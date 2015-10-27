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Microsoft Surface Pro 4 parçalarına ayrıldı

iFixit bu sefer yazılım devi Microsoft'un yeni hibrit çözümü Surface Pro 4'ü masaya yatırdı. Gelişmiş ürünün tamir puanı ise yerine geldiği "Surface Pro 3" kadar kötü çıktı.
3 yıl
5b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Surface Pro 4 parçalarına ayrıldı
 
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üreten iFixit, bu sefer Microsoft'un yeni hibrit modeli Surface Pro 4'ü masaya yatırdı
Microsoft tarafından kısa süre önce duyurulan Surface Pro 4, iFixit ekibi tarafından 17 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve geçen dönemde kullanıma sunulan Surface Pro 3 ile benzer olarak tamirinin oldukça zor olduğu cihazlar arasında yerleşti.
Tek olumlu yorumu SSD biriminin değiştirilebiliyor olmasıyla alan Microsoft Surface Pro 4, olumsuz olaraksa bataryanın anakarta çok kuvvetli yapıştırıcılar ile sabitlenmiş olması, standart olmayan bağlantıların ekranı çıkartmayı zorlaştırması ve bunun her tamir sürecinden tekrarlanması yorumlarını aldı. LCD ile camın diğer cihazda da olduğu gibi birbirine yapıştırılmış şekilde gelmesiyle tamirinin hem pahalı hem de zor olduğu hibrit bilgisayar, gereğinde fazla yapıştırıcı kullanımıyla da süreci neredeyse imkansız hale getirdi.
iFixit tarafından Microsoft Surface Pro 4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. İçini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantı üzerinde adım adım takip edebilirsiniz.
Microsoft Surface Pro 4 parçalarına ayrıldı
 

Microsoft Surface Pro 4 Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Pro+4+Teardown/51568?utm_medium=email&utm_campaign=Surface+Pro+4+Teardown&utm_content=Surface+Pro+4+Teardown+CID_05d89720fb3ea77515073ba696813c56&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Surface%20Pro%204%20teardown# Yorum Yaz
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infom@n 3 yıl en beğenilen
Adamlar tamir edilsin diye yapmıyor ki, yenisi verip geçiyor firma.
Tamir etmek çok masraflı.
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TuffkiLLe 3 yıl
infom@n
Adamlar tamir edilsin diye yapmıyor ki, yenisi verip geçiyor firma.Tamir etmek çok masraflı.

Şaka yaptınız herhalde. Hiçbir firma dediğiniz tarzda aksiyon planı yapmaz, özellikle bu kadar pahalı bir cihaz söz konusuysa. Gereken hallerde sıfırı ile değişimi yapılır ancak arızalı ürün yine de tamir edilip refurbished edilir, yine rafa konur sıfır olarak satılır.
1 Yanıt Yanıtla
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infom@n 3 yıl TuffkiLLe
TuffkiLLe

infom@n

Adamlar tamir edilsin diye yapmıyor ki, yenisi verip geçiyor firma.Tamir etmek çok masraflı.


Şaka yaptınız herhalde. Hiçbir firma dediğiniz tarzda aksiyon planı yapmaz, özellikle bu kadar pahalı bir cihaz söz konusuysa. Gereken hallerde sıfırı ile değişimi yapılır ancak arızalı ürün yine de tamir edilip refurbished edilir, yine rafa konur sıfır olarak satılır.

Gayet ciddiyim.
Bu tür firmalar kendi ürünlerini genel üretim yapan foxcon gibi fabrikalara yaptırır.
Biz arızalı ürünü Microsoft'a veririz, Microsoft'ta arızalı ürünü fabrikaya verir karşılığında sıfır sorunsuz ürün alır. Fabrika ise arızalı parçaları tespit eder ve parçaları üreten firmaya gönderir yada kontrollü imha edilir. Fabrikada arızalı ürünler tamir yapılırken iFixit'in ısı torbalarını ve el aletlerini kullanmazlar :D Bu cihazları açmak için özel makinalar ve ekipmanlar vardır :)
Hiçbir ürün refurbished olduğu belirtilmeden satılamaz, kanun dışıdır.
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Patren 3 yıl
valla tamiri beni ilgilendirmez performansa bakarım
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infom@n 3 yıl en beğenilen
Adamlar tamir edilsin diye yapmıyor ki, yenisi verip geçiyor firma.
Tamir etmek çok masraflı.
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eyreequel 3 yıl
mındar etmişler güzelim aleti..
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