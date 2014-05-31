Microsoft akıllı saatinin detayları netleşiyor

Microsoft'un diğer pek çok firma gibi kendi akıllı saatini hazırladığı iddiası bilindiği üzere zaman zaman dillendiriliyor. Forbes kaynaklarından gelen son rapora göre ise Microsoft önümüzdeki yaz aylarında akıllı saatini duyurabilir.

Raporda saatin Windows Phone işletim sisteminin yanında, Android ve iOS işletim sistemlerini destekleyeceği de belirtiliyor. İçeriğinde yer alan sensörler yardımıyla gün boyu kullanıcısının kalp atışları gibi sağlık durumunu kontrol edecek olan akıllı saatin 2 güne varan bir batarya ömrü sunacağı da belirtilen detaylar arasında. Spor bir tasarıma sahip olacağı söylenen saatin genel hatlarıyla Samsung Gear Fit'e benzer bir görünüme sahip olacağı da raporda yer alan bir diğer detay.

Kinect'in babası olarak ifade edilen Alex Kipman'ın akıllı giyilebilir cihazlar bölümünde Windows'u ufak ekranlara uyumlu hale getirmeye çalıştığı da bir süredir bilinen bir diğer gerçek.

Microsoft'un önümüzdeki yaz aylarında akıllı saatini duyurup duyurmayacağına dair bir kesinlik yok ancak her platformla uyumlu ve bu tarz sensörler yardımıyla kullanıcısının sağlık bilgisini kontrol eden bir akıllı saatin sporcu ve günlük kullanıcının ilgisini çekebileceği düşünülüyor.

http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2014/05/29/exclusive-a-microsoft-smartwatch-is-coming/