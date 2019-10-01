Microsoft Surface Pro 7'nin basın görselleri sızdı

Microsoft, yeni nesil Surface Pro ve Surface Laptop modellerini Çarşamba günü yani 2 Ekim tarihinde düzenleyeceği özel bir donanım etkinliğinde tanıtacak. Ancak cihazların tanıtımından önce sızan basın görselleri bazı detayları öğrenmemizi sağlıyor.

Büyük donanım iyileştirmeleriyle geliyorlar

Aslında şirketin Surface Pro 7 ve Surface Laptop 3'ü tanıtmak için kullanacağı pazarlama materyallerinin bir parçası olan bu basın görselleri, bu iki cihaz hakkında pek fazla açıklama sunmuyor. Arkadan görülen Surface Pro 7 ve Surface Laptop 3, gerçekten de önemli gelişmeler beklendiği halde, tasarım açısından çok fazla değişiklikle gelmeyecek gibi görünüyor. Birkaç gün önce sızan bir rapor Surface Pro 7'nin, biri mevcut cihazın tasarımına bağlı olacak şekilde iki farklı sürümle gelebileceğini gösteriyordu. İkincisinin daha küçük çerçevelere sahip bir model olması bekleniyor. Her iki cihazın da donanım açısından büyük iyileştirmelerle gelmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

https://twitter.com/h0x0d/status/1178571702621491200

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Surface Laptop 3’e gelince, bu yılki en büyük değişiklikbir modelin eklenmesi. Bu modelin ise Microsoft Surface cihazlarda kullanılan ilk AMD çipine sahip olması bekleniyor. Ayrıcabağlantı noktasının, Surface ailesinde daha yaygın bir özellik haline geleceği ve yeni renk seçeneklerinin de sunulması. Cihazlarla ilgili tüm detayları ise yarın düzenlenecek olan Microsoft etkinliğinde öğrenebileceğiz.