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Microsoft, Surface tabletlerin satış kanallarını genişletiyor

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Surface tabletlerin satış kanallarını genişletiyor
 
Windows 10 için sayılı günler kalmış durumda. Genel olarak PC sektörü de Microsoft'un yeni işletim sistemini pazara getireceklerini merakla bekliyor. Ancak Microsoft, Windows 10 ile birlikte diğer ürünlerini de öne çıkarmayı planlıyor.
Şirketin şüphesiz en başarılı ürünlerinden birisi Surface tablet serisi. Özellikle Windows masaüstü sürüm deneyimi sunabilen Surface Pro modelleri kendi kitlesini yakalamayı başarmış durumda. Microsoft'un dünya genelinde iş ortaklığı yöneticisi Gavriella Schuster ise Surface tabletlerin artık daha fazla distribütör tarafından satılacağını açıkladı. Hali hazırda bir kaç yüz satış kanalı bulunduğunu belirten yönetici bu kanalların yaklaşık iki kat arttırılacağını ifade etti.
Diğer yandan Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 ve Surface 3'ün Windows 10 sürümüne güncelleneceği de belirtildi. Ancak hatırlanacağı üzere Surface RT ve Surface 2 Windows RT sürümü ile piyasaya çıkmış, daha sonrasında ise Microsoft bu sürümden vazgeçmişti. RT sürüme sahip ARM tabanlı modeller Windows 10 sürümüne kavuşamayacak ancak bu cihazlar Windows 10 ile birlikte gelen bazı yenilikleri içerecek farklı bir güncelleme alacaklar. Bu güncellemenin tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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exent4246o 3 yıl en beğenilen
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muratbkk 3 yıl
Böyle bir cihaz yapıp da yeni aklına geldiyse dünyaya yayma!!!
Fıstık gibi cihaz.Rakibin yokken sat,sat,sat işte. Türkiye'ye de bir store aç artık.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Elmeti 3 yıl
Haberde satış kanallarından tamamen alakasız bir biçimde ek olarak Surface RT ve Surface 2'nin düşük kapsamlı bir Windows 10 sürümüne güncelleneceğini belirtmişsiniz. Metninizden aynen kopyalıyorum:

"Diğer yandan Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 ve Surface 3'ün Windows 10 sürümüne güncelleneceği de belirtildi. Ancak hatırlanacağı üzere Surface RT ve Surface 2 Windows RT sürümü ile piyasaya çıkmış, daha sonrasında ise Microsoft bu sürümden vazgeçmişti. Yönetici buna rağmen bu cihazların "Ofis sürümü" diyebileceğimiz kısıtlanmış bir Windows 10 sürümü ile güncelleneceğini açıkladı."

Lütfen bu yazdığınızın kaynağını açıklar mısınız? Çünkü verilen bilginin doğruluğuyla alakalı şüphelerim var.

Cnet'in 21 Ocak 2015 tarihli şu haberinde aynen şu metin geçmekte: "We are working on an update for [the Windows RT version of] Surface, which will have some of the functionality of Windows 10. More information to come." The company declined to comment further." Yani mealen 'Windows RT yüklü Surface tabletlere Windows 10'un bazı özelliklerini içeren bir güncelleme çıkaracağız.' denilmiş, az özellikli bir Windows 10 denilmemiş. Bununla birlikte bu DH haberiyle aynı günde (15 Haziran) girilen bir The Verge haberine göre Windows RT yüklü tabletlere Windows 10'un gelmeyeceği, bunun yerine 'Windows 8.1 RT Update 3' isimli bir güncellemenin çıkacağı yazılmış. Kaynakları ise Windows Insider programı yöneticisi Gabe Aul.

Şimdi tüm diğer haberler sizin haberinizin içeriğinin yanlış ve biraz aldatıcı olduğunu gösteriyor. Lütfen bundan sonraki haberlerinizdeki içerik ve içeriğin doğruluğu konusunda daha hassas olunuz.
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Okisht 3 yıl Elmeti
Elmeti

Haberde satış kanallarından tamamen alakasız bir biçimde ek olarak Surface RT ve Surface 2'nin düşük kapsamlı bir Windows 10 sürümüne güncelleneceğini belirtmişsiniz. Metninizden aynen kopyalıyorum:

"Diğer yandan Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 ve Surface 3'ün Windows 10 sürümüne güncelleneceği de belirtildi. Ancak hatırlanacağı üzere Surface RT ve Surface 2 Windows RT sürümü ile piyasaya çıkmış, daha sonrasında ise Microsoft bu sürümden vazgeçmişti. Yönetici buna rağmen bu cihazların "Ofis sürümü" diyebileceğimiz kısıtlanmış bir Windows 10 sürümü ile güncelleneceğini açıkladı."

Lütfen bu yazdığınızın kaynağını açıklar mısınız? Çünkü verilen bilginin doğruluğuyla alakalı şüphelerim var.

Cnet'in 21 Ocak 2015 tarihli şu haberinde aynen şu metin geçmekte: "We are working on an update for [the Windows RT version of] Surface, which will have some of the functionality of Windows 10. More information to come." The company declined to comment further." Yani mealen 'Windows RT yüklü Surface tabletlere Windows 10'un bazı özelliklerini içeren bir güncelleme çıkaracağız.' denilmiş, az özellikli bir Windows 10 denilmemiş. Bununla birlikte bu DH haberiyle aynı günde (15 Haziran) girilen bir The Verge haberine göre Windows RT yüklü tabletlere Windows 10'un gelmeyeceği, bunun yerine 'Windows 8.1 RT Update 3' isimli bir güncellemenin çıkacağı yazılmış. Kaynakları ise Windows Insider programı yöneticisi Gabe Aul.

Şimdi tüm diğer haberler sizin haberinizin içeriğinin yanlış ve biraz aldatıcı olduğunu gösteriyor. Lütfen bundan sonraki haberlerinizdeki içerik ve içeriğin doğruluğu konusunda daha hassas olunuz.

Son paraftafta " The ARM-based Surface RT and Surface 2 however will receive a borked Win10 "feature subset" and Microsoft has no timetable for when the subset will be made available." şeklinde bir cümle yer alıyor, kaynak olarak bunu kullanmıştım.

Engadget kaynağına baktığımızda ise RT tabletlerin Windows 10 güncellemesi yerine Windows 10 özelliklerini içeren bir güncelleme yayınlanacağından bahsetmiş dediğiniz gibi. Kullanılan ifadeden ben kısıtlanmış bir Windows 10 geleceğini çıkarmıştım hala baktığımda da aynı şeyi anlıyorum.

Haber ile ilgili gerekli düzenlemeyi yapacağım şimdi
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smart1978 3 yıl
Ben de var Surface Pro 3 . Benzeri yok muhtesem ...
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AMERICAN 3 yıl
Surface Pro gibisi yok,umarız artık MS Türkiye de resmi olarak satar.Fiyatı da çok falan değil,499$'a süper cihaz satıyor adamlar.Apple ile kıyaslayınca UCUZ bile.Buna pahalı diyenler gidip iphone6+a 3000 TL basarlar onun fiyatında bişey yok.Onun için bu tür yorumları yapanları bloklamak gerçekten çok iyi bir çözüm.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
İlk Surface cihazına bile güncelleme verecekler, Microsoft kalitesi :)
Surface Pro'nun kalitesi resimlerden fazla belli olmuyor. Gidip deneyip hissetmek gerekiyor, ben hayatımda bu kadar kaliteli klavye kullanmadım sanırım, adamlar tablete koymuşlar bunu.
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muratbkk 3 yıl
Böyle bir cihaz yapıp da yeni aklına geldiyse dünyaya yayma!!!
Fıstık gibi cihaz.Rakibin yokken sat,sat,sat işte. Türkiye'ye de bir store aç artık.
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Basteryus 3 yıl
Türkiye'ye de gelir artık umarım. Pro 3'e param yetmese de , Surface 3' ü almayı düşünüyorum
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Das Boot 3 yıl
Fiyatlar çok yüksek. Eş değer donanımdaki laptop fiyatlarına indiği gün, laptop pazarı bunalımdan çıkar.
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alprkrkmz 3 yıl
Getirin artık şunu Türkiyeye.
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ArF_GLR 3 yıl
Çok pahalılarrr
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exent4246o 3 yıl en beğenilen
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