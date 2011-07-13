Microsoft Windows 7 satış rakamları PC pazarında bir düşüşü haber veriyor olabilir

Microsoft’un masaüstü platformundaki iki gözdesi Windows 7 ve Office 2010 satış rakamlarıyla kimseyi yanıltmadı.





Worldwide Partner Konferansı’nda konuşan Steve Ballmer şimdiye kadar 400 milyon Windows 7 lisansı ve 100 milyon Office 2010 lisansı sattıklarını açıkladı.





Microsoft bu büyük başarıyla övünürken arka planda bir gerilemenin işareti saklanıyor olabilir.





The Guardian gazetesi yayınladığı makalede büyük satış rakamlarına rağmen arka planda gerileme dönemine giren bir PC pazarı olduğunu belirtiyor. Gazete geçmiş verileri ve şimdiki rakamları biraraya getirerek PC pazarındaki değişimi tahmini olarak hesapladı.





Buna göre Microsoft sadece Windows 7 işletim sistemi satıyor. Bu toplam PC satışını hesaplamak için iyi bir fırsat veriyor. Firma 22 Nisan ve 11 Temmuz tarihleri arasında 50 milyon lisans sattı. İkinci çeyrek için en iyi PC satış tahmini 75 milyon civarında.





Geçen yılın aynı döneminde satılan PC sayısı ise 80 milyon civarında olarak ölçüldü. Bu da küçük de olsa bir düşüşün başladığını ortaya koyuyor.





Düşüşün sebepleri arasında ise genel ekonomik belirsizlik, taşınabilir cihazların artışı ve Apple’ın Mac modellerinin yükselişi gösteriliyor.





Microsoft’un ise bu platformda mücadele edecek fazla argümanı yok. En çok güvendiği işletim sistemi olan Windows 8’in çıkmasına daha aylar var. Apple yeni iPhone ve iPad modelleri için çoktan çalışmaya başladı. Android yüklü tabletler ise birbiri ardına piyasayı işgal etmeye devam ediyor.





Windows 8 çıkana kadar Microsoft’un bu alanda varlık gösterebilmesi mümkün değil. İşletim sistemi çıktığında ise Microsoft karşısında çoktan paylaşılmış bir pazar bulacak. Bu pazarı kendi tarafına yöneltmesi ise yıllar alabilir.