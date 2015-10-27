Microsoft Surface Pro 4 parçalarına ayrıldı

Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üreten iFixit, bu sefer Microsoft'un yeni hibrit modeli Surface Pro 4'ü masaya yatırdı

Microsoft tarafından kısa süre önce duyurulan Surface Pro 4, iFixit ekibi tarafından 17 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve geçen dönemde kullanıma sunulan Surface Pro 3 ile benzer olarak tamirinin oldukça zor olduğu cihazlar arasında yerleşti.

Tek olumlu yorumu SSD biriminin değiştirilebiliyor olmasıyla alan Microsoft Surface Pro 4, olumsuz olaraksa bataryanın anakarta çok kuvvetli yapıştırıcılar ile sabitlenmiş olması, standart olmayan bağlantıların ekranı çıkartmayı zorlaştırması ve bunun her tamir sürecinden tekrarlanması yorumlarını aldı. LCD ile camın diğer cihazda da olduğu gibi birbirine yapıştırılmış şekilde gelmesiyle tamirinin hem pahalı hem de zor olduğu hibrit bilgisayar, gereğinde fazla yapıştırıcı kullanımıyla da süreci neredeyse imkansız hale getirdi.

iFixit tarafından Microsoft Surface Pro 4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. İçini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantı üzerinde adım adım takip edebilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Pro+4+Teardown/51568?utm_medium=email&utm_campaign=Surface+Pro+4+Teardown&utm_content=Surface+Pro+4+Teardown+CID_05d89720fb3ea77515073ba696813c56&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Surface%20Pro%204%20teardown#