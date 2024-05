ChatGPT 4o nasıl kullanılır? İşte OpenAI ChatGPT sesli asistan kullanım rehberi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, kısa bir süre önce ses, görüntü ve metin üzerinde gerçek zamanlı olarak akıl yürütebilen yeni amiral gemisi yapay zeka modeli GPT-4o’yu tanıttı. Modelin inanılmaz yetenekleri bir yana dursun firmanın yayınladığı ve canlı olarak gösterdiği demolar şimdiden insanların aklını başından almış durumda. Haliyle herkes “ChatGPT 4o nasıl kullanılır?” diye merak ediyor. Gelin adım adım nasıl yapacağınızı anlatalım.

ChatGPT 4o nasıl kullanılır?

OpenAI, GPT-4o modelini herkesin kullanımına açıyor. ChatGPT 4o’yu kullanmak için çok fazla bir çaba göstermenize gerek yok. İşte yeni sesli asistanı kullanmak için yapmanız gerekenler 👇

ChatGPT mobil uygulamasını açın ya da bilgisayarınız veya telefonunuzda https://chat.openai.com/ adresine gidin. OpenAI üyeliğiniz varsa giriş yapın, eğer yoksa bu ekranda ücretsiz olarak yeni üyelik başlatın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra GPT-4o’ü ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanım limiti dolduktan sonra GPT-3,5’e otomatik geçiş yapılacak. ChatGPT Plus abonesiyseniz sayfanın üst kısmındaki açılır menüden GPT-4o'yu seçebilirsiniz.

ChatGPT 4o ücretsiz mi?

Evet, ChatGPT 4o tamamıyla ücretsiz olarak kullanılabiliyor. OpenAI, yaptığı açıklamada ücretsiz katmandaki kullanıcıların varsayılan olarak GPT-4o'ya yönlendirileceğini belirtiyor. Ancak GPT-4o kullanarak gönderilebilecek mesaj sayısı mevcut kullanım ve talebe göre değişecek şekilde sınırlandırılacak. Bu limitlere ulaştığınızda ise ücretsiz ChatGPT otomatik olarak GPT-3.5'e geri dönecek.

Ücretsiz GPT 4o kullanıcıları veri analizi, dosya yüklemeler, web veya model içinde arama, diğer GPT’leri keşfetme ve kullanma ve görüntü tanımlama gibi özelliklere erişebilecek. GPT-4o, paylaştığınız görüntüleri anlamada doğruluğu artıran gelişmiş görüş özellikleriyle birlikte geliyor.

Ücretsiz katman kullanıcıları aylık 649,99 TL karşılığında Plus sürüme yükseltme yapabilir. ChatGPT Plus ve Team aboneleri, chatgpt.com'da daha büyük bir kullanım sınırı ile GPT-4 ve GPT-4o erişebilecekler. ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları sayfanın üst kısmındaki açılır menüden GPT-4o'yu seçebilecekler.

Bugünden itibaren Plus kullanıcıları GPT-4o'da her 3 saatte bir 80 mesaja kadar ve GPT-4'te her 3 saatte bir 40 mesaja kadar istemde bulunabilecek. OpenAI, çok yoğun saatlerde bu sınırın azaltılabileceğini de belirtiyor. Bu arada ChatGPT Team çalışma alanındaki kullanıcılar için istem üst sınırı Plus’tan daha yüksek. Ek olarak kullanılmayan istem/mesaj kapasitesinin birikmediğini de unutmayın.

ChatGPT Enterprise müşterileri ise ilerleyen dönemlerde GPT-4o'ya erişebilecek. Firma şimdilik net bir tarih açıklamadı ancak “yakında” söylemini kullandı. ChatGPT Enterprise planına sahip kullanıcılar, GPT-4o ve GPT-4'e sınırsız, yüksek hızlı erişim sağlayacak. ChatGPT Enterprise kullanıcılarında GPT-4o varsayılan olarak aktif olacak. Ancak Plus ve Team kullanıcıları gibi sayfanın üst tarafından diğer modeller de seçilebilecek.

