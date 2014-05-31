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Microsoft akıllı saatinin detayları netleşiyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Microsoft akıllı saatinin detayları netleşiyor
Microsoft'un diğer pek çok firma gibi kendi akıllı saatini hazırladığı iddiası bilindiği üzere zaman zaman dillendiriliyor. Forbes kaynaklarından gelen son rapora göre ise Microsoft önümüzdeki yaz aylarında akıllı saatini duyurabilir.
Raporda saatin Windows Phone işletim sisteminin yanında, Android ve iOS işletim sistemlerini destekleyeceği de belirtiliyor. İçeriğinde yer alan sensörler yardımıyla gün boyu kullanıcısının kalp atışları gibi sağlık durumunu kontrol edecek olan akıllı saatin 2 güne varan bir batarya ömrü sunacağı da belirtilen detaylar arasında. Spor bir tasarıma sahip olacağı söylenen saatin genel hatlarıyla Samsung Gear Fit'e benzer bir görünüme sahip olacağı da raporda yer alan bir diğer detay.
Kinect'in babası olarak ifade edilen Alex Kipman'ın akıllı giyilebilir cihazlar bölümünde Windows'u ufak ekranlara uyumlu hale getirmeye çalıştığı da bir süredir bilinen bir diğer gerçek.
Microsoft'un önümüzdeki yaz aylarında akıllı saatini duyurup duyurmayacağına dair bir kesinlik yok ancak her platformla uyumlu ve bu tarz sensörler yardımıyla kullanıcısının sağlık bilgisini kontrol eden bir akıllı saatin sporcu ve günlük kullanıcının ilgisini çekebileceği düşünülüyor. 

http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2014/05/29/exclusive-a-microsoft-smartwatch-is-coming/ Yorum Yaz
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-mehmet- 4 yıl en beğenilen Elsa
Elsa

Microsoft yavaş geliyor ama emin adımlarla geliyor

Yavaş Gelsin...
1 Yanıt Yanıtla +12
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mares626 4 yıl
Pil ömrünü arttırmaları lazım telefonlar bitti şimdide saat mi şarj edicez her gün
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xmasx 4 yıl
Batarya omru 2 gun ise bu iş yatar.
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kymelria 4 yıl
Artık saatlerimizde de bsod (mavi ekran) görmeye alışsak iyi olacak.
saate üç tuş koysunlar ctrl+alt+del
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keremec 4 yıl
Şuan akıllı saat işini doğru duzgun Pebble beceriyor bence hem şarjı uzun hem dayanıklı hemde tasarım olarak normal saat gibi duruyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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orhanyıldız 4 yıl
Bu akıllı saatlerin sonuda telefonlar gibi olacak bence. İlk basda böyle ufak boyutlu küçük ekranlı sonraki jenerasyonlarla yavas yavas büyüyecek. Birkaç sene sonra 4" ekranlı akıllı saati kolunda insan evladları görebilirz bence
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matmuhendisi 4 yıl
O resimdeki ne la
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Guest-334F3CF19 4 yıl
Metro atayüzü bu ekranda başarılı olabilir.

Batarya ise bana göre; en az 5 gün dayanmalı.
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darkaura 4 yıl
bir seyin yayginlasmasi icin bir amacinin olmasi gerekir. iphone ile akilli telefolar bir anda patladi cunku mobil durumda internete effektif bir erisim sagliyorlar. akilli saatlerde hic oyle bir sey goremiyorum. zaten telefonumun yaptigi isleri kisitli sekilde yapmasi icin kolumda niye fazladan yuk tasiyim. bide onun sarjiyla ugrasayim. dikkat ederseniz mevcut kol saatleride saat fonsiyonunda cikip, taki aksesuar haline geldiler. akilli saatin boyle bir amacida olamaz. belki akilli telefondan farkli olarak kalb atisini olcmeleri, fitness ve saglik alaninda bir islev kazandirabilir. oda cok sinirli dar bir alan.
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darkaura 4 yıl
bir seyin yayginlasmasi icin bir amacinin olmasi gerekir. iphone ile akilli telefolar bir anda patladi cunku mobil durumda internete effektif bir erisim sagliyorlar. akilli saatlerde hic oyle bir sey goremiyorum. zaten telefonumun yaptigi isleri kisitli sekilde yapmasi icin kolumda niye fazladan yuk tasiyim. bide onun sarjiyla ugrasayim. dikkat ederseniz mevcut kol saatleride saat fonsiyonunda cikip, taki aksesuar haline geldiler. akilli saatin boyle bir amacida olamaz. belki akilli telefondan farkli olarak kalb atisini olcmeleri, fitness ve saglik alaninda bir islev kazandirabilir. oda cok sinirli dar bir alan.
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mehmedaltair 4 yıl
Kim olursa olsun 1-2 günlük pil ömrüyle saat çıkarmaya hiç uğraşmasın direk çöp oluyor. Ben zaten her gün telefonu şarj etmeye sıkıldım bir de tablet var saat de gelsin tam olsun
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gokhanakdeniz 4 yıl
Ms yerini biliyor ve ona göre hareket ediyor.ios ve androidin arkasında.sadece wp göre yaparsa satamaz.bu şekilde devam edip uygun fiyattan verirse çarşı karışır
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