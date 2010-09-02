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Microsoft: Tüm zamanların en iyi Windows Mobile işletim sistemi üretime hazır!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 ile firma tarihinin en başarılı işletim sistemlerinden birine imza atan Microsoft, aynı başarıyı akıllı telefon dünyasında da tekrarlamak istiyor. Windows Mobile 6.x serisi ile başta iOS ve Android olmak üzere güçlü rakipleri karşısında varlık gösteremeyen Microsoft, üzerinde uzunca bir süredir çalışmakta olan Windows Phone 7 ile çok iddialı.

Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi mevcut Windows Mobile sürümlerinden farklı olarak Windows Phone olarak isimlendirilen yeni işletim sistemi Altın imzayı alarak RTM sürecine giriyor. RTM yani üretime aday versiyona ulaşan tüm zamanların en iyi mobil Windows işletim sistemi için telefon üreticileri de son hazırlıklarını yapıyorlar.

Microsoft'un Windows Phone Mühendisliği'nden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Terry Myerson açıklamasında, Windows Phone 7'nin zamanların en çok test edilen mobil platformu (Microsoft için) olduğunu, her gün otomatik olarak test edilen yaklaşık 10.000 cihaz olduğu ve 8,5 milyon saatlik tam otomatik test süresinin tamamlandığı belirtti.

Terry Myerson açıklamasında 3,5 milyon saatlik stress testinin de tamamlanan aşamalar arasında yer aldığını belirtirken, geliştirme sürecinde binlerce bağımsız yazılım firması ve erken adapte olanlar sayesinde çok önemli geri bildirimler aldıklarını ve artık "hazır" olduklarını söyledi. Windows Phone 7'li ilk telefonların Ekim ayında çıkması bekleniyor.


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vidoko 9 yıl
çok iddalar gördük herzman ki microsoft işte millete kakaladı vistaları. orjinal vista var kulanmıyorum bile.. win 7 dediler belirli bir kullanımdansonra sistem yavaşlıyor .. şuandaki yeni sürümleri bilmiyorum artık..
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bizimdenizci 9 yıl
Elbetteki alıcaz..
Çünki merak ediyoruz...
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clopin 9 yıl
Yapar da geç kaldı biraz bence
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turk20 9 yıl
NE YAPARLA YAPSINLAR BİZİM İŞİMİZE GELİR OYLEDE BOYLEDE ALICAZ VERİCEZ PİSAYASAYA CAN KATICAZ
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Batuist 9 yıl
bana çokta sansasyon yapamayacak gibime geliyor.. gerçi zuneHD'deki gibi bir arabirimle gelirse harika olur ama bunu bilemeyiz..
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onboardx 9 yıl
belli olmaz microsoft gibi bir yazılım devinden bahsediyoruz.
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