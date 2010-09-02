Microsoft: Tüm zamanların en iyi Windows Mobile işletim sistemi üretime hazır!

Windows 7 ile firma tarihinin en başarılı işletim sistemlerinden birine imza atan Microsoft, aynı başarıyı akıllı telefon dünyasında da tekrarlamak istiyor. Windows Mobile 6.x serisi ile başta iOS ve Android olmak üzere güçlü rakipleri karşısında varlık gösteremeyen Microsoft, üzerinde uzunca bir süredir çalışmakta olan Windows Phone 7 ile çok iddialı.

Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi mevcut Windows Mobile sürümlerinden farklı olarak Windows Phone olarak isimlendirilen yeni işletim sistemi Altın imzayı alarak RTM sürecine giriyor. RTM yani üretime aday versiyona ulaşan tüm zamanların en iyi mobil Windows işletim sistemi için telefon üreticileri de son hazırlıklarını yapıyorlar.

Microsoft'un Windows Phone Mühendisliği'nden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Terry Myerson açıklamasında, Windows Phone 7'nin zamanların en çok test edilen mobil platformu (Microsoft için) olduğunu, her gün otomatik olarak test edilen yaklaşık 10.000 cihaz olduğu ve 8,5 milyon saatlik tam otomatik test süresinin tamamlandığı belirtti.

Terry Myerson açıklamasında 3,5 milyon saatlik stress testinin de tamamlanan aşamalar arasında yer aldığını belirtirken, geliştirme sürecinde binlerce bağımsız yazılım firması ve erken adapte olanlar sayesinde çok önemli geri bildirimler aldıklarını ve artık "hazır" olduklarını söyledi. Windows Phone 7'li ilk telefonların Ekim ayında çıkması bekleniyor.