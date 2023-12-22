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    Anlık Bildirim

    iOS için Gmail’e “abonelikten çık” butonu geliyor

    Gmail uygulaması artık dahil olduğunuz ancak çıkmadığınız e-posta aboneliklerinden çıkmak için şimdilik iOS’ta “abonelikten çık” butonu ekliyor. Özelliğin Android’e ne zaman geleceği belirsiz.

    iOS için Gmail’e “abonelikten çık” butonu geliyor Tam Boyutta Gör

    Google'ın Gmail uygulamasında kullanıcıların istemedikleri e-posta aboneliğinden çıkmaları için daha kolay bir yol üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdi, şirket bu çözümü sessizce kullanıma sunmaya başladı. Artık Gmail uygulamasında göze çarpan bir "abonelikten çık" düğmesi sunuyor. Ne yazık ki, bu özellik şu anda yalnızca iOS uygulamasında mevcut gibi görünüyor.

    E-posta listelerinden çıkmak kolaylaşıyor

    iOS için Gmail’e “abonelikten çık” butonu geliyor Tam Boyutta Gör
    iOS için Gmail'de e-postanın konu satırının hemen altında, ancak e-posta içeriğinin üzerinde göze çarpan bir "abonelikten çık" düğmesi kullanıma sunulmuş durumda. Bu sayede kullanıcılar artık dahil olmak istemedikleri veya rahatsız oldukları e-postalardan kurtulabilecek. Kullanıcılar daha önce mesaj penceresinin üst kısmındaki üç noktalı menüye dokunmak ve ardından "abonelikten çık" seçeneğini seçmek zorundaydı ya da e-postanın altına kaydırıp gönderenin "abonelikten çık" düğmesini aramak zorundaydı. Çoğu kullanıcı böyle bir seçeneklerinin olduğunun farkında bile değildi.

    Bu yeni yaklaşım sadece tek bir dokunuş gerektiriyor ve kaydırma gerektirmiyor. Bu aynı zamanda konu satırının altında ve gönderenin bilgilerinin yanında yer alan web versiyonundaki abonelikten çık düğmesine de büyük ölçüde benziyor. Ne yazık ki, bu yeni abonelikten çıkma düğmesi Android için şimdilik mevcut değil. Android'in Google'ın kendi platformu olduğu düşünüldüğünde bu ilginç bir durum.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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