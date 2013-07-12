Microsoft, Windows Phone 8 büyük güncellemesini iki parça halinde yapacak

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Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemine getireceği Blue güncellemesi ile Full HD ekran, 4 çekirdekli işlemci gibi standartlar sunması beklenirken, Blue güncellemesinin GDR3 olarak yayınlanacağı tahmin ediliyordu.
Ağustos ayında başlayacağı belirtilen GDR2 güncellemesinde Xbox Music iyileştirmeleri, FM radyo desteği, herhangi bir kamera lensini asıl kamera uygulaması olarak atayabilme, Bluetooth 4.0 düşük enerji profili desteği gibi yenilikler yer alıyor. Ancak WP8 lansmanından bu yana Microsoft büyük bir güncelleme yayınlamamıştı.
Projeye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Microsoft, Windows Phone 8'e getireceği büyük yenilikleri iki parça halinde ekosisteme sunacak. Yıl sonuna doğru yayınlanacak olan GDR3 güncellemesinde 5 ve 6 inçlik ekran, 1080p çözünürlük ve 4 çekirdekli işlemci desteği şeklinde yenilikler olacak. İlk GDR3 cihazları da aynı dönemde piyasaya çıkacak.
2014 yılı başlarında gelecek asıl Blue güncellemesinde ise yeni bir bildirim merkezi, daha iyi çoklu görev yönetimi ve temel Windows Phone uygulamalarında değişiklikler gibi yenilikler sunulacak.
Microsoft'un yıl içerisinde ekosisteme bazı güncellemeler göndermek istemesine rağmen hatalar ve diğer konular nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte üretici ortaklarla birlikte güncellemeler için hummalı bir çalışma sözkonusu.
http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-GDR3-to-bring-5--6-inch-devices-later-this-year-Windows-Phone-Blue-will-introduce-notification-center-in-2014_id45248 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ios daha ileri taşıyamaz mı gerek yok ki zirvede adamlar marketi ve stabilitesi zaten her türlü windows phone'u katlar şuan. ama ileride güzel rekabet olabilir aralarında. Android kullanıcısı olarak herşeyi geçtim markete çare bulmak lazım vallahi çöp market ya.
Hersey market degil zaten cok hizli gelisiyor. Ancak iOS stabilite konusunda katlayamaz kesinlikle. iOS WP'den kat kat fazla takilip hata veriyor.
Ios'un takıldığına gözümle şahit oldum. 5 aydır wp kullanıyorum gram kasmadı bu zamana kadar. O kadar alıştım ki android kullanınca zorlanıyorum. Wp marketinde çok kısa bir sürede aşırı derecede geliştiği ortada. Bu kadar surede ne ios ne android gelişmiştir.
Bir de şu zil seslerine bir çözüm bulsalar...??
İyi güzelde Microsoft'un işi öyle Android gibi bir Java uygulaması yazmak değil gerçek bir işletim sistemi ortaya koymak. IOS da bence daha ileri taşıyamaz artık WP varken.
Microsoft alışamadı gitti. Sık güncellemeye. Bu zamana kadar tüm işletim sistemleri uzun zamanlarda güncelledi. Sık güncelleme periyotuna Windows 8 ailesi ile girdi.
Microsoft işi hızlandırması lazım özellikle mobil platformda tekelleşmeler başladı. Sıkı rakipler lazım Android ve İOS yanına Ki biz kullanıcılar daha çok özellik daha uygun fiyatlı ürünler görelim.
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