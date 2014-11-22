Microsoft da resimleri yazılı olarak tanımlayan bir teknoloji üzerinde çalışıyor





Google'ın görüntüleri detaylı olarak yazıya dökebilecek bir teknoloji üzerinde çalıştığı haberinden sonra Microsoft'un da benzer bir proje geliştirdiği ortaya çıktı. Proje ünlü Microsoft Research ekibinden geliyor.





Otomatik Görüntü Yazılama olarak adlandırılan projede program, verilen resmi ikili bir sistemde algılayarak elde ettiği bilgiyi anlamlı cümlelere dökebiliyor. Program önce resimdeki tüm nesneleri algılıyor ve kelimeler oluşturuyor. Daha sonra bu kelimelerden anlamlı cümleler kuruyor. Son olarak cümleleri nesnelerin yerleşimine göre yeniden sıralıyor ve resim tanımlanmış oluyor.





Elbette bir insanın tanımlayabileceği şekilde anlatımlar elde etmek mümkün değil. Ancak en azından anlaşılabilir cümleler kurulması açısından önemli. Ayrıca sistem benzer bir anlatım tekniği sunan BLEU ve METEOR metrik sistemleri kadar başarı sağlıyor.





Microsoft ve Google haricinde Facebook sosyal ağı yüz tanıma ve Baidu arama motoru da resim algılama üzerinde farklı projeler yürütüyor. Bunların bir kısmı üniversiteler ile ortaklaşa yapılıyor.





Ekip bu tür projelerin herkesin birbirine destek olarak yürütülmesi gerektiğine inanıyor. Böylece bir insan gibi resimleri tanımlayarak yazıya dökebilen sistemler geliştirilmesinin önü açılacak. Bu sistemler robotik teknolojilerden arama motorlarına kadar pek çok alanda kullanılabilecek.

http://www.winbeta.org/news/automatic-image-captioning-system-created-microsoft-research-interns