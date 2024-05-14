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    ChatGPT 4o nasıl kullanılır? İşte OpenAI ChatGPT sesli asistan kullanım rehberi

    OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinde gerçek zamanlı olarak akıl yürütebilen yeni amiral gemisi modeli GPT-4o’yu tanıttı. Peki ChatGPT 4o nasıl kullanılır? İşte merak edilenler:
    ChatGPT 4o nasıl kullanılır? ChatGPT sesli asistan kullanımı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, kısa bir süre önce ses, görüntü ve metin üzerinde gerçek zamanlı olarak akıl yürütebilen yeni amiral gemisi yapay zeka modeli GPT-4o’yu tanıttı. Modelin inanılmaz yetenekleri bir yana dursun firmanın yayınladığı ve canlı olarak gösterdiği demolar şimdiden insanların aklını başından almış durumda. Haliyle herkes “ChatGPT 4o nasıl kullanılır?” diye merak ediyor. Gelin adım adım nasıl yapacağınızı anlatalım.

    ChatGPT 4o nasıl kullanılır?

    GPT 4o nasıl kullanılır
    OpenAI, GPT-4o modelini herkesin kullanımına açıyor. ChatGPT 4o’yu kullanmak için çok fazla bir çaba göstermenize gerek yok. İşte yeni sesli asistanı kullanmak için yapmanız gerekenler 👇
    1. ChatGPT mobil uygulamasını açın ya da bilgisayarınız veya telefonunuzda https://chat.openai.com/ adresine gidin.
    2. OpenAI üyeliğiniz varsa giriş yapın, eğer yoksa bu ekranda ücretsiz olarak yeni üyelik başlatın.
    3. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra GPT-4o’ü ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanım limiti dolduktan sonra GPT-3,5’e otomatik geçiş yapılacak.
    4. ChatGPT Plus abonesiyseniz sayfanın üst kısmındaki açılır menüden GPT-4o'yu seçebilirsiniz.

    ChatGPT 4o ücretsiz mi?

    Evet, ChatGPT 4o tamamıyla ücretsiz olarak kullanılabiliyor. OpenAI, yaptığı açıklamada ücretsiz katmandaki kullanıcıların varsayılan olarak GPT-4o'ya yönlendirileceğini belirtiyor. Ancak GPT-4o kullanarak gönderilebilecek mesaj sayısı mevcut kullanım ve talebe göre değişecek şekilde sınırlandırılacak. Bu limitlere ulaştığınızda ise ücretsiz ChatGPT otomatik olarak GPT-3.5'e geri dönecek.

    Ücretsiz GPT 4o kullanıcıları veri analizi, dosya yüklemeler, web veya model içinde arama, diğer GPT’leri keşfetme ve kullanma ve görüntü tanımlama gibi özelliklere erişebilecek. GPT-4o, paylaştığınız görüntüleri anlamada doğruluğu artıran gelişmiş görüş özellikleriyle birlikte geliyor.

    Ücretsiz katman kullanıcıları aylık 649,99 TL karşılığında Plus sürüme yükseltme yapabilir. ChatGPT Plus ve Team aboneleri, chatgpt.com'da daha büyük bir kullanım sınırı ile GPT-4 ve GPT-4o erişebilecekler. ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları sayfanın üst kısmındaki açılır menüden GPT-4o'yu seçebilecekler.

    ChatGPT 4o ücretsiz mi?
    Bugünden itibaren Plus kullanıcıları GPT-4o'da her 3 saatte bir 80 mesaja kadar ve GPT-4'te her 3 saatte bir 40 mesaja kadar istemde bulunabilecek. OpenAI, çok yoğun saatlerde bu sınırın azaltılabileceğini de belirtiyor. Bu arada ChatGPT Team çalışma alanındaki kullanıcılar için istem üst sınırı Plus’tan daha yüksek. Ek olarak kullanılmayan istem/mesaj kapasitesinin birikmediğini de unutmayın.

    ChatGPT Enterprise müşterileri ise ilerleyen dönemlerde GPT-4o'ya erişebilecek. Firma şimdilik net bir tarih açıklamadı ancak “yakında” söylemini kullandı. ChatGPT Enterprise planına sahip kullanıcılar, GPT-4o ve GPT-4'e sınırsız, yüksek hızlı erişim sağlayacak. ChatGPT Enterprise kullanıcılarında GPT-4o  varsayılan olarak aktif olacak. Ancak Plus ve Team kullanıcıları gibi sayfanın üst tarafından diğer modeller de seçilebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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