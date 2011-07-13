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Microsoft Windows 7 satış rakamları PC pazarında bir düşüşü haber veriyor olabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un masaüstü platformundaki iki gözdesi Windows 7 ve Office 2010 satış rakamlarıyla kimseyi yanıltmadı.

Worldwide Partner Konferansı’nda konuşan Steve Ballmer şimdiye kadar 400 milyon Windows 7 lisansı ve 100 milyon Office 2010 lisansı sattıklarını açıkladı.

Microsoft bu büyük başarıyla övünürken arka planda bir gerilemenin işareti saklanıyor olabilir.

The Guardian gazetesi yayınladığı makalede büyük satış rakamlarına rağmen arka planda gerileme dönemine giren bir PC pazarı olduğunu belirtiyor. Gazete geçmiş verileri ve şimdiki rakamları biraraya getirerek PC pazarındaki değişimi tahmini olarak hesapladı.

Buna göre Microsoft sadece Windows 7 işletim sistemi satıyor. Bu toplam PC satışını hesaplamak için iyi bir fırsat veriyor. Firma 22 Nisan ve 11 Temmuz tarihleri arasında 50 milyon lisans sattı. İkinci çeyrek için en iyi PC satış tahmini 75 milyon civarında.

Geçen yılın aynı döneminde satılan PC sayısı ise 80 milyon civarında olarak ölçüldü. Bu da küçük de olsa bir düşüşün başladığını ortaya koyuyor.

Düşüşün sebepleri arasında ise genel ekonomik belirsizlik, taşınabilir cihazların artışı ve Apple’ın Mac modellerinin yükselişi gösteriliyor.

Microsoft’un ise bu platformda mücadele edecek fazla argümanı yok. En çok güvendiği işletim sistemi olan Windows 8’in çıkmasına daha aylar var. Apple yeni iPhone ve iPad modelleri için çoktan çalışmaya başladı. Android yüklü tabletler ise birbiri ardına piyasayı işgal etmeye devam ediyor.

Windows 8 çıkana kadar Microsoft’un bu alanda varlık gösterebilmesi mümkün değil. İşletim sistemi çıktığında ise Microsoft karşısında çoktan paylaşılmış bir pazar bulacak. Bu pazarı kendi tarafına yöneltmesi ise yıllar alabilir.

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feylosoft 8 yıl
silver021
mac lerin bi ton belasını versin. apple değilmi sonuçta onunda satıcısı bi bırak ya. 3000 TL ye bi macbook almak yerine 3000 TL ye 4 çekirdekli 8 GB rami 3GB paylaşımlı grafik kartı olan bir canavar laptop alırsın daha mantıklı.

Peki sana maclerin çok daha zayıf donanımla çok daha hızlı çalıştığını söylesem. Üstelik stabil şekilde değil 3, 10 bin tllik pc ile bile macdeki gibi rahat çalışamazsın.
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silver021 8 yıl
mac lerin bi ton belasını versin. apple değilmi sonuçta onunda satıcısı bi bırak ya. 3000 TL ye bi macbook almak yerine 3000 TL ye 4 çekirdekli 8 GB rami 3GB paylaşımlı grafik kartı olan bir canavar laptop alırsın daha mantıklı.
Windowsu şimdi kimseler kötülemesin. Sistemi daha çok yiyen diyenler çıkıyor ancak windows 7 benim halen 9 yıllık PC imde son süraat çalışıyor. üstelik 1 GB ramin üzerinde harikalar yaratıyor. windowsu hakkını vererek kullanmasını bilene iyi. ayrıca ben windowsa bugüne kadar kuruş para vermedim. Hep ben crackledim güncelledim en son sistemlerden faydalandım durdum. Windowsun en iyi nimeti bu bana göre. diğer sistemlere göre çok kolay kırılıyor. Ve kullanıcısı çok olunca kırılmasıda bi o kadar basit. yanlış anlaşılmasın mac lerin kullanıcıları windows kullanıcılarının binde biridir sadece. o yüzden halen hack yada crackte macte bazılarının eli kolu bağlı kalıyor. ama bence windows daha yoluna devam edicektir.
Windows 7 smartphonelarıda bence gayet hızlı ve stabil. :) elime geçti birtane çok hoşuma gitti. ancak biraz daha özelleştirmeye açık hale gelmesi ve uygulamaya ağırlık verilmesi gerekli.
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alpabi 8 yıl
Ben Microsoft'u çok seviyorum. Sağolsun korsan kopyalarını hiç sıkıştırmıyor. Apple öyle mi? Neredeyse her mouse tıklamasına para alacak. Linux bir türlü son kullanıcının anlayacağı seviyeye inemiyor. Pad'ler, akıllı telefonlar bir yere kadar. Hala Windows tek...
1 Yanıt Yanıtla
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Want to 8 yıl alpabi
alpabi

Ben Microsoft'u çok seviyorum. Sağolsun korsan kopyalarını hiç sıkıştırmıyor. Apple öyle mi? Neredeyse her mouse tıklamasına para alacak. Linux bir türlü son kullanıcının anlayacağı seviyeye inemiyor. Pad'ler, akıllı telefonlar bir yere kadar. Hala Windows tek...


Haklısın
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CodeMachine 8 yıl
defalarca söyledim, microsoft çok yönlü bir firma sadece işletim sistemi yok adamların, sadece windows satışlarına bakarak yok microsoft'un sonu nokia gibi diyemezsiniz. tablet veya cep telefonu dünyası microsoft için kötü olsada pc,server işletim sistemlerinde office yazılımında, vyts ve uygulama geliştirme ortamlarında hala zirvede.
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DH Misafiri 8 yıl
Pcler in devri yavaş yavaş azalmakta ve gücü kaybolmakta.Apple iphone ve ipad lerdeki yükselişi ile mac platformundada çok yeni değişiklikler yapıyor.Os X Lion da muhteşem bir işletim sistemi olmuş.Macler in kalitesi zaten mükemmel gerek malzeme gerek performans.Maclerin 2 dezavantajı var şu anda.1. si program ve oyun bakımında sorun yaratması.Program çeşitliliği gün geötikçe artıyor onda bir sorun yok aslında fakat oyun konusunda birşey yapılması lazım.Birde ülkemizde fiyatları çok yüksek.Bu 2 dezavantajda yakın bir zamanda çözüm bulunulur.iPad 2 çok iyi bir fiyat ile satışa çıktı.Bilkom fiyatları indirse ve mac yayılrsa ülkemizde microsoft için çok kötü olur.Çünkü herkes biliyorki pcler çok sistem yiyor.Özellikle windows her geçen gün daha fazla sistem gereksinimi duyuyor.Ve belli b,r süre sonra yine yenisini istiyor.Fakat bir adet mac alırsanız o sizi uzun yıllar götürücektir.Onun dışında windows aslında alışıldığı için millet ben mac kullanamam diyor.Fakat bana göre maci kullanmak daha b asit.Çok kısa bir süre iiçerisinde alışıyorsnuz.Windowsta bir işi yapmak için 5 dk harcarken mac te 1 dkde işinizi kolaylıkla bitirmiş olabiliyorsunuz.Wİndows aslında çok uğraştıran bir işletim sistemi.Mac ise çok kullanıcı dostu.iPad b-veya iphonu kullanmak ne kadar basitse mac de o kdaar basit.Dediği gibi apple bu aralar çok kar ediyor.Eğer bu şansı iyi kullanırsa ve maclerin fiyatları biraz düşerse, kesinlikle apple hemen olmasada en geç 5-6 sene içerisinde windowstan daha yaygın olacağını düşünüyorum ve liderliğği oynayacağını düşünüyorum.Şimdi sakın ben apple yanlısı olarak sanmayın.Ben uzun yıllar windowsta kullandım macte kullandım.Fakat windowstan mace geçince neler çektiğimi anladım.Eğer bir mace alışırsanız ve alırsanız inanın sizde anlayacaksınız.
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nejat_80 8 yıl
kurumsal müsterileri unutmayın, 400 milyon lisansın büyük kısmı türkiye gibi devletler ile yapılan antlaşmalardan geliyor, yoksa MS nin sonu da nokia gibi.
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ay61n 8 yıl
Zer@tuL
pc pazarında düşüş yaşansa ne yazar kardeşim ya ne kadar bir düşüş yaşanabilir yani 400milyon win 7 lisansı diyor adamlar dalgamı geçiyosunuz siz adamlar sadece WİNDOWS 7den bahsediyor.. hala xp kullanan insanlar var 200 300 milyon xp kullanıcısı olsa lisanslı(ki bence çok daha fazla) bide üstüne xp - win 7 korsanları eklesen 2 milyar belkide çok daha fazla pc kullanıcısı insan var dünyada , dünya nüfüsü 8 milyar olsa 2 - 3 milyarı kafadan pc kullanıcısı bunların. Dünyanın yarısı nerdeyse pc kullanıcısı ipad , akıllı telefon , android tabletler , ne kadar ele geçirebilir yada nereye kadar yani pc illa lazım her kez için. Gerek laptop olsun gerek masaüstü pcyi devirebilicek hiçbirşey hiçbir zaman bulunamıcak. Ancak ve ancak Microsoftu devirebilirler buda farklı bir konu.. Bizde Android veya başka işletim sistemli pc kullanırız kardeşim nolcak yani hangisi iyiyse hangisinin güncel destegi fazlaysa ona geçeriz tek degişmicek bişey var oda PC forever..

dünyadaki pc sayısı demiyo şuanki satış rakamlarından bahsediyo ve şuan xp satılmıyor
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Zer@tuL 8 yıl
pc pazarında düşüş yaşansa ne yazar kardeşim ya ne kadar bir düşüş yaşanabilir yani 400milyon win 7 lisansı diyor adamlar dalgamı geçiyosunuz siz adamlar sadece WİNDOWS 7'den bahsediyor.. hala xp kullanan insanlar var 200 300 milyon xp kullanıcısı olsa lisanslı(ki bence çok daha fazla) bide üstüne xp - win 7 korsanları eklesen 2 milyar belkide çok daha fazla pc kullanıcısı insan var dünyada , dünya nüfüsü 8 milyar olsa 2 - 3 milyarı kafadan pc kullanıcısı bunların. Dünyanın yarısı nerdeyse pc kullanıcısı ipad , akıllı telefon , android tabletler , ne kadar ele geçirebilir yada nereye kadar yani pc illa lazım her kez için. Gerek laptop olsun gerek masaüstü pcyi devirebilicek hiçbirşey hiçbir zaman bulunamıcak. Ancak ve ancak Microsoftu devirebilirler buda farklı bir konu.. Bizde Android veya başka işletim sistemli pc kullanırız kardeşim nolcak yani hangisi iyiyse hangisinin güncel destegi fazlaysa ona geçeriz tek degişmicek bişey var oda PC forever..
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iemrea 8 yıl
ortalama bi sistemin fiyatını 300 tl yaparsan satamazsın tabi
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MattPegasus 8 yıl
Korsan kullanım ve tabletler windows'un satışını azalttı.
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