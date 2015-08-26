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Microsoft büyük ekranlı iki yeni Surface modeli hazırlıyor

3 yıl
1,9b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft büyük ekranlı iki yeni Surface modeli hazırlıyor
 
Surface tabletler Microsoftun en başarılı olduğu konulardan birisi. Özellikle Pro modelleri tasarım, donanım ve yetenekleriyle bir çok teknoloji tutkunu kendisine çekmeyi başarıyor. Digitimes'da yer alan bir haber ise dev şirketin iki yeni büyük ekranlı Surface modeli üzerinde çalıştığını iddia ediyor.
Habere göre modellerden birisi 12" ekrana sahip olacakken diğer model daha büyük (13 veya 14") ekran barındıracak. Bu durumda netbookların yerini çoktan alan tabletlerin notebookların da yerini alabilmesi gündemde. Özellikle Microsoft'un Pro modellerini işlem gücü açısından değerlendirirsek bu gün günlük işleri ve ofis işlerini çok rahatlık yapabildiklerini görüyoruz. Diğer yandan bu tabletleri yakında lansmanı yapılacağı iddia edilen iPad Air Pro'ya rakip olarak da değerlendirebiliriz. 
2015 yılının son dönemlerinde piyasada olacağı söylenen tabletlerle ilgili herhangi bir teknik detay bulunmuyor. Ancak önceki sızıntılara ve geçmiş Surface modellerindeki konfigürasyonlara bakarsak bu modellerde Intel Skylake Core i3/i5/i7 işlemcilerle oluşturulmuş farklı alternatifleri göreceğimizi söyleyebiliriz. Bu işlemcilere farklı bellek ve SSD seçenekleri eklenecek modeller seviyelerine göre en ucuzdan en pahalıya sıralanacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20150825PD203.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
kim ne derse desin kurumsal tarafta alınabilecek en iyi tablet/pc sistemi.....
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muzaffers 3 yıl
Fiyat iyi olursa sadece kurumsal değil her yerde satılır.
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haymatloshan 3 yıl
İnceliği yine 9 mm civarı olursa, ağırlığı şöyle 150-200 gr. hafifletilir ve pil ömrü artırılırsa tadından yenmez, tabi fiyatı fahiş olmamalı, ilk modelleri ciddi keseye zarar durumlar.
Piyasa da en beğendiğim teknoloji ürünü : )
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kadirirdem 3 yıl en beğenilen
kim ne derse desin kurumsal tarafta alınabilecek en iyi tablet/pc sistemi.....
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