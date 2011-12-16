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Microsoft, So.cl adlı sosyal ağını öğrenciler için geliştiriyor

7 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, So.cl adlı sosyal ağını öğrenciler için geliştiriyor
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Yaklaşık 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan sosyal ağ pazarında Microsoft'un da Socl adlı bir hizmetle rekabete katılacağı dedikoduları ve hizmetle ilgili görseller sık sık gündemi meşgul etmişti. Microsoft sosyal ağı So.cl'yi pilot olarak kullanıma sundu.

Ancak bildiğimiz sosyal ağ formatında olmayan So.cl, Facebook üzerine kurulu ve öğrenciler için bir servis olarak çalışıyor. 

So.cl, Microsoft Research bölümünün FUSE Labs departmanı tarafından geliştirildi. Washington Üniversitesi, Syracuse Üniversitesi ve New York Üniversitesi öğrencileri ağa erişim sağlamaya başladı. Gelecekte daha çok eğitim kurumu ağa dahil edilecek.

Microsoft Research, yeni hizmetin öğrencilerin eğitim tecrübelerini geliştirmek ve iletişim becerilerini ilerletmek için sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını öğretme amacını taşıdığını açıkladı. So.cl ile öğrenciler fotoğraf, video, metin paylaşabiliyor. Belirli eğitim hedefleri etrafında öğrenciler topluluk oluşturabiliyor.

Sosyal ağın içerik aramaları Bing tarafından sağlanıyor. Arama sonuçları diğer kişilerle paylaşılabiliyor. So.cl içerisinde ayrıca Montage adında imaj, video ve hikayelerin görsel kolajını oluşturabilen bir projeye de yer verilmiş.

Ağın dikkat çeken özelliği ise ilgilerin etrafında odaklanma yolunu seçmesi. Facebook gibi arkadaş edinme ve paylaşma yapmaktan ziyade öğrenciler belirli konuların etrafında toplanıyor.

Video partisi adı verilen özellikle ise öğrenciler ağ üzerinde birlikte video izlerken bir sohbet odasında fikir paylaşımında da bulunabiliyor.

Pilot çalışmalar başladığından beri site yoğun bir ilgiyle karşı karşıya ve zaman zaman çökmeler yaşanıyor. FUSE Labs genel yöneticisi Lili Cheng Faceboook ile bir rekabet içinde olmadıklarını, kişilerin üyesi oldukları sosyal ağları kullanmaya devam etmelerini beklediklerini belirtti.

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aspirin_00 7 yıl
bu sosyal sayfanın facenin sıng ıng bölümü bütün kişisel verilerine ulaşıyor arkadaşlar bana sorarsanız pekde gözümde güvenli bir uygulama gelmiyor....
bir yere kabul olmak için bütün kişisel bilgileri ona gösterme adeti sinir bozucu... netin insaları fişlemesi böyle olsa gerek
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Einstein 7 yıl
Beta sürümlerde zaten her şeyde yoğun ilgi yaşanır. Google wave, google+'ta ve diğer tutunamayan sosyal ağlar. Bu da fos çıkar.
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umutarslan.com 7 yıl
inşallah bunu da karı-kız servisi olarak kullanmazlar.
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