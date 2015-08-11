Microsoft, Windows 10 üzerinde çalışan Air hockey robotu geliştirdi

Microsoft kısa bir süre önce en yeni işletim sistemi Windows 10'un dağıtımına başladı. Şimdilik ilk rakamlar geçişin hızlı devam ettiğini gösterse de yazılım devi Windows 10 ile yapılabilecekleri göstermekte kararlı. Şirket bu kez yeni işletim sisteminin çok düşük donanımlarda dahi çalışabilen versiyonunu ön plana çıkaran bir çalışmasını paylaştı.

99 dolarlık MinnowBoard Max mini bilgisayarda çalıştırılan Windows 10 IoT (Nesnelerin interneti) sürümü bu robot için geliştirilen uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Yayınlanan videoda geliştirilen uygulamanın dokunmatik ekrandan kontrol edilebildiği de görülüyor. Uygulamanın başlatılmasıyla birlikte Air Hockey robotunun da oyunu başarılı bir şekilde oynadığını söyleyebiliriz.

Videonun yayınladığı sayfada ise şirketin Windows 10 IoT sürümünü ön plana çıkarmak istediğini görüyoruz. Geleceğin teknolojisi olarak görülen Nesnelerin İnterneti'nde çevremizdeki nesnelere akıllı hale dönüşürken, Microsoft bu nesnelerin de bir parçası olmak istiyor. Ayrıca sayfada geliştirici olmak isteyenlere yol gösterilmesi ve bu sürümün kaynaklarının ücretsiz olarak dağıtılması şirketin bu konuda en iddialı adaylardan birisi olacağının da göstergesi.

http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/08/10/hello-windows-10-iot-core/#.VcjTmDV9bd0.twitter