Microsoft, Xbox One X satışından kâr elde etmeyecek

Business Insider ile röportaj yapan Xbox Başkanı Phil Spencer, Xbox’ın uzun zamandır beklenen yeni konsolu Xbox One X hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Spencer, son derece güçlü donanımlarıyla konsol sektörünün tartışmasız en güçlüsü olacak Xbox One X’in Microsoft’a kâr sağlamayacağını dile getirdi.

Spencer, Microsoft’un Xbox One X’i üretmek için ne kadar harcadığından bahsetmedi ve konuyla ilgili diğer detaylara değinmedi, ancak konsol satışının “işin kâr sağlamayan bölümü” olduğunun altını çizdi.

Xbox One X tüm detaylarıyla tanıtıldığında fiyata tepkiler yağmıştı. Öte yandan Microsoft yetkilileri, bu fiyatın Xbox One X donanımları için son derece uygun olduğunu söylemiş ve hatta böyle bir konsolu, bu fiyat üzerinden satışa sunacaklarından ötürü “gurur duyduklarını” dile getirmişlerdi. Spencer’ın açıklamalarına göre şirketin konsol satışından kâr elde etmeyecek olması, Microsoft’un Xbox One X’i satışa sunarak risk alacağını gösteriyor.

Oyun satışlarından kâr elde edecek

Xbox Başkanı, Microsoft’un yeni konsola özel olacak oyunlardan kâr elde etmeyi amaçladığını da paylaştı. Net olarak dile getirilmedi fakat bu açıklamadan yola çıkarak Xbox One X’in oyun fiyatları sıradan Xbox oyunlarından daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

Microsoft, 35 oyunun Xbox One X üzerinden oynanabilmesini sağlayacak güncellemeler alacağını ve daha fazlasının da sırada olduğunu duyurdu.

https://www.polygon.com/e3/2017/6/14/15804708/xbox-one-x-not-making-money