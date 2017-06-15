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Microsoft, Xbox One X satışından kâr elde etmeyecek

Xbox Başkanı Phil Spencer, bir röportajda Microsoft’un Xbox One X satışlarından kâr etmeyeceğini, Xbox One X oyunlarının satışından kazanç elde edeceklerini dile getirdi.
1 yıl
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12
Oyun Konsolları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Business Insider ile röportaj yapan Xbox Başkanı Phil Spencer, Xbox’ın uzun zamandır beklenen yeni konsolu Xbox One X hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Spencer, son derece güçlü donanımlarıyla konsol sektörünün tartışmasız en güçlüsü olacak Xbox One X’in Microsoft’a kâr sağlamayacağını dile getirdi.

Spencer, Microsoft’un Xbox One X’i üretmek için ne kadar harcadığından bahsetmedi ve konuyla ilgili diğer detaylara değinmedi, ancak konsol satışının “işin kâr sağlamayan bölümü” olduğunun altını çizdi.

Xbox One X tüm detaylarıyla tanıtıldığında fiyata tepkiler yağmıştı. Öte yandan Microsoft yetkilileri, bu fiyatın Xbox One X donanımları için son derece uygun olduğunu söylemiş ve hatta böyle bir konsolu, bu fiyat üzerinden satışa sunacaklarından ötürü “gurur duyduklarını” dile getirmişlerdi. Spencer’ın açıklamalarına göre şirketin konsol satışından kâr elde etmeyecek olması, Microsoft’un Xbox One X’i satışa sunarak risk alacağını gösteriyor.

Oyun satışlarından kâr elde edecek

Xbox Başkanı, Microsoft’un yeni konsola özel olacak oyunlardan kâr elde etmeyi amaçladığını da paylaştı. Net olarak dile getirilmedi fakat bu açıklamadan yola çıkarak Xbox One X’in oyun fiyatları sıradan Xbox oyunlarından daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

Microsoft, 35 oyunun Xbox One X üzerinden oynanabilmesini sağlayacak güncellemeler alacağını ve daha fazlasının da sırada olduğunu duyurdu.


https://www.polygon.com/e3/2017/6/14/15804708/xbox-one-x-not-making-money Yorum Yaz
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reshthesucker 1 yıl en beğenilen
gelir değil kardır o. gelir olsa bedava satmaları gerekir.
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DH Misafiri 1 yıl
Xbox one x = ölü doğum
Pek gelir getirmeyecek, exc oyunu olmayacak, Assasins Creed'de 4k veremeyecek, Destiny 30 fps...
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hacı.basat 1 yıl
Mikrosoft geçen hafta da PS4'ün donanımına göre xboxonex fiyatının makul olduğunu açıklamıştı. Bu seferkinde de donanımdan kâr etmeyeceklerini söylüyorlar. Bunlar yönetici kovduracak tecrübesiz ve acemice açıklamalar.
Benzer donanımda daha ucuz konsollar gelince madara olacaklar, ilk açıklamaları ise rakipleri PS4'ün makul fiyatlı olduğunu kabul eden bir açıklamadırki tüketici kendi malını övenin sözünden ziyade rakibinden makul olduğu itirafı gelmiş bir ürünü tercih eder.
Öte yandan bu gibi gafları haberlerinde değerlendiren gazetecilik kalmadı, artık her şey sipariş.
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forvet09 1 yıl
kesin kar etmeyecektir. microsoft için üretim fiyatının 2 katı kar sayılmıyordur.
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CaptanFarfan 1 yıl
Aynı şeyi 2019-2020 yılı içinde söyleyebilecekler mi acaba ?
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tugares 1 yıl
Başlık yanlış nasıl gelir elde etmeyecek; etmek zorunda en fazla kârı minimize etmiştir. Kaç tane exclusive oyun var da oyun satışından kazanacak. Ya da oyunlar fazlaca pahalı olacak, ne de olsa 4K :D
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hector_1990 1 yıl
rakip ile kıyaslandığında daha iyi soğutma sistemi 4k blu-ray player 4gb ddr5 ram fazla onlarda 100 usd olarak biz tüketicilere yansıtılıyor yani aslında dedikleri gibi kar yok iş oyun satışı
2-3 tane çok iyi konsola özel oyunda olsa daha isteriz
dün youtube bakıyordum sony e3 exclusive oyunların trailerları 40 dk gibi ve üst seviye yapımlar çer çöp değil birde
microsoftun bir an önce tarafta ki boşluğa çözüm bulması şart
microsoft türkiyenin şu fiyat olayına dikkat etmesi şart yoksa mağazalar 2500-3000 arası iteleyemeye çalışırlar 2200 gibi rakam gelirse gayet mantıklı olur (iphone çöpüne 3500 4000 tl seneye eskiyor konsol ise 4 senede bir çıkan ürün)
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
microsoft bundan sonraki jenerasyon Xbox serisini rahatlıkla bir bilgisayar-oyun konsolu melezi yapabilir.
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s_mail 1 yıl
bizim gibi ekran kartına milyarlarca ödeyemeyenler için iyi bir alternatif olacak. Verilir 500$ helal olsun.
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reshthesucker 1 yıl en beğenilen
gelir değil kardır o. gelir olsa bedava satmaları gerekir.
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kadirirdem 1 yıl reshthesucker
Ben diyecektim haklısın,ayrıca kar elde etmeden kimse bir şey satmaz.
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naci54 1 yıl
O zaman bedavaya versin
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