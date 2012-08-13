Microsoft, Windows RT için katkı yapan ortaklarını açıkladı

Bir süre önce Microsoft'un Windows RT işletim sisteminin çıkışı ile belirli sayıda üretim ortağına tablet üretimi izni vereceği, gelecek yıl da bu sayının artacağı iddia edilmişti. Microsoft resmi bir duyuruyla olayı doğruladı.





Resmi blogundan yapılan açıklamaya göre, Windows RT tabletleri NVIDIA, Qualcomm, and Texas Instruments üretimi işlemcileri kullanacak.





Windows RT geliştirme sürecinde Microsoft'a desteklerini esirgemeyen Dell, Lenovo, Asus ve Samsung, işletim sisteminin çıkış tarihinde ilk tabletlerini piyasada göreceğimiz firmalar olacak. Firma resmi blogunda katkılarından dolayı bu firmalara teşekkür etti.





Lenovo ThinkPad Tablet 2, IdeaPad Yoga, Asus Tablet 600 ilk etapta karşımıza çıkacak modeller arasında.





Bu firmalar haricindeki diğer ortakların gelecek yıl başında Windows RT tabletlerini piyasaya süreceği daha önce bazı kaynaklarda ifade edilmişti. HP bilindiği gibi Windows RT tablet üretimini ertelemişti. HTC ise yeterli bulunmadığı için programa alınmadı. Acer ise bir süredir Surface tabletler nedeniyle Microsoft'u eleştiriyor. Bu firmaların yıl sonuna doğru Windows RT tablet hazırladıkları biliniyor. Ancak yıl bitmeden piyasaya sürülüp sürülemeyeceği şimdilik belirsiz.