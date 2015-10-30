Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Microsoft Surface Book ön inceleme videosu "İşte merak edilen tüm detaylar"

3 yıl
37b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, tablet pazarından sonra şimdi de dizüstü bilgisayar dünyasına adım atıyor, üstelik oldukça güçlü bir model ile. Microsoft'un ilk dizüstü bilgisayar modeli Surface Book'u kullandık.
Microsoft şirket tarihinde ilk defa bir dizüstü bilgisayar geliştirdi ve yakında kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Surface Book adını taşıyan bilgisayar, sahip olduğu özelleştirilmiş detaylar ile gerçekten ilgi dolu bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Peki Surface Book nasıl bir bilgisayar, neler sunuyor ve fiyat seviyesinde rakiplerine karşı neler yapabilir ? Merak edilen tüm detayları, kullanım deneyimlerimizle birlikte ekranlarınıza getiriyoruz, iyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 3 yıl
Fiyatı dışında negatif bir yanı yok. Çamur atmayın hemen. Altına klavye takılan tabletlere nazaran bu tip bir cihazı diz üstünde çok daha rahat bir şekilde kullanılabilir.
Fiyatı dışında negatif bir yanı yok. Çamur atmayın hemen. Altına klavye takılan tabletlere nazaran bu tip bir cihazı diz üstünde çok daha rahat bir şekilde kul...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 yıl en beğenilen
scorn
Herkes tabletlere yönelirken, tablet serisini laptop yapmak niye?

2 yönlü kullanım sunsun diye...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
robustt 3 yıl
Laptobu aldın götürüyorsun Erdi Özüağ, Microsoft'dan önce Türkiye'ye mi getireceksin :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
polat.abdulkadir 3 yıl
Surface book istanbul bilişimde satışa başlamış. Merak ettiğim bir konu var. İstanbul bilişimdeki surface booklarda ğüişöçı gibi türkçe karakter harfler var mı? Eğer klavyeye sonradan boya ile ğüşçöı vs yazdılarsa gece tüm harfler beyaz beyaz yanarken ç sönük mü kalacak 😂 :) bilgisi olan var mı? Satınalmayı düşünüyorum. Sorum ciddidir. Sadece olay komik :))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ponchik 3 yıl polat.abdulkadir
polat.abdulkadir
Surface book istanbul bilişimde satışa başlamış. Merak ettiğim bir konu var. İstanbul bilişimdeki surface booklarda ğüişöçı gibi türkçe karakter harfler var mı? Eğer klavyeye sonradan boya ile ğüşçöı vs yazdılarsa gece tüm harfler beyaz beyaz yanarken ç sönük mü kalacak 😂 :) bilgisi olan var mı? Satınalmayı düşünüyorum. Sorum ciddidir. Sadece olay komik :))

Türkçe harflerin ışığı yanmıyor fakat düğmede ışık olduğundan görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chaosy 3 yıl
Lg gram 14" incelemesini bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Erdi bey,
Keske kalemin performansina/hissiyatina biraz daha fazla deginseymissiniz.
Izlenimler icin tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHARINGAN 3 yıl
Erdi çok yavaş konuşuyorsun biraz daha hızlı konuşda. Daha güzel olacak. Arkadaş arkadan atlımı kovalıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemal599 3 yıl
İnceleme için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
işletim sistemi çöp olduğu için aklımın ucundan bile geçirmeyeceğim bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
Yine Erdi ,
Ve yine Türkiyeye gelmeyecek bir modeli , tadında bir inceleme.
Ellerine sağlık reis.
Fiyat çok çok yüksek.
Microsoftun malzeme kalitesi asla tartışılmaz zaten. Yine güzel iş çıkarmış ancak bu fiyata zor.
razer blade alıp ütüne birde ipad alırsın hala para kalır.Performans da cabası.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert Kaan Yazıcı 3 yıl
Güzele benziyor ama almam kısa ve net :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
re13el 3 yıl
Fiyat haricinde gayet güzel bir cihaz. Özellikle de Türkiye'de doların artması ile oldukça pahalı olacaktır hatta gelmeyebilir de.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
en323 3 yıl
ERDİ ABİ BİRAZ YAVAŞ ANLATIR MISIN ? ÇOK HIZLI ANLATIYORSUN VE GİDEREK BU HIZ ARTIYOR ÖNCEKİ VİDEOLARIN BUNU DOĞRULUYOR. ŞÖYLE BİR 3 AY 6 AY VE 1 YIL ÖNCEKİ VİDEOLARINA BAK ZATEN ANLARSIN BENİ
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
fiyatı dışında eksisi yok gayet güzel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
19:20
Yeni iPad Pro 11 1TB ön inceleme
11,2b izlenme · 6 ay
04:56
MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu
11,6b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
10,5b izlenme · 1 gün
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
17:35
MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile
13,9b izlenme · 9 ay
15:57
Performans canavarı l MSI GT63 Titan incelemesi
6,4b izlenme · 10 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,8b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6b izlenme · 3 gün
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
06:50
MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan
9,4b izlenme · 1 yıl
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,1b izlenme · 3 gün
05:33
Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik
17,7b izlenme · 8 ay
16:37
Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması
10,6b izlenme · 9 ay
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
9,8b izlenme · 6 ay
19:53
MSI'ın canavar dizüstü bilgisayarı: GE63 Raider'ı inceledik
7,3b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim