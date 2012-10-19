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Microsoft, Surface'i 8 ülkede ön satışa sundu

6 yıl
16,6b
1
34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'un uzun süredir merakla beklenen tableti Surface için geri sayım başladı. Windows 8 ile birlikte 26 Ekim'de satışa sunulacak olan tablet, dünyanın 8 ülkesinde ön satışa sunuldu.
Surface'in ülkelerdeki satış fiyatları şöyle;
Microsoft, Surface'i 8 ülkede ön satışa sundu
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Öte yandan Microsoft'un Amerika'daki Surface sayfasında tabletin şu andaki kargoya verilme süresi ise 3 haftaya yükselmiş durumda. 
Microsoft, Surface'i 8 ülkede ön satışa sundu
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Provisional 6 yıl en beğenilen
Buna da inceleme yapmazsınız siz. Xperia Tablet'e de İnceleme yapamadığınız için Sony'nin incelemesini mi yayınlıyorsunuz? Bu kadar çok kullanıcısı olduğu hâlde bu kadar yetersiz kalan bir site daha görmedim. Güya Türkiye'nin En büyük Teknoloji portalıymış. Peh..
Buna da inceleme yapmazsınız siz. Xperia Tablet'e de İnceleme yapamadığınız için Sony'nin incelemesini mi yayınlıyorsunuz? Bu kadar çok kullanıcısı olduğu h...
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DH Misafiri 6 yıl
windows 8 demeyin şuna yaa içine winap mediplayer gibi ıvır zıvır programlar kurulamayan RT versiyonlu tamamen farklı bir program bu.
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nurettinaz 6 yıl
Ülkemizdeki satıl fiyatı ne olur acaba. İnsan bu rakamları görünce diek karamsarlığa kapılıyor.
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In God We Trust 6 yıl
Türkiyede 1000$ ve kdv olur büyük ihtimal

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The Catalyst 6 yıl
windows her zamanki gibi türkiyeyi takmamış.
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nkA 6 yıl
Fiyatlar çok pahalı. Ipad varken bu fiyatlarla tercih edilmesi zor.
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smart1978 6 yıl The Catalyst
The Catalyst

windows her zamanki gibi türkiyeyi takmamış.

Niye tüm dünyaya satmaya başladılarda bir biz mi kaldık? Demogoji için erken değil mi?...
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kenan109 6 yıl
Surface falan beni ilgilendirmiyor ama şu RT bir an önce çıksada android tabletlere port edilse.Biliyorum sistem gereksinimleri yetmiyor fakat eminim xda bir yolunu bulur.
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smart1978 6 yıl kenan109
kenan109
Surface falan beni ilgilendirmiyor ama şu RT bir an önce çıksada android tabletlere port edilse.Biliyorum sistem gereksinimleri yetmiyor fakat eminim xda bir yolunu bulur.

Çok zor ....Donanım sürücüleri olmali birde işlemcisi hangisi ise ona gore derlenmeli.... Port otesi islemler gerekli ki bu da çok zordur. ..
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thedealer 6 yıl kenan109
kenan109

Surface falan beni ilgilendirmiyor ama şu RT bir an önce çıksada android tabletlere port edilse.Biliyorum sistem gereksinimleri yetmiyor fakat eminim xda bir yolunu bulur.

ne olacak ki port edilse w8 olunca ne +ları vercek ?
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mehmetfahriguven 6 yıl kenan109
kenan109
Surface falan beni ilgilendirmiyor ama şu RT bir an önce çıksada android tabletlere port edilse.Biliyorum sistem gereksinimleri yetmiyor fakat eminim xda bir yolunu bulur.

Derde bak ya!
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sertacarslan 6 yıl
32 gb için 100 dolar fark. Aferin...
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esatcangurkan 6 yıl
KİM NE DERSE DESİN MİCROSOFT
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
En Başından Masaüstü pcleride Microsoft adı altında üretseydi.. boşa sistem toplama, yok oyun için ekran kartı alma gibi dertleri olmazdı. oyunlar programlar standart modele göre optimize yazılırdı..
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mehmetfahriguven 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
En Başından Masaüstü pcleride Microsoft adı altında üretseydi.. boşa sistem toplama, yok oyun için ekran kartı alma gibi dertleri olmazdı. oyunlar programlar standart modele göre optimize yazılırdı..

Apple'ın 85'ten beri savunduğu bu düşüncenin doğruluğunu yeni yeni anlıyorlar...
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smart1978 6 yıl
Türkiye fiyati Almanya Fransa fiyati ile bir olur...
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Türkiyede bu cihazlar çok pahalıya satılır. Gelişmekte olan değilde , gelişmemeye zorlanan bir ülkeyiz malesef...
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Provisional 6 yıl en beğenilen
Buna da inceleme yapmazsınız siz. Xperia Tablet'e de İnceleme yapamadığınız için Sony'nin incelemesini mi yayınlıyorsunuz? Bu kadar çok kullanıcısı olduğu hâlde bu kadar yetersiz kalan bir site daha görmedim. Güya Türkiye'nin En büyük Teknoloji portalıymış. Peh..
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