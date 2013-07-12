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Microsoft, Windows Phone 8 büyük güncellemesini iki parça halinde yapacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone 8 büyük güncellemesini iki parça halinde yapacak

Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemine getireceği Blue güncellemesi ile Full HD ekran, 4 çekirdekli işlemci gibi standartlar sunması beklenirken, Blue güncellemesinin GDR3 olarak yayınlanacağı tahmin ediliyordu.

Ağustos ayında başlayacağı belirtilen GDR2 güncellemesinde Xbox Music iyileştirmeleri, FM radyo desteği, herhangi bir kamera lensini asıl kamera uygulaması olarak atayabilme, Bluetooth 4.0 düşük enerji profili desteği gibi yenilikler yer alıyor. Ancak WP8 lansmanından bu yana Microsoft büyük bir güncelleme yayınlamamıştı.

Projeye yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Microsoft, Windows Phone 8'e getireceği büyük yenilikleri iki parça halinde ekosisteme sunacak. Yıl sonuna doğru yayınlanacak olan GDR3 güncellemesinde 5 ve 6 inçlik ekran, 1080p çözünürlük ve 4 çekirdekli işlemci desteği şeklinde yenilikler olacak. İlk GDR3 cihazları da aynı dönemde piyasaya çıkacak.

2014 yılı başlarında gelecek asıl Blue güncellemesinde ise yeni bir bildirim merkezi, daha iyi çoklu görev yönetimi ve temel Windows Phone uygulamalarında değişiklikler gibi yenilikler sunulacak. 

Microsoft'un yıl içerisinde ekosisteme bazı güncellemeler göndermek istemesine rağmen hatalar ve diğer konular nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte üretici ortaklarla birlikte güncellemeler için hummalı bir çalışma sözkonusu.

http://www.phonearena.com/news/Windows-Phone-GDR3-to-bring-5--6-inch-devices-later-this-year-Windows-Phone-Blue-will-introduce-notification-center-in-2014_id45248 Yorum Yaz
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ulasates 6 yıl en beğenilen
MS de işi iyice ağırdan alıyor. Biz ''hadi neyse az daha bekleyelim de tam güncellensin'' dedikçe hem bölüp hem de süreyi uzatıyorlar
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duayn 6 yıl
Microsoft amca wp8 guncelledikce, market gelistikce nokia ya gün doguyor. Nokia dogru yolda beyler..
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OvernightSensation 6 yıl
hawloo
aydemir__blackMicrosoft rakiplerinin görmek istemiş. Sonbahara da Android 5 ve İOS 7 final tanıtılacak. İlk güncelleme daha çok üreticileri ilgilendiriyor. Ocak veya Şubat aylarında ise Asıl bombayı patlatmış olacak. Anladım kadarıyla sahaya son çıkmak istiyor.Microsoft alışamadı gitti. Sık güncellemeye. Bu zamana kadar tüm işletim sistemleri uzun zamanlarda güncelledi. Sık güncelleme periyotuna Windows 8 ailesi ile girdi.Microsoft işi hızlandırması lazım özellikle mobil platformda tekelleşmeler başladı. Sıkı rakipler lazım Android ve İOS yanına Ki biz kullanıcılar daha çok özellik daha uygun fiyatlı ürünler görelim.
İyi güzelde Microsoftun işi öyle Android gibi bir Java uygulaması yazmak değil gerçek bir işletim sistemi ortaya koymak. IOS da bence daha ileri taşıyamaz artık WP varken.

ios daha ileri taşıyamaz mı gerek yok ki zirvede adamlar marketi ve stabilitesi zaten her türlü windows phone'u katlar şuan. ama ileride güzel rekabet olabilir aralarında. Android kullanıcısı olarak herşeyi geçtim markete çare bulmak lazım vallahi çöp market ya.
2 Yanıt Yanıtla
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ulasates 6 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
hawloo
Orijinalden alıntı: aydemir__blackMicrosoft rakiplerinin görmek istemiş. Sonbahara da Android 5 ve İOS 7 final tanıtılacak. İlk güncelleme daha çok üreticileri ilgilendiriyor. Ocak veya Şubat aylarında ise Asıl bombayı patlatmış olacak. Anladım kadarıyla sahaya son çıkmak istiyor.Microsoft alışamadı gitti. Sık güncellemeye. Bu zamana kadar tüm işletim sistemleri uzun zamanlarda güncelledi. Sık güncelleme periyotuna Windows 8 ailesi ile girdi.Microsoft işi hızlandırması lazım özellikle mobil platformda tekelleşmeler başladı. Sıkı rakipler lazım Android ve İOS yanına Ki biz kullanıcılar daha çok özellik daha uygun fiyatlı ürünler görelim.
İyi güzelde Microsoftun işi öyle Android gibi bir Java uygulaması yazmak değil gerçek bir işletim sistemi ortaya koymak. IOS da bence daha ileri taşıyamaz artık WP varken.

ios daha ileri taşıyamaz mı gerek yok ki zirvede adamlar marketi ve stabilitesi zaten her türlü windows phone'u katlar şuan. ama ileride güzel rekabet olabilir aralarında. Android kullanıcısı olarak herşeyi geçtim markete çare bulmak lazım vallahi çöp market ya.

Hersey market degil zaten cok hizli gelisiyor. Ancak iOS stabilite konusunda katlayamaz kesinlikle. iOS WP'den kat kat fazla takilip hata veriyor.
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hawloo 6 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
hawloo
Orijinalden alıntı: aydemir__blackMicrosoft rakiplerinin görmek istemiş. Sonbahara da Android 5 ve İOS 7 final tanıtılacak. İlk güncelleme daha çok üreticileri ilgilendiriyor. Ocak veya Şubat aylarında ise Asıl bombayı patlatmış olacak. Anladım kadarıyla sahaya son çıkmak istiyor.Microsoft alışamadı gitti. Sık güncellemeye. Bu zamana kadar tüm işletim sistemleri uzun zamanlarda güncelledi. Sık güncelleme periyotuna Windows 8 ailesi ile girdi.Microsoft işi hızlandırması lazım özellikle mobil platformda tekelleşmeler başladı. Sıkı rakipler lazım Android ve İOS yanına Ki biz kullanıcılar daha çok özellik daha uygun fiyatlı ürünler görelim.
İyi güzelde Microsoftun işi öyle Android gibi bir Java uygulaması yazmak değil gerçek bir işletim sistemi ortaya koymak. IOS da bence daha ileri taşıyamaz artık WP varken.

ios daha ileri taşıyamaz mı gerek yok ki zirvede adamlar marketi ve stabilitesi zaten her türlü windows phone'u katlar şuan. ama ileride güzel rekabet olabilir aralarında. Android kullanıcısı olarak herşeyi geçtim markete çare bulmak lazım vallahi çöp market ya.

Ios'un takıldığına gözümle şahit oldum. 5 aydır wp kullanıyorum gram kasmadı bu zamana kadar. O kadar alıştım ki android kullanınca zorlanıyorum. Wp marketinde çok kısa bir sürede aşırı derecede geliştiği ortada. Bu kadar surede ne ios ne android gelişmiştir.
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djpisagor 6 yıl
Zaten zil sesi sorunu çözdüler
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Krauser ll 6 yıl
wp iyidir.
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free4200 6 yıl

Bir de şu zil seslerine bir çözüm bulsalar...??
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hawloo 6 yıl
aydemir__black
Microsoft rakiplerinin görmek istemiş. Sonbahara da Android 5 ve İOS 7 final tanıtılacak. İlk güncelleme daha çok üreticileri ilgilendiriyor. Ocak veya Şubat aylarında ise Asıl bombayı patlatmış olacak. Anladım kadarıyla sahaya son çıkmak istiyor.Microsoft alışamadı gitti. Sık güncellemeye. Bu zamana kadar tüm işletim sistemleri uzun zamanlarda güncelledi. Sık güncelleme periyotuna Windows 8 ailesi ile girdi.Microsoft işi hızlandırması lazım özellikle mobil platformda tekelleşmeler başladı. Sıkı rakipler lazım Android ve İOS yanına Ki biz kullanıcılar daha çok özellik daha uygun fiyatlı ürünler görelim.

İyi güzelde Microsoft'un işi öyle Android gibi bir Java uygulaması yazmak değil gerçek bir işletim sistemi ortaya koymak. IOS da bence daha ileri taşıyamaz artık WP varken.
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DH Misafiri 6 yıl
Adam gibi güncellemeyi bekledim şimdi daha da bekle yazınca haberde hafif bi üzüntü olmadı değil, bari whatsapp a güncelleme gelse Vine bile geldi eli kulağında
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General. 6 yıl
4 çekirdek işlemci 2 Gb ram ile Wp8 uçar tahminimce ama şu ara yüzü değiştirmeleri lazım artık Lumia 720 kullandım Androidin en üst seviye cihazlarından daha stabil ve hızlıydı ama ara yüzü bir zaman sonra insanı sıkıyor
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ogkasa 6 yıl
Microsoft bombayı patlatacak gibime geliyor hadi hayırlısı yazılım devinede yakışan budur umarım yaptığı güncellemeler kendilerine yakışır şekilde gelir
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aydemir__black 6 yıl
Microsoft rakiplerinin görmek istemiş. Sonbahara da Android 5 ve İOS 7 final tanıtılacak. İlk güncelleme daha çok üreticileri ilgilendiriyor. Ocak veya Şubat aylarında ise Asıl bombayı patlatmış olacak. Anladım kadarıyla sahaya son çıkmak istiyor.
Microsoft alışamadı gitti. Sık güncellemeye. Bu zamana kadar tüm işletim sistemleri uzun zamanlarda güncelledi. Sık güncelleme periyotuna Windows 8 ailesi ile girdi.
Microsoft işi hızlandırması lazım özellikle mobil platformda tekelleşmeler başladı. Sıkı rakipler lazım Android ve İOS yanına Ki biz kullanıcılar daha çok özellik daha uygun fiyatlı ürünler görelim.
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DH Misafiri 6 yıl
çok yavaşsın microsoft çok
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