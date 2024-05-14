ChatGPT 4o nasıl kullanılır? İşte OpenAI ChatGPT sesli asistan kullanım rehberi

ChatGPT 4o nasıl kullanılır?
- ChatGPT mobil uygulamasını açın ya da bilgisayarınız veya telefonunuzda https://chat.openai.com/ adresine gidin.
- OpenAI üyeliğiniz varsa giriş yapın, eğer yoksa bu ekranda ücretsiz olarak yeni üyelik başlatın.
- Hesabınıza giriş yaptıktan sonra GPT-4o’ü ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanım limiti dolduktan sonra GPT-3,5’e otomatik geçiş yapılacak.
- ChatGPT Plus abonesiyseniz sayfanın üst kısmındaki açılır menüden GPT-4o'yu seçebilirsiniz.
ChatGPT 4o ücretsiz mi?
Evet, ChatGPT 4o tamamıyla ücretsiz olarak kullanılabiliyor. OpenAI, yaptığı açıklamada ücretsiz katmandaki kullanıcıların varsayılan olarak GPT-4o'ya yönlendirileceğini belirtiyor. Ancak GPT-4o kullanarak gönderilebilecek mesaj sayısı mevcut kullanım ve talebe göre değişecek şekilde sınırlandırılacak. Bu limitlere ulaştığınızda ise ücretsiz ChatGPT otomatik olarak GPT-3.5'e geri dönecek.
Ücretsiz GPT 4o kullanıcıları veri analizi, dosya yüklemeler, web veya model içinde arama, diğer GPT’leri keşfetme ve kullanma ve görüntü tanımlama gibi özelliklere erişebilecek. GPT-4o, paylaştığınız görüntüleri anlamada doğruluğu artıran gelişmiş görüş özellikleriyle birlikte geliyor.
Ücretsiz katman kullanıcıları aylık 649,99 TL karşılığında Plus sürüme yükseltme yapabilir. ChatGPT Plus ve Team aboneleri, chatgpt.com'da daha büyük bir kullanım sınırı ile GPT-4 ve GPT-4o erişebilecekler. ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları sayfanın üst kısmındaki açılır menüden GPT-4o'yu seçebilecekler.
ChatGPT Enterprise müşterileri ise ilerleyen dönemlerde GPT-4o'ya erişebilecek. Firma şimdilik net bir tarih açıklamadı ancak “yakında” söylemini kullandı. ChatGPT Enterprise planına sahip kullanıcılar, GPT-4o ve GPT-4'e sınırsız, yüksek hızlı erişim sağlayacak. ChatGPT Enterprise kullanıcılarında GPT-4o varsayılan olarak aktif olacak. Ancak Plus ve Team kullanıcıları gibi sayfanın üst tarafından diğer modeller de seçilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.