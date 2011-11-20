Microsoft Security Essentials yeni sürümün beta testleri başladı

Microsoft'un 2009 yılında kullanıcılarına ücretsiz anti-virüs yazılımı sunmak amacıyla geliştirdiği Microsoft Security Essentials iki yılını geride bıraktı. Gerek son Windows yamalarında gömülü olarak sunulması gerekse ücretli alternatiflerine yakın seviyede güvenlik hizmeti sunması nedeniyle kısa sürede popüler olan yazılım Aralık 2010 tarihinde 2. sürümüne güncellenmişti. Gelecek yıl başında çıkması planlanan 3. sürüm için kapalı beta süreci başladı.





Microsoft'un detaylandırdığı yeni sürümün beta testlerine daha önceki beta sürecinde yer almış kullaıcılar Cuma gününden itibaren davet edilmeye başlandı . Kapalı betanın herkesin denemesine açılması yıl sonunda olacak.





MSE yazılımının yeni beta sürümünde yer alacak yenilikler ise; yüksek etkiye sahip zararlı yazılımları kullanıcı ile etkileşime gerek kalmadan temizleyecek otomatik iyileştirme özelliği, yüklü olduğu bilgisayarlardaki performansı negatif etkilememesini sağlayacak performans iyileştirmeleri, daha basitleştirilmiş arayüz ve yeniden elden geçirilmiş ve güçlendirilmiş koruma motoru şeklinde.





MSE güvenlik yazılımı Windows XP, Vista ve 7 sürümleriyle tam uyumlu olarak çalışıyor. Microsoft'un daha önce ücretli olarak sunduğu Live OneCare güvenlik hizmetinin yerini alan MSE kullanıcıları virüs tehditlerine ve casus yazılımlara karşı koruyor.