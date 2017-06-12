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Karşınızda Xbox One X

Konsol tarihinin en güçlü oyuncusu olarak tanıtılan Project Scorpio, nihayet nihai ismine ve satış tarihine kavuştu. Xbox One X konsolunun detayları haberimizde.
1 yıl
11,6b
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50
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nihayet Microsoft’un pazara damga vuracak yeni Project Scorpio konsol projesi hakkındaki tüm detaylar açıklığa kavuştu. Xbox One X adını alacağı duyurulan yeni konsolun çıkış tarihi ve satış fiyatı da netlik kazandı.

Karşınızda Xbox One X

En Güçlüsü

Xbox One X beklendiği gibi özelleştirilmiş işlemci ve grafik birimi kullanıyor. Bazı kaynaklar AMD Ryzen işlemci ve Vega grafik birimi barındıran çok güçlü bir APU beklentisi içerisindeydi. Microsoft yeni konsolu için AMD ile sıkı bir işbirliğine gitmiş.

Xbox One X konsolunda 8 adet Jaguar temelli özelleştirilmiş çekirdek barındıran bir işlemci kullanılıyor. 2.7GHz saat hızında çalışan çekirdekler en iyi performans ve en verimli enerji için optimize edilmiş. Xbox One konsolunda kullanılan işlemciden yüzde 31 daha iyi performans sergiliyor. PS4 Pro modelinde ise çekirdekler 2.1GHz saat hızında çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia, HDR monitör etkinliğinde hile mi yaptı?"

Grafik tarafında ise 40 adet özelleştirilmiş işlem birimi yer alıyor ve 1172MHz saat hızında çalışıyor. Bu hız Xbox One konsolunda 853MHz, PlayStation 4 Pro konsolunda 911MHz şeklindeydi. Kartta 1920 Stream işlemcisi yer alıyor.

AMD’nin yeni konsol için Polaris tabanlı Radeon RX 480 ekran kartını optimize ettiği ve özelleştirdiği tahmin ediliyor. Zira zar alanı 360 milimetrekare olarak gerçekleşmiş ve 7 milyar transistör kullanılmış. Xbox One konsolundaki grafik birimine göre 4.6 kat daha güçlü.

Diğer taraftan Microsoft’un en küçük konsolu da Xbox One X oluyor. Bileşenlerin giderek daha da küçülmesi ve vazgeçilen portlar sayesinde daha küçük bir kasa yapısına konsolu sığdırmak mümkün olmuş.

Yerleşik 4K 60fps Oynatım

Tüm sisteme 12GB GDDR5 bellek eşlik ediyor ve 384-bit veri yolunda bant genişliği 326GB/s seviyesinde gerçekleşiyor. Bunun 9GB’lık kısmı oyunlar için kullanılacak. Bununla birlikte 9GB kapasitenin tamamı oyunlara ayrılmıyor. Küçük bir kısmında oyunların daha hızlı yüklenmesi için ön bellek bulunacak.

Testlerde konsolun 4K 60fps oyunları oynatırken kaynakların yüzde 60-70’lik kısmını kullandığı ifade ediliyor. Hatta Forza Motorsport Apex ultra ayarlarda dahi çok rahatlıkla render alınabiliyor. Kullanılan yongayı ise 16nm sürecinde TSMC üretiyor. Aslında Jaguar işlemci ve Polaris grafik birimi seçimini maliyeti azaltmak adına olduğunu söyleyebiliriz.

2.5 inç boyutunda 1TB kapasiteli bir HDD sürücüsünün kullanıldığı konsolda ayrıca 4K UHD Blu-ray oynatıcı da yer alıyor. Tüm sistemin ısıl tasarım gücü 245W olarak karşımıza çıkıyor. Ses tarafında Dolby Atmos teknolojisi yer alıyor.

Tüm sistem AMD olduğu için Freesync 2 teknolojisi de unutulmamış. Uyumlu harici monitörlerde yırtılma ve gecikmeler bu sayede en aza indiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan oyunculara ultra geniş QLED kavisli monitör"

Xbox One X konsolu 6 TFLOPS işlem gücüne sahip ve 4.2 TFLOPS gücündeki PS 4 Pro konsolunu geride bırakıyor. Gerçek 4K deneyimi sunacak olan konsol ayrıca Xbox One için geliştirilen oyunları da 4K olarak oynatabilecek. Konsolda Kinect için atanmış bir port yer almıyor ve HDMI girişine yer veriliyor.

Sonuç olarak konsol pazarını derinden sarsacak yeni bir ürün ile karşı karşıyayız. En yakın rakibine bile yüzde 40 fark atan Xbox One X, 4K 60fps oyun deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk adresi olacaktır. Konsolun fiyatı 499$ olarak açıklandı. Bu, Xbox One konsolunun çıkış fiyatı ile aynı. Üstüne en güçlü donanımı da ilave edersek Xbox One X satış rekorları kırabilir. Konsol 7 Kasım 2017 tarihinde global olarak satışa sunulacak.

 

http://wccftech.com/microsoft-announces-xbox-one-x-e3/ Yorum Yaz
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CaptanFarfan 1 yıl en beğenilen
Şuna güzel bir işletim sistemi ve klavye mause desteği verselerde playstation yanında pc olarak kullansak.
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StummScream 1 yıl Ryan Gosling
500 dolara PC'de 4k oynatacak ekran kartı alamıyorsun. Bir zahmet teknoloji bu kadar hızlı da gelişirken böyle bir garanti vermesinler.
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blackzeros 1 yıl
haberde hatalar var islemci cekirdekleri 2.7 degil 2.3 ghz frekansında calisacak, ayrıca gpunun polaris ozellikleri haricinde rx480le alakası yok.butun oyunlar icinde native 4k beklentisine girmeyin, oyle birsey yparlarsa neden %40 daha guclu bir alet daha kotu grafikli oyun oynuyoruza doner o isler.

donanım acısından bakarsak alet guzel,fiyatıda kabul edilebilir duzeyde para derdi olmayanlar icin proya gore daha mantıklı bir yatırım olacaktı fakat aleti parlatacak ex oyunlar tanitamadilar malaesef , olanlarda windows 10a geliyor.felaket tellalı gibi olmayayım ama guc avantajına ragmen ms'in son konsolu olabilir bu konsol bence.

haberde hatalar var islemci cekirdekleri 2.7 degil 2.3 ghz frekansında calisacak, ayrıca gpunun polaris ozellikleri haricinde rx480le alakası yok.butun oyunlar...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 1 yıl
Eylül 2016'da, 2000TL'ye sıfır aldığım, üzerine bir de 200TL vererek ek kumanda aldığım çiziksiz, sorunsuz, çok az kullanılmış kinect'li XBOX ONE'ı fiyat düşüre düşüre 1000TL'ye zar zor satmış bulunmaktayım. Bu kadar kısa sürede bu kadar zarar ettiren bir cihaz aldığımı hatırlamıyorum. Daha önce PS vardı, onun move oyunları kinect'e göre çok daha eğlenceliydi.
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DH Misafiri 1 yıl
Xbox one X 4k ve 60 fps OYNATAMIYOR. Bu konsol boşuna çıkmış 500 dolar fiyat çektiler ayıptır
Destiny 2: 30 fps
Ac Origins: upscale ve 30 fps
God of War 4, SpiderMan grafikleri xbox'tan daha iyi
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High Sierra 1 yıl
İsim tercihi daha güzel olabilirdi.
Xbox One SE
Ama benim SE deme sebebim Apple'ın SE'sinden biraz farklı.
htc One S'in 32 GB özel versiyonunun isimlendirilmesi bu şekildeydi.
Zaten Microsoft One S'in üstüne Native 4K ve donanımsal birtakım geliştirmeler yaptı ismini tutup değiştirmek garip duruyor şimdi bir sonraki Xbox farklı platformda olacak ve ona harf kalmayacak bir Z bir V kalıyor akıl sır erdirilebilir.
Neyse artık isim kesinleştiği için biz ne düşünsek boş.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ps4 pro varken..
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Creav 1 yıl
ps4 ve ps4 pro' ya para dökenlerin çok içine oturmuş olacakki etmedikleri laf, eleştiri kalmamış
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MrSilence 1 yıl
Oyun stüdyosu almadan (naughty dog gibi), uncharted, last of us v.b. kalitesinde oyunlar çıkarmadan playstation'a rakip olamaz. zaten sony rakip olarak pc'leri görüyor...
Oyun yapamıyorlar bari millete o kadar para verdirip üzerine 2 oyun yapıp bıraktığı, bir üzerine xbox fitness'ı da kafasına göre sonlandırdığı, kinect oyunları yapmaya çaba harcasalardı en azından hedefine kitle seçimi doğru olurdu.
Ayrıca "daha ufağını yaptık" diyince seyirci "holeyy" diye seviniyor ilk kalastan sonra :)))))
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illüminati 1 yıl
4K işe yaramaz ise gidin ohalde 960*540 çözünürlükte oynayın aradaki fark bu
artık 1080p resme çöptür
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alemburda34 1 yıl
Vergiler oncesi amazon'dan alinacak konsol.
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CaptanFarfan 1 yıl Xanax70
Oyunlar için demedim arayüz için dedim hocam. Madem windows 10 çatısı altında birleştiriyorsun tüm platformunu, aynı arayüzü xbox' a uygula. Xbox' ı pc' ye çevir. Ondan sonra yok sonyimiş yok efendim steammiş pc imiş hikaye olur. Evde stok yaparım ben bu canavarla.
Ama sadece oyun ve multimedya için evinde ps olan veya oyun pc si olan adam bunu almaz.
Bu şekilde yeni birşey ile gelseydi şuan ön siparişimi geçmiştim.
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Xanax70 1 yıl CaptanFarfan
Bence üzerindeki parçalar Windows'a uygun olmadığı için ucuz veya bilemiyorum 4K için uygun fiyat bence.
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speed001 1 yıl
Burda önemli olan konsolun 2k, 4k olmasi falan değil sizin eğlenip eğlenemediğinizdir. Zira 90 lı yillarda Playstation 1 ve sonradan Xbox 360 ile geçirdiğimiz güzel anlar şimdiki 6 teraflops ile ilgili değildi.
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DigitalWorld 1 yıl speed001
speed001

Burda önemli olan konsolun 2k, 4k olmasi falan değil sizin eğlenip eğlenemediğinizdir. Zira 90 lı yillarda Playstation 1 ve sonradan Xbox 360 ile geçirdiğimiz güzel anlar şimdiki 6 teraflops ile ilgili değildi.

Azla yetinmesini bildiğimiz zanmanlardı.

Matrix de bir sahne vardır izledi isen. Ajanlar ile adam lokantada.

Şimdi bu et gerçek değil. Aslında yok. Ama ağzıma attığımda matrix beynime bunun iyi, sulu lezzetli bir et olduğunu söyleyecek. 9 yıldan sonra ne fark ettim biliyor musun? (Eti ağzına atar ve mmmmmmmm diye inler :D ) Cehalet erdemdir.

Ayrıca kolay ulaşmak ile de alakası var. Şimdi Galaxy S8 alıyorum. Ulan bir dünya para. Hiç öyle verdiği bir haz yok. Normal kullanyorum işte. Ama Zamanında Nokia 3410 öyle miydi? Kutusunu açarken bile kendinden geçerdin. Niye? Çünkü onu almak için eşşek gibi çalışmış para biriktirmiştim. Bir sürü emek vardı.

Yani şöyle düşün. Tuvalete gidip büyük abdestini yaptığında acayip bir ferahlama bir rahatlama bir mutluluk geliyor değil mi? Niye? Tuvalete gidene kadar eziyet çektin de ondan.

Yani insanlar doğuştan mazoşisttir biraz. Acı çekmeden hop diye kucağımıza düşen şeyler bizi o kadar mutlu etmiyor. Benim tecrübem bu şekilde.
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