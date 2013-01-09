Microsoft, Windows RT açığının bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını duyurdu





Kısa süre önce Microsoft'un tabletlere özel işletim sistemi Windows RT üzerinde bulunan bir açıktan faydalanarak, uygulama imzalama sistemine müdahale edildiği ve Windows 8 için yazılmış uygulamaların Windows RT üzerinde de çalıştırılabildiği ortaya çıkmıştı.





clrokr rumuzlu bir güvenlik araştırmacısı tarafından ortaya çıkarılan bu açık sonrasında Microsoft'un Pazartesi günü konuyu incelemeye aldığı açıklandı.





Sözkonusu açık Windows 8/Windows RT için derlenmiş ancak masüstünde çalışma modunun engellendiği uygulamaların imzalama metodunu değiştirerek, masaüstünde de çalışabilir hale getiriyor. Microsoft bu kısıtlamayı özellikle Windows RT cihazlarını zorlayarak aşırı batarya tüketiminin engellenmesi amacıyla uyguluyor. Windows RT için derlenmemiş uygulamalarda ise bu açık işe yaramıyor.





Konuyu inceleyen Microsoft, söz konusu açığın bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını dile getirirken, açığı bulan geliştiriciyi ise becerisinden dolayı tebrik etti.





Microsoft'un bu açığa karşı bir önlem alıp almayacağı bilinmiyor ancak geliştirici, Windows RT işletim sisteminin muhtemel bir jailbreak işlemine karşı savunmasız olduğunu belirtmişti.

http://thenextweb.com/microsoft/2013/01/07/microsoft-investigating-claims-of-windows-rt-jailbreak-allowing-unsigned-arm-desktop-applications/