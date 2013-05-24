Microsoft, Windows 8 için özel olarak hazırladığı yeni kablosuz fare modelini duyurdu





Windows işletim sistemi yanında ürettiği kaliteli donanım ürünleriyle de tanınan Microsoft, Windows 8 için özel olarak hazırladığı yeni fare modelini duyurdu.

Şık gövde yapısıyla hazırlanan ve Sculpt Comfort ismine sahip olan kablosuz fare, üzerinde yer alan özel Windows 8 tuşu ile diğer birçok modelden ayrılıyor. Yan tarafına yerleştirilen mavi renkli bu tuş sayesinde kullanıcıları Windows 8 başlangıç ekranına hızlıca ulaştıran fare, ayrıca bu tuşun dokunmatik özelliği sayesinde başlangıç ekranı içerisinde hareket edilmesine ya da açık uygulamalar arasında geçiş yapılmasına imkan verebiliyor. Bilgisayar sistemleri ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuran, 2 adet AA pil ile çalışan ve aynı zamanda Windows 7, Android ve Mac OS işletim sistemleriyle de uyumlu olarak kullanılabilen Sculpt Comfort üzerinde ayrıca bir adet kaydırma tekerleği yer alıyor.

Ergonomik açıdan konforlu bir yapıya sahip olduğu belirtilen fare, 68.5 x 110.8mm boyutlara sahip. BlueTrack lazer teknolojisi ile hemen hemen her yüzey üzerinde rahatça çalışabilen Microsoft Sculpt Comfort, Haziran ayında 39,95$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/sculpt-comfort-mouse