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Microsoft, Windows 10 üzerinde çalışan Air hockey robotu geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft kısa bir süre önce en yeni işletim sistemi Windows 10'un dağıtımına başladı. Şimdilik ilk rakamlar geçişin hızlı devam ettiğini gösterse de yazılım devi Windows 10 ile yapılabilecekleri göstermekte kararlı. Şirket bu kez yeni işletim sisteminin çok düşük donanımlarda dahi çalışabilen versiyonunu ön plana çıkaran bir çalışmasını paylaştı.
99 dolarlık MinnowBoard Max mini bilgisayarda çalıştırılan Windows 10 IoT (Nesnelerin interneti) sürümü bu robot için geliştirilen uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Yayınlanan videoda geliştirilen uygulamanın dokunmatik ekrandan kontrol edilebildiği de görülüyor. Uygulamanın başlatılmasıyla birlikte Air Hockey robotunun da oyunu başarılı bir şekilde oynadığını söyleyebiliriz.
Videonun yayınladığı sayfada ise şirketin Windows 10 IoT sürümünü ön plana çıkarmak istediğini görüyoruz. Geleceğin teknolojisi olarak görülen Nesnelerin İnterneti'nde çevremizdeki nesnelere akıllı hale dönüşürken, Microsoft bu nesnelerin de bir parçası olmak istiyor. Ayrıca sayfada geliştirici olmak isteyenlere yol gösterilmesi ve bu sürümün kaynaklarının ücretsiz olarak dağıtılması şirketin bu konuda en iddialı adaylardan birisi olacağının da göstergesi.

http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/08/10/hello-windows-10-iot-core/#.VcjTmDV9bd0.twitter Yorum Yaz
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catlion 4 yıl en beğenilen
IoT özeliğini göstermek amaç
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Smile Man 4 yıl
Govde gosterisi yapiyorlar
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kahraman91 4 yıl
Demek Windows 10 için iddialılar
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kadirirdem 4 yıl
Amaç bence loT özelliğini göstermek.....
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catlion 4 yıl en beğenilen
IoT özeliğini göstermek amaç
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kaazto28 4 yıl
anlamadığım bu sistemin diğer win sürümlerde çalışmıyor olmaları mı? makine mühendisi olarak söylüyorum böyle sistemleri tamamen bilgisayarda çeşitli programlama teknikleriyle yapılınabiliniyor olmaları, bilen biri varsa aydınlatsın
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Okisht 4 yıl kaazto28
Diğer sürümlerde de çalıştırılabilir. Amaç ucuz maliyetli sistemlerle (haberdeki bilgisayar 99 dolar) bu tarz şeylerin yapılabildiğini göstermek. İleride nesneler de internet üzerinden haberleşeceği için hepsinin bir işletim sistemi olacak. Devler bu pastadan payı kapmak için şimdiden hazırlık yapıyor.
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