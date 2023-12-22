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Google'ın Gmail uygulamasında kullanıcıların istemedikleri e-posta aboneliğinden çıkmaları için daha kolay bir yol üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdi, şirket bu çözümü sessizce kullanıma sunmaya başladı. Artık Gmail uygulamasında göze çarpan bir "abonelikten çık" düğmesi sunuyor. Ne yazık ki, bu özellik şu anda yalnızca iOS uygulamasında mevcut gibi görünüyor.

E-posta listelerinden çıkmak kolaylaşıyor

Tam Boyutta Gör iOS için Gmail'de e-postanın konu satırının hemen altında, ancak e-posta içeriğinin üzerinde göze çarpan bir "abonelikten çık" düğmesi kullanıma sunulmuş durumda. Bu sayede kullanıcılar artık dahil olmak istemedikleri veya rahatsız oldukları e-postalardan kurtulabilecek. Kullanıcılar daha önce mesaj penceresinin üst kısmındaki üç noktalı menüye dokunmak ve ardından "abonelikten çık" seçeneğini seçmek zorundaydı ya da e-postanın altına kaydırıp gönderenin "abonelikten çık" düğmesini aramak zorundaydı. Çoğu kullanıcı böyle bir seçeneklerinin olduğunun farkında bile değildi.

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Bu yeni yaklaşım sadece tek bir dokunuş gerektiriyor ve kaydırma gerektirmiyor. Bu aynı zamanda konu satırının altında ve gönderenin bilgilerinin yanında yer alan web versiyonundaki abonelikten çık düğmesine de büyük ölçüde benziyor. Ne yazık ki, bu yeni abonelikten çıkma düğmesi Android için şimdilik mevcut değil. Android'in Google'ın kendi platformu olduğu düşünüldüğünde bu ilginç bir durum.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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iOS için Gmail’e “abonelikten çık” butonu geliyor