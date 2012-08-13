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Microsoft, Windows RT için katkı yapan ortaklarını açıkladı

6 yıl
1,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Microsoft'un Windows RT işletim sisteminin çıkışı ile belirli sayıda üretim ortağına tablet üretimi izni vereceği, gelecek yıl da bu sayının artacağı iddia edilmişti. Microsoft resmi bir duyuruyla olayı doğruladı.

Resmi blogundan yapılan açıklamaya göre, Windows RT tabletleri NVIDIA, Qualcomm, and Texas Instruments üretimi işlemcileri kullanacak.

Windows RT geliştirme sürecinde Microsoft'a desteklerini esirgemeyen Dell, Lenovo, Asus ve Samsung, işletim sisteminin çıkış tarihinde ilk tabletlerini piyasada göreceğimiz firmalar olacak. Firma resmi blogunda katkılarından dolayı bu firmalara teşekkür etti.

Lenovo ThinkPad Tablet 2, IdeaPad Yoga, Asus Tablet 600 ilk etapta karşımıza çıkacak modeller arasında. 

Bu firmalar haricindeki diğer ortakların gelecek yıl başında Windows RT tabletlerini piyasaya süreceği daha önce bazı kaynaklarda ifade edilmişti. HP bilindiği gibi Windows RT tablet üretimini ertelemişti. HTC ise yeterli bulunmadığı için programa alınmadı. Acer ise bir süredir Surface tabletler nedeniyle Microsoft'u eleştiriyor. Bu firmaların yıl sonuna doğru Windows RT tablet hazırladıkları biliniyor. Ancak yıl bitmeden piyasaya sürülüp sürülemeyeceği şimdilik belirsiz.


http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/08/13/collaborating-to-deliver-windows-rt-pcs.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
O kadar marka yazilmis ama henuz Asus disinda hicbir markada bir gelisme yok. Zaten farkettiyseniz 2 resim var haberde, ikisi de Asus...
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DH Misafiri 6 yıl
Merakla bekliyorum.. iPadin tahtını sallayabilecek tabletler olarak gördüğüm tek tabletler desem yalan olmaz sanırım.
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MattPegasus 6 yıl
En çok merak ettiğim şey diğer tabletler arasında ne gibi farklı özellikleri olacak.
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nurettinaz 6 yıl
Ortalik iyice kizisacak. Umarim bu durumdan en karli tuketiciler cikar.
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brksnr 6 yıl
and texas insturments derken bi yazim hatasi olmus sanirim :D Neyse yine de tesekkurler caniniz sagolsun :D
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sticer12 6 yıl
htc neden yetersiz bulundu ?
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fatality1907 6 yıl
asus sayfasına neden yönlendiriliyoruz?
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Adam Lallana 6 yıl
Ti OMAPlari çok seviyoruum ya
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turbo-powwer 6 yıl
İşte merakla beklenen işletim sistemi...
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