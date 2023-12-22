iOS için Gmail’e “abonelikten çık” butonu geliyor

Google'ın Gmail uygulamasında kullanıcıların istemedikleri e-posta aboneliğinden çıkmaları için daha kolay bir yol üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdi, şirket bu çözümü sessizce kullanıma sunmaya başladı. Artık Gmail uygulamasında göze çarpan bir "abonelikten çık" düğmesi sunuyor. Ne yazık ki, bu özellik şu anda yalnızca iOS uygulamasında mevcut gibi görünüyor.
E-posta listelerinden çıkmak kolaylaşıyor
Bu yeni yaklaşım sadece tek bir dokunuş gerektiriyor ve kaydırma gerektirmiyor. Bu aynı zamanda konu satırının altında ve gönderenin bilgilerinin yanında yer alan web versiyonundaki abonelikten çık düğmesine de büyük ölçüde benziyor. Ne yazık ki, bu yeni abonelikten çıkma düğmesi Android için şimdilik mevcut değil. Android'in Google'ın kendi platformu olduğu düşünüldüğünde bu ilginç bir durum.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.