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Microsoft, Windows 8 için özel olarak hazırladığı yeni kablosuz fare modelini duyurdu

6 yıl
1,4b
1
40
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 için özel olarak hazırladığı yeni kablosuz fare modelini duyurdu
Microsoft, Windows 8 için özel olarak hazırladığı yeni kablosuz fare modelini duyurdu
Windows işletim sistemi yanında ürettiği kaliteli donanım ürünleriyle de tanınan Microsoft, Windows 8 için özel olarak hazırladığı yeni fare modelini duyurdu.
Şık gövde yapısıyla hazırlanan ve Sculpt Comfort ismine sahip olan kablosuz fare, üzerinde yer alan özel Windows 8 tuşu ile diğer birçok modelden ayrılıyor. Yan tarafına yerleştirilen mavi renkli bu tuş sayesinde kullanıcıları Windows 8 başlangıç ekranına hızlıca ulaştıran fare, ayrıca bu tuşun dokunmatik özelliği sayesinde başlangıç ekranı içerisinde hareket edilmesine ya da açık uygulamalar arasında geçiş yapılmasına imkan verebiliyor. Bilgisayar sistemleri ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuran, 2 adet AA pil ile çalışan ve aynı zamanda Windows 7, Android ve Mac OS işletim sistemleriyle de uyumlu olarak kullanılabilen Sculpt Comfort üzerinde ayrıca bir adet kaydırma tekerleği yer alıyor.
Ergonomik açıdan konforlu bir yapıya sahip olduğu belirtilen fare, 68.5 x 110.8mm boyutlara sahip. BlueTrack lazer teknolojisi ile hemen hemen her yüzey üzerinde rahatça çalışabilen Microsoft Sculpt Comfort, Haziran ayında 39,95$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Microsoft, Windows 8 için özel olarak hazırladığı yeni kablosuz fare modelini duyurdu

http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/sculpt-comfort-mouse Yorum Yaz
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erdem_zeus 6 yıl en beğenilen
Solaklar ölsün zaten.
2 Yanıt Yanıtla +21
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S.Vettel 6 yıl
Yıl 2013 Microsoft'un yüklediği video 360p şaka mı ?
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acbold 6 yıl
erdem_zeus
Solaklar ölsün zaten.

Solak olsaydım; Sol el ile fare,sağ el ile w,a,s,d kullanmaya çalışana kadar. Yeni kasa uzay mekiği üretimi üzerinde çalışırdım :)
erdem_zeusSolaklar ölsün zaten.Solak olsaydım; Sol el ile fare,sağ el ile w,a,s,d kullanmaya çalışana kadar. Yeni kasa uzay mekiği üret...
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2 Avatar Avatar
netlun 4 yıl
bende ki model
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

usb ile bağalama yaptığımda driver i kurdum ancak orta tuş sağ sol ayarı yok gibi görmekte
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netlun 4 yıl
microsoft sculpt mobile mouse orta tuş sağ sol çalışmıyor
bunu nasıl aktif edebilirim arkadaşlar ?
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j.sahin 6 yıl
OverClocK1ng

j.sahin kapatmak içinde scrool tusuna tıklıyorum.
I-ıh. Olmaz. Orta scroll tuşu KMPlayerı tam erkan yapıp normale getiren tuş. KMPlayer kullanmazsın denilirse Windows 8 kullanmam daha iyi. Bu saatten sonra kimse bana KMPlayerı bıraktıramaz. Windowsu bırakırım KMPlayerı bırakmam yani...


Bir tusu var mod tusu 5 farklı modda calısıyor bu benım standardım. Media oyun muzık ve ofıce olarak da dıger modlarım var. Dılersen medis modu yaratıp on da o sekılde kullanabılırsın tek tusla mod degıstrebılıyor ve her tusa program dısında da, ctrl a gıbı komutlara varana kadar hatta counter strıke dakı komutlara kadar atıyabılıyorsun. yanlıs anlasılmasın biraz reklam varı oldu ama gercekten kullanıslı medıa modu mesela tam sızın ıcın gıbı :)

Hepsi bir yana windows 8 de gercekden mouse ve ya klavyede ozellestirilmiş kullanım gerekli cunku dokunmatık ıcın saglanan kolaylıklar bu sekılde faydalı olablıyor
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OverClocK1ng 6 yıl j.sahin
j.sahin
Bir tusu var mod tusu 5 farklı modda calısıyor bu benım standardım. Media oyun muzık ve ofıce olarak da dıger modlarım var. Dılersen medis modu yaratıp on da o sekılde kullanabılırsın tek tusla mod degıstrebılıyor ve her tusa program dısında da, ctrl a gıbı komutlara varana kadar hatta counter strıke dakı komutlara kadar atıyabılıyorsun. yanlıs anlasılmasın biraz reklam varı oldu ama gercekten kullanıslı medıa modu mesela tam sızın ıcın gıbı :)

Ha onu biliyorum canım. Bende de aynı mouse un benzeri var. Sol tuşa basılı tutup sağ tuşa basınca mod değişiyor.

Hatta ben onda Wireless Screen Capture Tool'u kullanıyorum ve işime de yarıyor. Ama yine de o şekilde kullanmak olmaz yani.
1 tuş daha lazım..
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Carfreak 6 yıl
O buton dokunmatik mi? Oyun oynarken mesela elimiz çarpsa ana ekrana mi atacak?
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Kulak Misafiri 5 yıl Carfreak
Carfreak

O buton dokunmatik mi? Oyun oynarken mesela elimiz çarpsa ana ekrana mi atacak?

Videoya dikkat edersek baş parmağı o tuşa dokundurmak için ayrıca bir çaba göstermek gerektiğini görüyorum. Elimdeki mouse ile de denedim çarpma zor ihtimal. Ama ihtimal en nihayetinde. Belki devre dışı bırakılabiliyor olabilir.
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j.sahin 6 yıl
a4 tech g10 seirsi bir mause um var. Windows 8 cıktıgında ilk işim satın almak ikinci işimse kurulumdan sonra g10 pragramıyla ust ozel tusuna başlat ekranı yan ıkı tusa ıse ses işlevi vermiştim kapatmak içinde scrool tusuna tıklıyorum. Neredeyse hıc koselere gitme ihtiyacım kalmıyor. Sahsen windows 8 ı cok sevdım fakat bu mause alana kadar a4 tech g10 tavsıye ederım. Tek eksigi swipe dediği olay o da pek kullanıslı gelmedı bana zaten o ekranlarda mause sag ve sola kaydırdıkca ekranda kayıyor.

a4tech.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl j.sahin
j.sahin
kapatmak içinde scrool tusuna tıklıyorum.

I-ıh. Olmaz.

Orta scroll tuşu KMPlayer'ı tam erkan yapıp normale getiren tuş.

KMPlayer kullanmazsın denilirse Windows 8 kullanmam daha iyi.

Bu saatten sonra kimse bana KMPlayer'ı bıraktıramaz. Windows'u bırakırım
KMPlayer'ı bırakmam yani...
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memoseler 6 yıl
erdem_zeus
Solaklar ölsün zaten.

Solaklar sağlaklara oranla 9 yıl daha az yaşıyor zaten...
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OverClocK1ng 6 yıl
erdem_zeus
Solaklar ölsün zaten.

Valla enteresandır ki dramatik solağım.
Otobüste sol tarafta oturma takıntımdan tut, masada oturduğum sıranın en solunda oturma hastalığına kadar var.
Sağ elimle hiç bir şey yapamıyorum. Taş fırlatsam alakasız yere gider.
Yontulmamış odun gibi. Yani normal kullanabiliyorum tabi ama bir becerisi yok sağ elimin.
Buna rağmen mouse'u sağdan başka elle kullanamıyorum. Sağ elle o kadar rahatım ki anlatamam.
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fallofahero 6 yıl
bkadem
Alın size başlat menüsü :)

hocam sen başlat menüsü olayını çok yanlış anlamışsın :)
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alaz1903 6 yıl
evetbenim
apple yapsın herkes çalsınfare bir apple icadıdır

keşke bilerek konuşsak.
steve jobs'un fare ve grafik arayüzlü sistemi xerox'tan nasıl indragandi yaptığını bi araştır istersen.
ya da zahmet etme: youtube.com/...
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MK* 6 yıl
almak lazım fareyle w8 kullanılmıyor gerçekten...



iyi ki dokunmatik ekran var
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Aytu ATR 6 yıl
Ben de solak olmama rağmen fareyi sağ el ile kullanıyorum bu tür şeyler alışkanlık meselesi.
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