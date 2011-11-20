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Microsoft Security Essentials yeni sürümün beta testleri başladı

7 yıl
6,8b
1
29
Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un 2009 yılında kullanıcılarına ücretsiz anti-virüs yazılımı sunmak amacıyla geliştirdiği Microsoft Security Essentials iki yılını geride bıraktı. Gerek son Windows yamalarında gömülü olarak sunulması gerekse ücretli alternatiflerine yakın seviyede güvenlik hizmeti sunması nedeniyle kısa sürede popüler olan yazılım Aralık 2010 tarihinde 2. sürümüne güncellenmişti. Gelecek yıl başında çıkması planlanan 3. sürüm için kapalı beta süreci başladı.

Microsoft'un detaylandırdığı yeni sürümün beta testlerine daha önceki beta sürecinde yer almış kullaıcılar Cuma gününden itibaren davet edilmeye başlandı . Kapalı betanın herkesin denemesine açılması yıl sonunda olacak.

MSE yazılımının yeni beta sürümünde yer alacak yenilikler ise; yüksek etkiye sahip zararlı yazılımları kullanıcı ile etkileşime gerek kalmadan temizleyecek otomatik iyileştirme özelliği, yüklü olduğu bilgisayarlardaki performansı negatif etkilememesini sağlayacak performans iyileştirmeleri, daha basitleştirilmiş arayüz ve yeniden elden geçirilmiş ve güçlendirilmiş koruma motoru şeklinde. 

MSE güvenlik yazılımı Windows XP, Vista ve 7 sürümleriyle tam uyumlu olarak çalışıyor. Microsoft'un daha önce ücretli olarak sunduğu Live OneCare güvenlik hizmetinin yerini alan MSE kullanıcıları virüs tehditlerine ve casus yazılımlara karşı koruyor.

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Pandemic 7 yıl en beğenilen
en iyi antivirüs bilinçli kullanıcıdır.
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tahayigit 6 yıl
ooo süper olmuş
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niuchiamaoui 7 yıl
Bugüne dek bir aksilik çıkardığını görmedim.
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elazig23 7 yıl
çıktığı günden beri kullanıyorum. vista 32 bit ve w7 64 bitte gayet başarılı. hemen hemen bütün antivirüs programlarını (deneme sürümleri ve ücretli sürümleri) norton hariç hepsinden iyi bazı özellikleri nortondan da iyi. bir site araştırmasında en güvenilir antivirüslerin başındaydı. (5 üzerinden 4 veya 4,5 almıltı.)
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alprkrkmz 7 yıl
bu arada 4.0 ın final sürümü çıktı...


x64: mse.dlservice.microsoft.com/...

x86: mse.dlservice.microsoft.com/...



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Zamazingogo 7 yıl
Ben de kullanıyorum ama o kadar iyi birşeye benzemiyor
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HAAltuntas 7 yıl
Format attığım bilgisayarlarda bunu tercih ediyorum. Bu günden itibaren kendi bilgisayarıma da kurdum. İşe yararmıdır?
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alprkrkmz 7 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
Format attığım bilgisayarlarda bunu tercih ediyorum. Bu günden itibaren kendi bilgisayarıma da kurdum. İşe yararmıdır?

normal bir kullanıcı için çok iyidir. Bugüne dek bir aksilik çıkardığını görmedim.
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DH Misafiri 7 yıl
evet bende kayıt olmuştum bugün mailime gelmiş... nortonumun süresi bittiğinde test etmek için kullanacağım... ;)
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Anthony John Soprano 7 yıl
2 ayda bir format attığım için 1 ay kaspersky 1 ay norton deneme kullanıyorum. ohh mis

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MxFxOx 7 yıl
ben dizüstü almıştım kurulumda mevcuttu işe yaramaz diye direk sildim Vipre Antivirus kullaniyorum on numara üstelik deneme süresi geçmesine rağmen koruma işlemine devam ediyor bilgisayarıda kasmıyor en kötü pc'ye bile kurdum sorun çıkarmadı
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Guest-F8946C419 7 yıl
Antivirüs denilen tam bir saçmalıktır.

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Pandemic 7 yıl en beğenilen
en iyi antivirüs bilinçli kullanıcıdır.
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bulent_akyrk 7 yıl
arkadaşların bazıları kendince mse iyi diyor ama benim başıma gelen kimsenin başına gelmesin solucan denen virüsü bile temizleyemeyen kökten bi program şuan kasperski internet security 2012 kullanıyorum harika kasma filan gibi dertte yok harici bi donanım taktımda taramada yapıyo daha ne yani bakıyorum herkez kötülemiş kaspersky yi bana kalırsa tabi insandan insana değişir fikirler kaspersky dünyada 1 numara sonra norton gelir bu böyle benim için kötülemenin anlamı yok ...
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eozenir 7 yıl
valla paralı aldığım trend micro internet securty 2011 kullanıyorum. bazen mse daha iyi buluyor. 39 tl verdim. ama pek bi faydasını göremedim
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