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Microsoft, Windows 8 için tarayıcı seçim ekranını Avrupa'da devreye sokuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 7 işletim sisteminin ilk dönemlerinde Internet Explorer tarayıcısını zorunlu olarak sunması Avrupa'da anti-tekel davalarına konu olmuş ve sonrasında sistemdeki tarayıcı seçiminin kullanıcıya bırakılması kararı alınmıştı. 

O günden itibaren Windows 7 kurulumunun ardından tarayıcı seçimi için seçenekleri ekrana getiren Microsoft'un, Windows 8 işletim sistemi önizleme sürümlerinde yine zorunlu olarak Internet Explorer'ı sunması tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Tepkiler sonucunda Avrupa Komisyonu tarafından uyarılan Microsoft, hemen harekete geçerek Avrupa çapındaki Windows 8 kullanıcılarına yeni bir güncelleme göndermeye başladı. Güncelleme sona erip cihaz yeniden başlar başlamaz tarayıcı seçim ekranı otomatik olarak çalışıyor ve kullanıcıyı seçim yapacağı sayfaya yönlendiriyor.

Sayfada Opera, IE, Maxthon, Chrome, Firefox, Iron, Avant Browser, Lunascape vb. şeklinde tarayıcılar sıralanıyor ve seçim kullanıcıya bırakılıyor.

Güncelleme ayrıca Windows 8 masaüstü modundaki görev çubuğundan IE simgesini de kaldırıyor. Ancak başlangıç ekranında Internet Explorer sabit kalmaya devam ediyor.

http://www.browserchoice.eu/BrowserChoiceW8/browserchoice_en.htm Yorum Yaz
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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
Ben bu işi bir türlü anlamadım. Kendi ürettiği bir işletim sistemine kendi tarayıcısını koymak nasıl suç olabilir?
Ha başka bir tarayıcı kuramazsın anlarım. Hiç Apple ürünü kullanmadım ama bildiğim kadarıyla Mac OS'da da Safari öntanımlı. O zaman Apple da koymasın.
Hakkaten mantığını çözebilmiş değilim.
Ben bu işi bir türlü anlamadım. Kendi ürettiği bir işletim sistemine kendi tarayıcısını koymak nasıl suç olabilir?Ha başka bir tarayıcı kuramazsın anlarım....
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nurettinaz 7 yıl
Sıralama ilginç olmuş. Ayrıca maxthon un da dahil edilmesi hoş olmuş kanımca.
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devrimdoga 7 yıl
alprkrkmz
Ben bu işi bir türlü anlamadım. Kendi ürettiği bir işletim sistemine kendi tarayıcısını koymak nasıl suç olabilir?Ha başka bir tarayıcı kuramazsın anlarım. Hiç Apple ürünü kullanmadım ama bildiğim kadarıyla Mac OSda da Safari öntanımlı. O zaman Apple da koymasın.Hakkaten mantığını çözebilmiş değilim.

Bence Internet Explorer'i silemiyor oluşumuzdan dolayı olabilir.
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MaFiAMaX 7 yıl
fatality1907
alprkrkmzBen bu işi bir türlü anlamadım. Kendi ürettiği bir işletim sistemine kendi tarayıcısını koymak nasıl suç olabilir?Ha başka bir tarayıcı kuramazsın anlarım. Hiç Apple ürünü kullanmadım ama bildiğim kadarıyla Mac OSda da Safari öntanımlı. O zaman Apple da koymasın.Hakkaten mantığını çözebilmiş değilim.
rekabet kanunu diye bir yasadan haberin yokmu?

Rekabet kanunu var da adam benim tarayıcımdan başkasını kullanamazsın demiyor ki? İyi o zaman telefonlardan tutun da her akıllı cihazda bu zorunlu hale getirilsin. Tamamen Avrupa'nın egosu.
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fatality1907 7 yıl
alprkrkmz
Ben bu işi bir türlü anlamadım. Kendi ürettiği bir işletim sistemine kendi tarayıcısını koymak nasıl suç olabilir?Ha başka bir tarayıcı kuramazsın anlarım. Hiç Apple ürünü kullanmadım ama bildiğim kadarıyla Mac OSda da Safari öntanımlı. O zaman Apple da koymasın.Hakkaten mantığını çözebilmiş değilim.

rekabet kanunu diye bir yasadan haberin yokmu?
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greenk 7 yıl
İnternet explorer gibi stabil çalışan bir tarayıcı varsa bişey demiyorum.
Tüm tarayıcılar ile geçmiş yapımlardan günümüze yazılmış hertürlü testi yapsak ilk sırayı alır. Tek sorun yavaş olması.
İstediğini koyarlar size ne. Artık insanlar kendi ürettiği yazılım, program, tarayıcı vb ne varsa avrupaya soracak uygun görürlerse mi olucak
Sizde üretin hiç bişey koymayın arkadaş.
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2boas 7 yıl greenk
greenk

İnternet explorer gibi stabil çalışan bir tarayıcı varsa bişey demiyorum.
Tüm tarayıcılar ile geçmiş yapımlardan günümüze yazılmış hertürlü testi yapsak ilk sırayı alır. Tek sorun yavaş olması.
İstediğini koyarlar size ne. Artık insanlar kendi ürettiği yazılım, program, tarayıcı vb ne varsa avrupaya soracak uygun görürlerse mi olucak
Sizde üretin hiç bişey koymayın arkadaş.

Bence de hocam. Ayrica ben IE9'un Chrome'dan yavas oldugunu dusunmuyorum.
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janparey 7 yıl
alprkrkmz
Ben bu işi bir türlü anlamadım. Kendi ürettiği bir işletim sistemine kendi tarayıcısını koymak nasıl suç olabilir?Ha başka bir tarayıcı kuramazsın anlarım. Hiç Apple ürünü kullanmadım ama bildiğim kadarıyla Mac OSda da Safari öntanımlı. O zaman Apple da koymasın.Hakkaten mantığını çözebilmiş değilim.

Zamanında Microsoft internet efsanesi netscape'i dahiyane özellikler geliştirerek piyasadan silip atmadı,sadece internet açan bir tarayıcıyı sistemine entegre edip ortadan kaldırdı.Netscape'in açısından bakarsanız kaderinizin piyasa payı %90 olan bir işletim sisteminin iki parmak hareketine bağlı olması ve düşman olarak algıladığı her firmayı bu şekilde oyundışı bırakması haksız rekabet oluyor.İnternet explorer 9 güncellemesi ile birden arama satırında bing diye birşey belirdi bir düşünün acaba niye?
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alprkrkmz 7 yıl janparey
can_66

alprkrkmz

Ben bu işi bir türlü anlamadım. Kendi ürettiği bir işletim sistemine kendi tarayıcısını koymak nasıl suç olabilir?Ha başka bir tarayıcı kuramazsın anlarım. Hiç Apple ürünü kullanmadım ama bildiğim kadarıyla Mac OSda da Safari öntanımlı. O zaman Apple da koymasın.Hakkaten mantığını çözebilmiş değilim.


Zamanında Microsoft internet efsanesi netscape'i dahiyane özellikler geliştirerek piyasadan silip atmadı,sadece internet açan bir tarayıcıyı sistemine entegre edip ortadan kaldırdı.Netscape'in açısından bakarsanız kaderinizin piyasa payı %90 olan bir işletim sisteminin iki parmak hareketine bağlı olması ve düşman olarak algıladığı her firmayı bu şekilde oyundışı bırakması haksız rekabet oluyor.İnternet explorer 9 güncellemesi ile birden arama satırında bing diye birşey belirdi bir düşünün acaba niye?

Ya elbette kendi geliştirdiği teknolojileri yine kendi sistemine entegre edecek. Bunun neresi yanlış anlamıyorum. Ki üstelik Microsoft, IE kurarken arama sağlayıcınızı seçmenize olanak sağlıyor. Chrome ise Google öntanımlı şekilde kuruluyor. Şirket kendi geliştirdiği arama motorunu kendi tarayıcısı Chrome'a entegre etmiş. Bunun neresi yanlış?

Şimdi Microsoft, W8 içinde kendi PDF reader ını koydu. E adobe şimdi şikayet mi etsin? Bunun neresi mantıklı?

Dediğim gibi kendi sistemi içinde gelir. Ama başka bir tarayıcı kurmana izin vermez. o zaman tekel davası açarsın. Gayet de mantıklı olur. Ama bu yapılan tamamen yanlış. Bir önceki yorumumda da dediğim gibi; Apple da Safari tarayıcı önyüklü geliyor ve hiç de sormuyor 'hangi tarayıcı istersin?' diye. Buna da karşı çıkılsın diyorum. Buradan Microsoft taraftarı olduğumu falan çıkarmayın. Ben birine yapılanın, herkese uygulanması taraftarıyım.
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oktayakgoz 7 yıl
Tekel davasina konu olmak icin once tekel olmak zorundasin. %5 ile zorla safari calistirsan baska bisi yukletmesende sorun olmaz.
Biraz da sanirim siyasi bi karar. Apple da appstoruna istedigi uygulamayi koymayabiliyor acaba dava konusu olsa ne olur
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Reddemon35 7 yıl
anti tekelciler su sıralar tekel olmaya basladı bence hiç kimse diğer işletim sistemlerini kasmıyor ubuntu firefox google os chrome macos safari eee tekel sadece microsofta mı takılıyor ??????
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SystemApps 7 yıl
Gerçekten saçmalık.tabiki kendi tarayıcısını koyacak bundan doğal ne var?
isteyen her tarayıcıyı yükler.Mikrosoft bu uygulamayla birşey değişmeyeceğini biliyor.
illa bişeyler yapmak istiyorlarsa şu özellikle arama motorlarının veya bazı tarayıcıların(özellikle chrome) program kurulumları ile kurulmasını veya indirilmesini engelleyin...Bir program yüklüyorum dikkatli olmasam yüklediğim programdan çok eklenti toolbar internet tarayıcı güvenlik yazılımı ne varsa yüklemiş olacağım.birde tik atmadığım halde tiklenmiş şekilde karşıma çıkıyor deli oluyorum.Sırf bu yüzden chromeyi kaldırdım.
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Lord Melkor 7 yıl
Bencede cok sacma olmus bu ama alprkrkmz mahkemede alyehine bir karar cikacagindan degil sadece kullanicilara boyle bir secenek sunarak iyi niyetini gostermeye calismis
Yoksa her isletim sistemi kendi tarayicisiyla gelir bu normaldir
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