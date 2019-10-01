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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Pro 7'nin basın görselleri sızdı

    Teknoloji devi Microsoft'un 2 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlikle birlikte tanıtacağı Surface Pro ve Surface Laptop modellerinin sızan basın görselleri cihazlara dair merakları gideriyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, yeni nesil Surface Pro ve Surface Laptop modellerini Çarşamba günü yani 2 Ekim tarihinde düzenleyeceği özel bir donanım etkinliğinde tanıtacak. Ancak cihazların tanıtımından önce sızan basın görselleri bazı detayları öğrenmemizi sağlıyor.

    Büyük donanım iyileştirmeleriyle geliyorlar

    Aslında şirketin Surface Pro 7 ve Surface Laptop 3'ü tanıtmak için kullanacağı pazarlama materyallerinin bir parçası olan bu basın görselleri, bu iki cihaz hakkında pek fazla açıklama sunmuyor. Arkadan görülen Surface Pro 7 ve Surface Laptop 3, gerçekten de önemli gelişmeler beklendiği halde, tasarım açısından çok fazla değişiklikle gelmeyecek gibi görünüyor. Birkaç gün önce sızan bir rapor  Surface Pro 7'nin, biri mevcut cihazın tasarımına bağlı olacak şekilde iki farklı sürümle gelebileceğini gösteriyordu. İkincisinin daha küçük çerçevelere sahip bir model olması bekleniyor. Her iki cihazın da donanım açısından büyük iyileştirmelerle gelmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.
    Surface Laptop 3’e gelince, bu yılki en büyük değişiklik 15 inçlik bir modelin eklenmesi. Bu modelin ise Microsoft Surface cihazlarda kullanılan ilk AMD çipine sahip olması bekleniyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktasının, Surface ailesinde daha yaygın bir özellik haline geleceği ve yeni renk seçeneklerinin de sunulması muhtemel. Cihazlarla ilgili tüm detayları ise yarın düzenlenecek olan Microsoft etkinliğinde öğrenebileceğiz.


    https://twitter.com/h0x0d/status/1178571702621491200 Yorum Yaz
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    ShadowofDeath06 1 hf. en beğenilen
    Surface Laptop serisi Türkiyede satılmıyor sanırım, adam akıllı hiçbir mağazada bulamadım. Surface Laptop tasarım olarak çok hoşuma gidiyor ama fiyatlar Apple'dan hallice. Umarım bu sefer 3.jenerasyonla fiyatlandırmayıda biraz aşağı çekerler.
    Surface Laptop serisi Türkiyede satılmıyor sanırım, adam akıllı hiçbir mağazada bulamadım. Surface Laptop tasarım olarak çok hoşuma gidiyor ama fiyatlar Apple'd...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Istanbul bilişim ve bazı mağazalarda satılıyor ama yurtdisi fiyatının çok üstünde.
    Surface pro 6 kullanıyorum. Kusursuz.
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    ShadowofDeath06 1 hf. en beğenilen
    Surface Laptop serisi Türkiyede satılmıyor sanırım, adam akıllı hiçbir mağazada bulamadım. Surface Laptop tasarım olarak çok hoşuma gidiyor ama fiyatlar Apple'dan hallice. Umarım bu sefer 3.jenerasyonla fiyatlandırmayıda biraz aşağı çekerler.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    captain320 1 hf. ShadowofDeath06
    Bende microsoft türkiyeye surface ürünlerini fiziksel store olarak ne zaman satışa sunacaksınız diye yazdım.Cevap olarak bizi takip etmeye devam edin diyorlar.Umarım ülkemize bu kaliteli cihazlar gelir apple artık çok sıktı hiç bir yenilik olamadan dünya pahasına satıyorlar
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    Xloud 1 hf.
    Türkiye'de satışa başladı Vatan Bilgisayar ama çok pahalılar
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