Microsoft Windows Phone Mango'yu tanıtmaya devam ediyor

Microsoft, Windows Phone 7 platformunun ilk büyük güncellemesi olan Mango hakkında bilinmeyenleri internet günlüğünden yaptığı açıklamalarla gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sonbaharda kullanıcılarla buluşacak olan Windows Phone 7.1 Mango ile ilgili Microsoft'un yaptığı son açıklamalar şunlar;

1) Daha gelişmiş kullanıcı dostu arayüz

Microsoft kullanıcılara Mango ile daha gelişmiş kullanıcı dostu bir arayüz vadediyor. Bunun için de Microsoft kullanıcıların telefon içeriğine daha hızlı ulaşması amacıyla, Windows Phone Mango'nun ana ekranına kullanıcıların mevcut uygulamaları ve uygulama mağazası Marketplace'de rahatlıkla arama yapmalarına izin veren bir arama bölümü konumlandırmayı tercih etmiş. Ayrıca ana uygulama listesinde, Peopla Hub'da da yer alan, baş harfler üzerinden hızlı erişime yer verilerek kullanıcıların aradıkları uygulamalara daha hızlı ulaşmasını sağlanmış.

Mango'nun diğer bir önemli özelliği ise hızlı multitasking desteği. Kullanıcılar, telefonlarındaki geri tuşunu kısa bir süre basılı tuttuktan sonra karşılarına gelen arayüzde en son kullandıkları 5 uygulamayı görüntüleyebiliyor ve istediklerine bu ekran üzerinden geçiş yapabiliyorlar. Microsoft'un Windows Phone geliştirme birimdeki program yöneticisi Rachel Jiang arayüzü tasarlarken üzerinde düşündükleri temel dizayn probleminin kaç adet uygulama gösterilmesi olduğunu ve arayüz açısından en doğrusunun 5 olduğuna kanaat getirdiklerini ifade ederken; Microsoft, kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimler doğrultusunda ve gerekli görmesi halinde bu kısıtlama da bazı değişikliklere gideceğini belirtiyor.

2) Daha fazla dil desteği

Windows Phone 7'nin ilk başta kısıtlı sayıdaki ülkede kullanıcıyla buluşmasından ötürü Microsoft, çok fazla dile destek sunmuyordu. Fakat Mango'da hedef büyüten ve elini güçlendiren Microsoft, Mango ile İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca'nın yanı sıra 17 dile daha tam destek sunacak. (Her ne kadar Microsoft, aşağıda yazacağımız dillere destek veriyor olsa da üreticilerin telefonlarında destek verdiği dillerin bölgelere göre farklılık gösterebileceğini belirtelim.)

Gerek Mango'nun gerekse de Zune yazılımlarının destekleyeceği diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Çince (Basit ve Geleneksel), Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça ve İsveççe

Font desteği verilen diller arasına Doğu Asya dilleri de eklenmiş durumda; Basitleştirilmiş Çince- DengXian, Geleneksel Çince- Microsoft MHei, Japonca- Yu Gothic, Korece- Microsoft NeoGothic

Klavye desteği sunulacak 20 yeni dil ise şunlar; Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Endonezce, Japonca, Korece, Malay Dili, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İsveçce, Geleneksel Çince, Türkçe ve Ukrayna Dili

Mango ile Windows Phone Marketplace'in aktif olacağı 35 ülke; Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şile, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Telefonun arama tuşu üzerinden ulaşılan Bing'in desteklediği 33 ülke; Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Rusya, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Yerel arama sonuçlarının gösterileceği ülkeler; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Haritaların destekleyeceği ülkeler; Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Singapur, İsptanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Voice-to-text ve Voice-to-dial'ın desteklediği ülkeler; Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri

Sesli Arama'nın desteklediği ülkeler; Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika

3) Daha iyi zil sesi desteği

Microsoft'tan Alice Luu "Windows Phone kullanıcıyla buluştuğundan bu yana en çok duyduğumuz istek daha fazla zil sesi desteği oldu." diyerek Mango'da neden daha gelişmiş zil sesi desteği sunduklarını açıklıyor. Microsoft, Mango'nun yayınlanmasıyla birlikte Marketplace'de zil tonu ilgili uygulamaların sayısında gözle görülür bir artış bekliyor.

9 yeni dahili zil sesine sahip olan Mango, ayrıca, Zune yazılımı üzerinden kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda hazırladıkları zil seslerini destekliyor. Fakat, bunun için bazı sınırlamalar mevcut;

MP3 ya da WMA formatında olmalı

39 saniye ya da daha kısa olmalı

Veri boyutu 1 MB'ı aşmamalı

DRM korumalı olmamalı

Microsoft cephesinden Windows Phone Mango ile ilgili yeni detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

