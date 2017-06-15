Microsoft, Xbox One X satışından kâr elde etmeyecek

Spencer, Microsoft’un Xbox One X’i üretmek için ne kadar harcadığından bahsetmedi ve konuyla ilgili diğer detaylara değinmedi, ancak konsol satışının “işin kâr sağlamayan bölümü” olduğunun altını çizdi.
Xbox One X tüm detaylarıyla tanıtıldığında fiyata tepkiler yağmıştı. Öte yandan Microsoft yetkilileri, bu fiyatın Xbox One X donanımları için son derece uygun olduğunu söylemiş ve hatta böyle bir konsolu, bu fiyat üzerinden satışa sunacaklarından ötürü “gurur duyduklarını” dile getirmişlerdi. Spencer’ın açıklamalarına göre şirketin konsol satışından kâr elde etmeyecek olması, Microsoft’un Xbox One X’i satışa sunarak risk alacağını gösteriyor.
Oyun satışlarından kâr elde edecek
Xbox Başkanı, Microsoft’un yeni konsola özel olacak oyunlardan kâr elde etmeyi amaçladığını da paylaştı. Net olarak dile getirilmedi fakat bu açıklamadan yola çıkarak Xbox One X’in oyun fiyatları sıradan Xbox oyunlarından daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.
Microsoft, 35 oyunun Xbox One X üzerinden oynanabilmesini sağlayacak güncellemeler alacağını ve daha fazlasının da sırada olduğunu duyurdu.
https://www.polygon.com/e3/2017/6/14/15804708/xbox-one-x-not-making-money Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pek gelir getirmeyecek, exc oyunu olmayacak, Assasins Creed'de 4k veremeyecek, Destiny 30 fps...
Benzer donanımda daha ucuz konsollar gelince madara olacaklar, ilk açıklamaları ise rakipleri PS4'ün makul fiyatlı olduğunu kabul eden bir açıklamadırki tüketici kendi malını övenin sözünden ziyade rakibinden makul olduğu itirafı gelmiş bir ürünü tercih eder.
Öte yandan bu gibi gafları haberlerinde değerlendiren gazetecilik kalmadı, artık her şey sipariş.
2-3 tane çok iyi konsola özel oyunda olsa daha isteriz
dün youtube bakıyordum sony e3 exclusive oyunların trailerları 40 dk gibi ve üst seviye yapımlar çer çöp değil birde
microsoftun bir an önce tarafta ki boşluğa çözüm bulması şart
microsoft türkiyenin şu fiyat olayına dikkat etmesi şart yoksa mağazalar 2500-3000 arası iteleyemeye çalışırlar 2200 gibi rakam gelirse gayet mantıklı olur (iphone çöpüne 3500 4000 tl seneye eskiyor konsol ise 4 senede bir çıkan ürün)
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