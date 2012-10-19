Microsoft, Surface'i 8 ülkede ön satışa sundu

Haber Editörü
Microsoft'un uzun süredir merakla beklenen tableti Surface için geri sayım başladı. Windows 8 ile birlikte 26 Ekim'de satışa sunulacak olan tablet, dünyanın 8 ülkesinde ön satışa sunuldu.
Surface'in ülkelerdeki satış fiyatları şöyle;
Öte yandan Microsoft'un Amerika'daki Surface sayfasında tabletin şu andaki kargoya verilme süresi ise 3 haftaya yükselmiş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Niye tüm dünyaya satmaya başladılarda bir biz mi kaldık? Demogoji için erken değil mi?...
Çok zor ....Donanım sürücüleri olmali birde işlemcisi hangisi ise ona gore derlenmeli.... Port otesi islemler gerekli ki bu da çok zordur. ..
ne olacak ki port edilse w8 olunca ne +ları vercek ?
Derde bak ya!
Apple'ın 85'ten beri savunduğu bu düşüncenin doğruluğunu yeni yeni anlıyorlar...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
16615 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, windows 8 ve