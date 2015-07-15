Microsoft, Surface tabletlerin satış kanallarını genişletiyor

Windows 10 için sayılı günler kalmış durumda. Genel olarak PC sektörü de Microsoft'un yeni işletim sistemini pazara getireceklerini merakla bekliyor. Ancak Microsoft, Windows 10 ile birlikte diğer ürünlerini de öne çıkarmayı planlıyor.

Şirketin şüphesiz en başarılı ürünlerinden birisi Surface tablet serisi. Özellikle Windows masaüstü sürüm deneyimi sunabilen Surface Pro modelleri kendi kitlesini yakalamayı başarmış durumda. Microsoft'un dünya genelinde iş ortaklığı yöneticisi Gavriella Schuster ise Surface tabletlerin artık daha fazla distribütör tarafından satılacağını açıkladı. Hali hazırda bir kaç yüz satış kanalı bulunduğunu belirten yönetici bu kanalların yaklaşık iki kat arttırılacağını ifade etti.

Diğer yandan Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 ve Surface 3'ün Windows 10 sürümüne güncelleneceği de belirtildi. Ancak hatırlanacağı üzere Surface RT ve Surface 2 Windows RT sürümü ile piyasaya çıkmış, daha sonrasında ise Microsoft bu sürümden vazgeçmişti. RT sürüme sahip ARM tabanlı modeller Windows 10 sürümüne kavuşamayacak ancak bu cihazlar Windows 10 ile birlikte gelen bazı yenilikleri içerecek farklı bir güncelleme alacaklar. Bu güncellemenin tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.