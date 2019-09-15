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Slack masaüstü uygulamasına karanlık mod özelliği geldi

Son zamanların popüler ekip iş birliği uygulaması olan Slack'in masaüstü uygulamalarına karanlık mod desteği geldi. Özellik Mac, Windows ve Linux platformlarında kullanılabiliyor.
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Karanlık mod desteği son birkaç yıldır kullanıcıların önem verdiği özelliklerin başında geliyor ve şirketler de bu yönde çalışmalara öncelik vermiş durumdalar. Bunlardan birisi de popüler iş yeri mesajlaşma uygulaması Slack.

Tüm platformları destekliyor

Slack platformunun mobil uygulamaları geçtiğimiz aylarda karanlık mod desteğine kavuşmuştu. Şirket yeni yayınladığı bir blog gönderisinde Slack uygulamasının Mac için 4.0.3, Windows ve Linux için 4.0.2 versiyonlarına da karanlık mod seçeneğinin geldiğini duyurdu. Bu seçenek ise tercihler menüsüne giderek orada bulunan temalar bölümünden etkinleşitirilebiliyor.
Slack şu anda cihazlar arası karanlık mod özelliğini senkronize edemese de şirket bu işlevin gelecek versiyonlarda olacağını açıkladı. Şimdilik bu özelliği cihazlar arasında manuel bir şekilde etkinleştirmeniz gerekiyor. Karanlık mod desteğine erişebilmek için maasaüstü uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.


https://slackhq.com/dark-mode-for-slack-desktop Yorum Yaz
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