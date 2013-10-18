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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Remote Desktop, iOS'den sonra Mac OS X'de

5 yıl
1,2b
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4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft Remote Desktop, iOS'den sonra Mac OS X'de
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Dün Windows 8.1 ile birlikte iOS kullanıcılarına PC'lerine uzaktan erişim imkanı sunan Remote Desktop uygulamasını App Store'dan yayınlayan yazılım devi Microsoft, şimdi de aynı uygulamanın daha güçlü özelliklerle donatılan Mac sürümünü Mac App Store üzerinden yayınladı.

iOS uygulamasında olduğu gibi RDP ve NLA gibi özelliklere sahip olan Mac için Microsoft Remote Desktop'in sundukları iOS uygulamasındaki kadar sınırlı değil. Hızlıca bakacak olursak:

  • Remote Desktop Gateway üzerinden uzaktan erişim imkanı
  • Uzaktan erişim esnasında NLA teknolojisi sayesinde verileri en güvenli şekilde koruma
  • Tüm uzaktan erişim bağlantılarını "Bağlantı Merkezi" ekranından kolaylıkla yönetebilme
  • Uzaktan erişim esnasında gelişmiş sıkıştırme ve bantgenişliği kullanımı ile yüksek kaliteli videoları ve ses dosyalarını stream edebilme
  • Birden fazla monitör ya da projektör ile kolayca bağlantı kurabilme
  • Mac'de tanımlı olan yazıcıdan Windows uygulamaları üzerinden çıktı alabilme
  • Mac'de yer alan yerel dosyalara, Windows uygılamalarından erişebilme

Microsoft'un iOS sürümüyle saatler içerisinde beğeni toplayan Remote Desktop uygulamasının Mac sürümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Microsoft Remote Desktop - Microsoft Corporation
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GokhanMaths 5 yıl en beğenilen ktaha
Ne yazdığını biliyosun ne yiyeceğini biliyosun saçma saçma yorum yazıyorsun kendine başka forum bul
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