Microsoft, Wedge Mobile klavye ve Wedge Touch fare modellerini tanıttı





Kısa süre önce internete sızan Wedge serisi klavye ve fare modelleri, bugün Microsoft tarafından resmen duyuruldu. Windows 8 için optimize edilen aygıtların takozu andıran tasarımları dikkat çekici olduğu kadar işlevselliği ve taşınabilirliği de arttırıyor.

Tablet bilgisayarlar için özel olarak tasarlanan Wedge Mobile klavye, tam boyutlu yapısına rağmen oldukça hafif dizayn edilmiş. Windows 8 logosunun yer aldığı tuş takımı, bu işletim sistemine özel kısayol tuşları da içeriyor.

Bluetooth teknolojisini kullandığı için Wedge Mobile ile ayrı bir bağlantı elemanını tablet ya da bilgisayarınıza takmanız gerekmiyor. Sorunsuzca kablosuz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Küçük boyutları sayesinde kolayca taşıyabilecek, koruyucu plastik kılıfıyla çizilmesini, zarar görmesini engelleyebileceksiniz. Bu plastik kılıf ayrıca tabletiniz için bir stand olarak da kullanılabilecek.

İki AAA pil ile çalışan Microsoft Wedge Mobile klavyesi için bugün 79.95$ fiyat etiketiyle Amazon, NewEgg gibi perakendecilerden ön sipariş alınmaya başladı. Klavyenin Windows 7, Windows 8, Windows RT ve Mac OS X ile uyumlu olduğunu, ancak Vista destekli olmadığını ekleyelim.

Wedge Mobile ile birlikte resmiyet kazanan bir diğer donanım ürünü Wedge Touch fare oldu. Yüksek taşınabilirliği sayesinde yine tablet gibi mobil çözümlerle birlikte kullanılmak üzere geliştirilen yeni Microsoft faresi, cebinizde taşınabilecek kadar küçük.

Gücünü tek AA pilden alan Wedge Touch fareyi çalıştırabilmek için yine Wedge Mobile klavyede olduğu gibi herhangi bir alıcıya ihtiyacınız yok. Bluetooh ile bağlantı sağlanıyor, her türlü Bluetooth içeren ürünle uyumlu kullanılabiliyor.

BlueTrack teknolojisi sayesinde birçok yüzeyde sorunsuzca tepki verebiliyor. Dokunmatik arayüzü ile dört farklı sürükleme ve dolaşma işlemini sıradan farelerden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Backpack modu, bağlı olunan cihaz kapandığında ya da uyku moduna geçtiğinde farenin de pil ömrünü arttırmak için kapanmasını sağlıyor.

Redmond merkezli firma, 30. yılında duyurduğu yeni Wedge Touch faresini 69.95$'dan ön siparişe açtı. Yakında teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.

http://windowsteamblog.com/windows/b/windowsexperience/archive/2012/07/30/new-windows-8-ready-mice-and-keyboards-from-microsoft-hardware.aspx