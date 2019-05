Karşınızda Xbox One X

Nihayet Microsoft’un pazara damga vuracak yeni Project Scorpio konsol projesi hakkındaki tüm detaylar açıklığa kavuştu. Xbox One X adını alacağı duyurulan yeni konsolun çıkış tarihi ve satış fiyatı da netlik kazandı.

En Güçlüsü

Xbox One X beklendiği gibi özelleştirilmiş işlemci ve grafik birimi kullanıyor. Bazı kaynaklar AMD Ryzen işlemci ve Vega grafik birimi barındıran çok güçlü bir APU beklentisi içerisindeydi. Microsoft yeni konsolu için AMD ile sıkı bir işbirliğine gitmiş.

Xbox One X konsolunda 8 adet Jaguar temelli özelleştirilmiş çekirdek barındıran bir işlemci kullanılıyor. 2.7GHz saat hızında çalışan çekirdekler en iyi performans ve en verimli enerji için optimize edilmiş. Xbox One konsolunda kullanılan işlemciden yüzde 31 daha iyi performans sergiliyor. PS4 Pro modelinde ise çekirdekler 2.1GHz saat hızında çalışıyor.

Grafik tarafında ise 40 adet özelleştirilmiş işlem birimi yer alıyor ve 1172MHz saat hızında çalışıyor. Bu hız Xbox One konsolunda 853MHz, PlayStation 4 Pro konsolunda 911MHz şeklindeydi. Kartta 1920 Stream işlemcisi yer alıyor.

AMD’nin yeni konsol için Polaris tabanlı Radeon RX 480 ekran kartını optimize ettiği ve özelleştirdiği tahmin ediliyor. Zira zar alanı 360 milimetrekare olarak gerçekleşmiş ve 7 milyar transistör kullanılmış. Xbox One konsolundaki grafik birimine göre 4.6 kat daha güçlü.

Diğer taraftan Microsoft’un en küçük konsolu da Xbox One X oluyor. Bileşenlerin giderek daha da küçülmesi ve vazgeçilen portlar sayesinde daha küçük bir kasa yapısına konsolu sığdırmak mümkün olmuş.

Yerleşik 4K 60fps Oynatım

Tüm sisteme 12GB GDDR5 bellek eşlik ediyor ve 384-bit veri yolunda bant genişliği 326GB/s seviyesinde gerçekleşiyor. Bunun 9GB’lık kısmı oyunlar için kullanılacak. Bununla birlikte 9GB kapasitenin tamamı oyunlara ayrılmıyor. Küçük bir kısmında oyunların daha hızlı yüklenmesi için ön bellek bulunacak.

Testlerde konsolun 4K 60fps oyunları oynatırken kaynakların yüzde 60-70’lik kısmını kullandığı ifade ediliyor. Hatta Forza Motorsport Apex ultra ayarlarda dahi çok rahatlıkla render alınabiliyor. Kullanılan yongayı ise 16nm sürecinde TSMC üretiyor. Aslında Jaguar işlemci ve Polaris grafik birimi seçimini maliyeti azaltmak adına olduğunu söyleyebiliriz.

2.5 inç boyutunda 1TB kapasiteli bir HDD sürücüsünün kullanıldığı konsolda ayrıca 4K UHD Blu-ray oynatıcı da yer alıyor. Tüm sistemin ısıl tasarım gücü 245W olarak karşımıza çıkıyor. Ses tarafında Dolby Atmos teknolojisi yer alıyor.

Tüm sistem AMD olduğu için Freesync 2 teknolojisi de unutulmamış. Uyumlu harici monitörlerde yırtılma ve gecikmeler bu sayede en aza indiriliyor.

Xbox One X konsolu 6 TFLOPS işlem gücüne sahip ve 4.2 TFLOPS gücündeki PS 4 Pro konsolunu geride bırakıyor. Gerçek 4K deneyimi sunacak olan konsol ayrıca Xbox One için geliştirilen oyunları da 4K olarak oynatabilecek. Konsolda Kinect için atanmış bir port yer almıyor ve HDMI girişine yer veriliyor.

Sonuç olarak konsol pazarını derinden sarsacak yeni bir ürün ile karşı karşıyayız. En yakın rakibine bile yüzde 40 fark atan Xbox One X, 4K 60fps oyun deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk adresi olacaktır. Konsolun fiyatı 499$ olarak açıklandı. Bu, Xbox One konsolunun çıkış fiyatı ile aynı. Üstüne en güçlü donanımı da ilave edersek Xbox One X satış rekorları kırabilir. Konsol 7 Kasım 2017 tarihinde global olarak satışa sunulacak.