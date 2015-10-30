Microsoft Surface Book ön inceleme videosu "İşte merak edilen tüm detaylar"

Microsoft, tablet pazarından sonra şimdi de dizüstü bilgisayar dünyasına adım atıyor, üstelik oldukça güçlü bir model ile. Microsoft'un ilk dizüstü bilgisayar modeli Surface Book'u kullandık.

Microsoft şirket tarihinde ilk defa bir dizüstü bilgisayar geliştirdi ve yakında kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Surface Book adını taşıyan bilgisayar, sahip olduğu özelleştirilmiş detaylar ile gerçekten ilgi dolu bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Peki Surface Book nasıl bir bilgisayar, neler sunuyor ve fiyat seviyesinde rakiplerine karşı neler yapabilir ? Merak edilen tüm detayları, kullanım deneyimlerimizle birlikte ekranlarınıza getiriyoruz, iyi seyirler.