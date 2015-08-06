Microsoft, PC çevrebirimlerini Windows 10 için güncelledi

Yıllardır bilgisayarlar için fare ve klavye çevrebirimleri üreten Microsoft, her yeni işletim sistemi lansmanı sonrasında çevrebirimlerini de güncelliyor. Windows 10 lansmanı ile birlikte firma klavye ve fare setlerini yeniledi. Yenilenenler arasında 3 set, bir klavye ve iki de fare yer alıyor.





Firmanın yenilenmiş ilk klavyesi Wireless Desktop 900 sade ve modern bir tasarım sunuyor. Tuşları sessizlik odaklı ayarlanan fare kablosuz olarak 10 metreye kadar bağlı kalabiliyor. Windows 10 için farede Cortana, OneNote gibi fonksiyonlara yönelik kısayollar ayarlanabiliyor.





Klavye için Wireless Mouse 900 adında bir de fare yer alıyor. Her iki ürün de 128-bit AES şifrelemesi sayesinde keylogger gibi zararlı yazılımlara karşı da savunma geliştirmiş oluyor. Wireless Desktop 900 ürünü 50$, Wireless Mouse 900 ise 30$ fiyat etiketine sahip.





Bluetooth Mobile Mouse 3600 ise Bluetooth 4.0 standardını kullanıyor ve 4 yönlü tekerlek gezintisi sağlıyor. Farenin fiyatı 30$. Ürünler 2 adet AA veya AAA pil ile 2 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor.





Diğer setler Wireless Desktop 850, Wireless Desktop 3050 ve Wireless Comfort Desktop 5050 şeklinde sıralanıyor. Bu ürünlerde de 128-bitlik AES şifrelemesi mevcut. Fiyatlar ise 40$, 60$ ve 70$ olarak belirlenmiş. Tüm ürünler Eylül-Ekim aylarında piyasada olacak.

http://hexus.net/tech/news/peripherals/85271-microsoft-introduces-new-updated-windows-10-peripherals/