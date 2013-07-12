Microsoft, Windows Phone 8 büyük güncellemesini iki parça halinde yapacak





Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemine getireceği Blue güncellemesi ile Full HD ekran, 4 çekirdekli işlemci gibi standartlar sunması beklenirken, Blue güncellemesinin GDR3 olarak yayınlanacağı tahmin ediliyordu.





Ağustos ayında başlayacağı belirtilen GDR2 güncellemesinde Xbox Music iyileştirmeleri, FM radyo desteği, herhangi bir kamera lensini asıl kamera uygulaması olarak atayabilme, Bluetooth 4.0 düşük enerji profili desteği gibi yenilikler yer alıyor. Ancak WP8 lansmanından bu yana Microsoft büyük bir güncelleme yayınlamamıştı.





Projeye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Microsoft, Windows Phone 8'e getireceği büyük yenilikleri iki parça halinde ekosisteme sunacak. Yıl sonuna doğru yayınlanacak olan GDR3 güncellemesinde 5 ve 6 inçlik ekran, 1080p çözünürlük ve 4 çekirdekli işlemci desteği şeklinde yenilikler olacak. İlk GDR3 cihazları da aynı dönemde piyasaya çıkacak.





2014 yılı başlarında gelecek asıl Blue güncellemesinde ise yeni bir bildirim merkezi, daha iyi çoklu görev yönetimi ve temel Windows Phone uygulamalarında değişiklikler gibi yenilikler sunulacak.





Microsoft'un yıl içerisinde ekosisteme bazı güncellemeler göndermek istemesine rağmen hatalar ve diğer konular nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte üretici ortaklarla birlikte güncellemeler için hummalı bir çalışma sözkonusu.

http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-GDR3-to-bring-5--6-inch-devices-later-this-year-Windows-Phone-Blue-will-introduce-notification-center-in-2014_id45248