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Microsoft da resimleri yazılı olarak tanımlayan bir teknoloji üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft da resimleri yazılı olarak tanımlayan bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Google'ın görüntüleri detaylı olarak yazıya dökebilecek bir teknoloji üzerinde çalıştığı haberinden sonra Microsoft'un da benzer bir proje geliştirdiği ortaya çıktı. Proje ünlü Microsoft Research ekibinden geliyor. 

Otomatik Görüntü Yazılama olarak adlandırılan projede program, verilen resmi ikili bir sistemde algılayarak elde ettiği bilgiyi anlamlı cümlelere dökebiliyor. Program önce resimdeki tüm nesneleri algılıyor ve kelimeler oluşturuyor. Daha sonra bu kelimelerden anlamlı cümleler kuruyor. Son olarak cümleleri nesnelerin yerleşimine göre yeniden sıralıyor ve resim tanımlanmış oluyor.

Elbette bir insanın tanımlayabileceği şekilde anlatımlar elde etmek mümkün değil. Ancak en azından anlaşılabilir cümleler kurulması açısından önemli. Ayrıca sistem benzer bir anlatım tekniği sunan BLEU ve METEOR metrik sistemleri kadar başarı sağlıyor.

Microsoft ve Google haricinde Facebook sosyal ağı yüz tanıma ve Baidu arama motoru da resim algılama üzerinde farklı projeler yürütüyor. Bunların bir kısmı üniversiteler ile ortaklaşa yapılıyor. 

Ekip bu tür projelerin herkesin birbirine destek olarak yürütülmesi gerektiğine inanıyor. Böylece bir insan gibi resimleri tanımlayarak yazıya dökebilen sistemler geliştirilmesinin önü açılacak. Bu sistemler robotik teknolojilerden arama motorlarına kadar pek çok alanda kullanılabilecek.  

http://www.winbeta.org/news/automatic-image-captioning-system-created-microsoft-research-interns Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
odyssa 5 yıl
aslında biz görme engelli bireyler için çok ilgi çekici bir teknoloji. yeterince geliştirildikten sonra 9gag, karikatürler, eğlenceli capsları betimlese yada filmleri betimlese çok hoş olurdu.
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Gömceli 5 yıl
anı durduran ilaç bulmak zor birşey değil önemli olan bazı faktörler var kan bildiğiniz gibi oksijen taşıyor taşıdığın oksijeni hızlı vucuda dağıtması için belli bir oranda sıvı olması gerekiyor bunun altına düşünce kan hızlı devirdaim yapamıyor ve hücreler oksijensiz kalıyor ve doku ölümü gerçekleşiyor bu tür ilaçlar var ama yüzeysel amaçla kullanıyor burda bahsedilen olay vücudun kan akışında pıhtılaşma olacak ama oksijen kıtlığı yapmıyacak böle bir medical malzeme lazım kısacası
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Gömceli 5 yıl
Güzel Bir Teknoloji Başarılarınızın devamını dilerim
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PapyonluLejyon 5 yıl
Hep çalışıyolar icratt yokki.
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egeesin 5 yıl
Kadının saçını kedi sanmış; demek ki çalışıyor. ^^
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grafiker 5 yıl
Hee oke yok bilmiyorum ozaman :))
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biuu 5 yıl
Resim değilde Dokümanları yazı olarak tanımlayan başka yazılım var mı bu arada. Office lens yapıyor ama biraz zahmetli.
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grafiker 5 yıl biuu
biuu
Resim değilde Dokümanları yazı olarak tanımlayan başka yazılım var mı bu arada. Office lens yapıyor ama biraz zahmetli.

Acrobat Professional yapıyor
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keremec 5 yıl biuu
biuu
Resim değilde Dokümanları yazı olarak tanımlayan başka yazılım var mı bu arada. Office lens yapıyor ama biraz zahmetli.

Abby finereader 12 bence en iyi Ocr programı diğer programlar Türkçe karakterleri tam tanımıyor bu yüzden uğraştırıyor.
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Cihat_, 5 yıl
Kamera kızı kedi olarak görüyor
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SkyTech74 5 yıl Cihat_,
Cihat_,
Kamera kızı kedi olarak görüyor


Kedikadın olmasın
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ø 5 yıl Cihat_,
Cihat_,

Kamera kızı kedi olarak görüyor


Benimde ilk başta ilgimi çekti. Ama uyuyan bir kedi gibi şekil almış.
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Whippoorwill 5 yıl
Yorumu sildim arkadaşların içi rahat etsin diye.

Oradaki espriyi anlayamamaları durumu farklı yerlere çekmiş.
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