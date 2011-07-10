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Microsoft Windows Phone Mango'yu tanıtmaya devam ediyor

7 yıl
3,3b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft Windows Phone Mango'yu tanıtmaya devam ediyor
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Microsoft, Windows Phone 7 platformunun ilk büyük güncellemesi olan Mango hakkında bilinmeyenleri internet günlüğünden yaptığı açıklamalarla gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sonbaharda kullanıcılarla buluşacak olan Windows Phone 7.1 Mango ile ilgili Microsoft'un yaptığı son açıklamalar şunlar;

1) Daha gelişmiş kullanıcı dostu arayüz

Microsoft kullanıcılara Mango ile daha gelişmiş kullanıcı dostu bir arayüz vadediyor. Bunun için de Microsoft kullanıcıların telefon içeriğine daha hızlı ulaşması amacıyla, Windows Phone Mango'nun ana ekranına kullanıcıların mevcut uygulamaları ve uygulama mağazası Marketplace'de rahatlıkla arama yapmalarına izin veren bir arama bölümü konumlandırmayı tercih etmiş. Ayrıca ana uygulama listesinde, Peopla Hub'da da yer alan, baş harfler üzerinden hızlı erişime yer verilerek kullanıcıların aradıkları uygulamalara daha hızlı ulaşmasını sağlanmış.

Microsoft Windows Phone Mango'yu tanıtmaya devam ediyor
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Mango'nun diğer bir önemli özelliği ise hızlı multitasking desteği. Kullanıcılar, telefonlarındaki geri tuşunu kısa bir süre basılı tuttuktan sonra karşılarına gelen arayüzde en son kullandıkları 5 uygulamayı görüntüleyebiliyor ve istediklerine bu ekran üzerinden geçiş yapabiliyorlar. Microsoft'un Windows Phone geliştirme birimdeki program yöneticisi Rachel Jiang arayüzü tasarlarken üzerinde düşündükleri temel dizayn probleminin kaç adet uygulama gösterilmesi olduğunu ve arayüz açısından en doğrusunun 5 olduğuna kanaat getirdiklerini ifade ederken; Microsoft, kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimler doğrultusunda ve gerekli görmesi halinde bu kısıtlama da bazı değişikliklere gideceğini belirtiyor.

Microsoft Windows Phone Mango'yu tanıtmaya devam ediyor
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2) Daha fazla dil desteği

Windows Phone 7'nin ilk başta kısıtlı sayıdaki ülkede kullanıcıyla buluşmasından ötürü Microsoft, çok fazla dile destek sunmuyordu. Fakat Mango'da hedef büyüten ve elini güçlendiren Microsoft, Mango ile İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca'nın yanı sıra 17 dile daha tam destek sunacak. (Her ne kadar Microsoft, aşağıda yazacağımız dillere destek veriyor olsa da üreticilerin telefonlarında destek verdiği dillerin bölgelere göre farklılık gösterebileceğini belirtelim.)

Gerek Mango'nun gerekse de Zune yazılımlarının destekleyeceği diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Çince (Basit ve Geleneksel), Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça ve İsveççe

Font desteği verilen diller arasına Doğu Asya dilleri de eklenmiş durumda; Basitleştirilmiş Çince- DengXian, Geleneksel Çince- Microsoft MHei, Japonca- Yu Gothic, Korece- Microsoft NeoGothic

Klavye desteği sunulacak 20 yeni dil ise şunlar; Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Endonezce, Japonca, Korece, Malay Dili, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İsveçce, Geleneksel Çince, Türkçe ve Ukrayna Dili

Microsoft Windows Phone Mango'yu tanıtmaya devam ediyor
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Mango ile Windows Phone Marketplace'in aktif olacağı 35 ülke; Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şile, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Telefonun arama tuşu üzerinden ulaşılan Bing'in desteklediği 33 ülke; Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Portekiz, Rusya, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Yerel arama sonuçlarının gösterileceği ülkeler; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Haritaların destekleyeceği ülkeler; Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Singapur, İsptanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri

Voice-to-text ve Voice-to-dial'ın desteklediği ülkeler; Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri

Sesli Arama'nın desteklediği ülkeler; Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika

3) Daha iyi zil sesi desteği

Microsoft'tan Alice Luu "Windows Phone kullanıcıyla buluştuğundan bu yana en çok duyduğumuz istek daha fazla zil sesi desteği oldu." diyerek Mango'da neden daha gelişmiş zil sesi desteği sunduklarını açıklıyor. Microsoft, Mango'nun yayınlanmasıyla birlikte Marketplace'de zil tonu ilgili uygulamaların sayısında gözle görülür bir artış bekliyor.

Microsoft Windows Phone Mango'yu tanıtmaya devam ediyor
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9 yeni dahili zil sesine sahip olan Mango, ayrıca, Zune yazılımı üzerinden kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda hazırladıkları zil seslerini destekliyor. Fakat, bunun için bazı sınırlamalar mevcut;

  • MP3 ya da WMA formatında olmalı
  • 39 saniye ya da daha kısa olmalı
  • Veri boyutu 1 MB'ı aşmamalı
  • DRM korumalı olmamalı

Microsoft cephesinden Windows Phone Mango ile ilgili yeni detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


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DH Misafiri 7 yıl
Bu bilgilerin hepsi çok güzel. Microsoft türkiye resmi lansmanını ne zaman yapacak ve orjinal dil desteği ne zaman gelecek. Şu anki diller arasında 12 milyonluk yunanistan varken ülkemizin hala olmaması çok üzücü ve düşündürücü diye düşünüyorum.
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eozenir 7 yıl
ne derse denilsin andorid varsa içinde 200 tl ye bile almam. wp7 olsun 1000 tl gözden çıkartmaya hazırım ama bi türlü gelemedi şu ülkemize. bide türkçe dil desteği oldumu tamamdır.
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cartographer 7 yıl eozenir
eozenir

ne derse denilsin andorid varsa içinde 200 tl ye bile almam. wp7 olsun 1000 tl gözden çıkartmaya hazırım ama bi türlü gelemedi şu ülkemize. bide türkçe dil desteği oldumu tamamdır.


Ben Android'e o kadar soğuk bakmıyorum ama ısınabilmiş de değilim. Bir türlü sevemedim şu Android'i güvensiz geliyor. Windows Phone'a daha sıcak bakıyorum Android'e göre çok çok kısıtlı olsa bile.
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cartographer 7 yıl
Kullanan arkadaslar MS Office Mobile'dan memnunlar mi acaba? Bir de e-mail istemcisi nasil?
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LordMayros 7 yıl
Ben uzun zamandir mozart kullaniyorum cok memnunum mango ile cok daha memnun o lacagim benim tek eksigim wi-fi hotspot ve navigasyon navigasyonu bing yada gmaps ile hallediyorum ama wi-fi paylastiramiyorum nodo guncellemesini yaptim mango ile cok daha iyi olacak
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar merak ediyorum. İnternette Türkiye'de tek bir sitede HTC HD7'nin satıldığını buldum. Bu ürün bu site tarafından yurt dışından getiriliyorsa eğer kullanım sırasında windows güncellemelerini alma gibi sıkıntılar veya telefon operatörü ayarlarında sıkıntılar yaşar mıyım? Daha Windows Phone 7'nin lansmanı yapılmamış iken bir problem yaşar mıyım? Türkiye'de Windows Phone 7 kullanan arkadaşlar bana kullanımın kolaylıkları ve zorlukları hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
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halitkin 7 yıl
yavaş ve sakin adımlarla geliyor, hadi bakalım.
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SultanApex 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar merak ediyorum. İnternette Türkiye'de tek bir sitede HTC HD7'nin satıldığını buldum. Bu ürün bu site tarafından yurt dışından getiriliyorsa eğer kullanım sırasında windows güncellemelerini alma gibi sıkıntılar veya telefon operatörü ayarlarında sıkıntılar yaşar mıyım? Daha Windows Phone 7'nin lansmanı yapılmamış iken bir problem yaşar mıyım? Türkiye'de Windows Phone 7 kullanan arkadaşlar bana kullanımın kolaylıkları ve zorlukları hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
Teşekkürler.


Amerikadan getirttiğim HD7 yi kullanıyorum. Son güncellemelerini sorunsuz yaptım. Live hesabı olarak UK kullanıyorum, aynı hesabı xbox konsolda da kullanıyorum. Operatör ile ilgili bir sorunda yaşamadım, şu anda AVEA ile kullanmaktayım. Internet ayarlarınıda yaptım 3G kullanımında da sorun yok. Stabil ve güzel bir telefon ancak ben mango güncellemesini düşünerek aldım; o güncelleme ile dört dörtlük olacak.

Şu an için olumsuzlukları

  • Marketplace daha pahalı, örn Angry Birds 3.99 dolar :(
  • Uygulamalarda liste görünümü çok smooth değil biraz lag var. Ancak Mango ile düzeliyor ;)
  • Tanınmıyor, android olmadığını anlatmak zaman alıyor :D
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cartographer 7 yıl
Evet girer diye umuyorum ben de. Ya bir de sey var kimse adamakilli bilmiyor Windows Mobile'la Windos Phone'u karistiriyorlar.
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batuta 7 yıl
nokia ile birlikte türkiye pazarına girecek mecburen. 4-5 aylık bir süre kaldı. büyük ihtimalle mango güncellemesiyle gelir. bende var wp7 kullanıyorum ve gayet memnunum. wp7 hakkında saçma sapan yorum yapanlara bakmıyorum. kullanmadan yok arayüz berbat yok kıçı şöyle yok başı böyle diyenler saçmalıyor. ms office bile kullandım bu telefondan. her işimi görüyor. androide tapanların zoruna gidiyor wp7'nin bazı özellikleri e alışırsınız inşallah.
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cartographer 7 yıl
Aynen arayuz cok guzel ve fontlar ekrani cok iyi bir bicimde dolduruyor. Ancak bir turlu Turkiye'de satisa cikmadi, gorunen o ki bu sene de cikmayacak maalesef. Neden bu kadar direttigini de anlayamiyorum. Ama cidden guzel bir sistem.
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Haddat 7 yıl
Arayüz bence çok hoş ve basit
.. Nenem bile kullanır..

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Capt. Awesome 7 yıl
Diğerlerinin arayüz hemen hemen aynı bu yüzden farklılık güzel şey, ayrıca sade yapmışlar bu da hoş olmuş.
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Faux Carnival 7 yıl
Metro UI inanılmaz hoşuma gidiyor benim de. Windows ve Office dahil tüm Microsoft ürünlerinde görmek isterim. Fontu resmen içimi açıyor.
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jibe 7 yıl
Bence arayüzü çok basit bu işelrden hiç anlamayan kişiler bile kolayca kullabilir.
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photo sir 7 yıl jibe
jibe

Bence arayüzü çok basit bu işelrden hiç anlamayan kişiler bile kolayca kullabilir.


Zaten onun için üretilmemiş mi? İlla yıllarını akıllı telefonları anlamakla geçirmesi mi lazım alacak olan kişinin...
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