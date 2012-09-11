Microsoft, Windows 8 için tarayıcı seçim ekranını Avrupa'da devreye sokuyor

Microsoft'un Windows 7 işletim sisteminin ilk dönemlerinde Internet Explorer tarayıcısını zorunlu olarak sunması Avrupa'da anti-tekel davalarına konu olmuş ve sonrasında sistemdeki tarayıcı seçiminin kullanıcıya bırakılması kararı alınmıştı.





O günden itibaren Windows 7 kurulumunun ardından tarayıcı seçimi için seçenekleri ekrana getiren Microsoft'un, Windows 8 işletim sistemi önizleme sürümlerinde yine zorunlu olarak Internet Explorer'ı sunması tartışmaların fitilini ateşlemişti.





Tepkiler sonucunda Avrupa Komisyonu tarafından uyarılan Microsoft, hemen harekete geçerek Avrupa çapındaki Windows 8 kullanıcılarına yeni bir güncelleme göndermeye başladı. Güncelleme sona erip cihaz yeniden başlar başlamaz tarayıcı seçim ekranı otomatik olarak çalışıyor ve kullanıcıyı seçim yapacağı sayfaya yönlendiriyor.





Sayfada Opera, IE, Maxthon, Chrome, Firefox, Iron, Avant Browser, Lunascape vb. şeklinde tarayıcılar sıralanıyor ve seçim kullanıcıya bırakılıyor.





Güncelleme ayrıca Windows 8 masaüstü modundaki görev çubuğundan IE simgesini de kaldırıyor. Ancak başlangıç ekranında Internet Explorer sabit kalmaya devam ediyor.