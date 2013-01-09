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Microsoft, Windows RT açığının bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce Microsoft'un tabletlere özel işletim sistemi Windows RT üzerinde bulunan bir açıktan faydalanarak, uygulama imzalama sistemine müdahale edildiği ve Windows 8 için yazılmış uygulamaların Windows RT üzerinde de çalıştırılabildiği ortaya çıkmıştı.

clrokr rumuzlu bir güvenlik araştırmacısı tarafından ortaya çıkarılan bu açık sonrasında Microsoft'un Pazartesi günü konuyu incelemeye aldığı açıklandı.

Sözkonusu açık Windows 8/Windows RT için derlenmiş ancak masüstünde çalışma modunun engellendiği uygulamaların imzalama metodunu değiştirerek, masaüstünde de çalışabilir hale getiriyor. Microsoft bu kısıtlamayı özellikle Windows RT cihazlarını zorlayarak aşırı batarya tüketiminin engellenmesi amacıyla uyguluyor. Windows RT için derlenmemiş uygulamalarda ise bu açık işe yaramıyor.

Konuyu inceleyen Microsoft, söz konusu açığın bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını dile getirirken, açığı bulan geliştiriciyi ise becerisinden dolayı tebrik etti.

Microsoft'un bu açığa karşı bir önlem alıp almayacağı bilinmiyor ancak geliştirici, Windows RT işletim sisteminin muhtemel bir jailbreak işlemine karşı savunmasız olduğunu belirtmişti. 

http://thenextweb.com/microsoft/2013/01/07/microsoft-investigating-claims-of-windows-rt-jailbreak-allowing-unsigned-arm-desktop-applications/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Ha tamam o zaman...
Gönül rahatlığıyla kullanabiliriz...
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smart1978 6 yıl
İmzasız ARM yani windows 7 de xp de masaüstü windows 8 e göre derlenmiş uygulamalar çalışmamakta.
Anlayacağınız crac k l i uygulamalar vs... imzalanmadan ARM li olanların önü açılıyor. Rootlamadaki hedef gibi... Rootlu diye Android lerde Linux uygumaları nasıl çalışamıyorsa windows RT de windows uygulamaları çalışamıyor.
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