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Microsoft holografik akıllı gözlüğünü tanıttı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft holografik akıllı gözlüğünü tanıttı
Bir süredir kendi akıllı gözlüğü üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde olan Microsoft, Windows 10 etkinliğinde beklendiği gibi yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Ancak Microsoft işin içine hologram teknolojisini de ekleyerek sektörde bir devrim yapma niyetinde. 

HoloLens adındaki akıllı gözlük aslında artırılmış gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanabilir. Çeşitli Windows 10 uygulamaları ile sanki hemen karşınızda dev bir Windows menüsü kullanıyormuş gibi deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri ise Holografik İşlemci Birimi - HPU adı verilen bir yonga yürütüyor. 

Microsoft'un sanal dünyaların daha da ilerisi şeklinde ifade ettiği HoloLens, Windows Holographic platformu ile desteklenecek. Holographic platformu gerçek dünya ve sanal dünya arasında bir köprü görevi görecek. Holographic platformunda uygulamaların Windows 10 evrensel uygulamaları temelinde geliştirileceği belirtiliyor. 

Etkinlikte bir Windows çalışanının HoloLens gözlükleri ile 3 boyutlu olarak sanal ortamda bir 4 pervaneli hava aracı tasarladığı ve bu aracın 3 boyutlu yazıcı ile daha önceden basılmış prototipinin de katılımcılara sergilendiği belirtiliyor. Microsoft bu uygulamayı 3 boyutlu olarak yazdırmadan önce canlı bir önizleme yapabilme şeklinde tanımlıyor. 

HoloLens ve Holographic platformunun neler sunacağına dair detaylı bilgiler yok. Ancak Windows 10 işletim sistemi ile birlikte pazara sunulacağı ve pek çok uyumlu uygulamanın da hazır olacağı belirtiliyor.  
Microsoft holografik akıllı gözlüğünü tanıttı


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DH Misafiri 4 yıl
Böyle büyük şirketlerin sanal gerçekçilik işine girmesi bizim gibi son kullanıcıya yarar rekabet artar buda demek oluyorki marketlerde bile görebileceğimiz ürünler ortaya çıkar örnek samsung gear vr
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destinati0n 4 yıl
Google glass ve oculus rift e dişli rakip
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underlater 4 yıl
Hep şu gözlüklerle crysis'i sanki oyunun içindeymiş gibi oynamayı istemişimdir. Üretilen bu sistemler güzel olmasına güzelde fiyatta bir o kadar pahalı olur genelde...
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JessieJ 4 yıl
Hologramı sizden öğrenecek değiliz !




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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doctor_bey 4 yıl underlater
underlater
Hep şu gözlüklerle crysis'i sanki oyunun içindeymiş gibi oynamayı istemişimdir. Üretilen bu sistemler güzel olmasına güzelde fiyatta bir o kadar pahalı olur genelde...

Bunun fiyatı da büyük ihtimalle cep yakacak; fakat bu cihazların şu anda genelde sadece profesyonel kullanıcılara hitap ettiğini düşünürsek çıkış fiyatının çok yüksek olmasına şaşırmamalıyız, ki olmayabilir


Birde umarız geniş uygulama/program desteği olur inşallah, o zaman dadından yenmez
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Ciddiyetsiz 4 yıl
miki durdu durdu turnayı gözünden vurdu gibi duruyor. son zamanlarda hiç bu kadar heyecan uyandıran haberler gelmiyordu. bu sefer baya ilgi topladılar. hadi bakalım hayırlısı.
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simbolmina 4 yıl
Tanıtımda hololens'ten nasıl göründüğünü de gösterdiler. Renkler ve canlılık tanıtım videosunda ki kadar gerçekçi ve patlak vs değil ama gene de guzel. Kısmen düşük ışıklı bir yerde daha canlı görüntüler elde edilir. Sonraki sürümlerinde de daha iyi sonuçlar alınır.

Bunun yanında adamlar hololens için bir işletim sistemi tanıtmışlar gibi geldi bana. Yani başka üreticiler de ayni sistemi kullanıp kendi ürünlerini üretebilecek. Eğer bu da olursa tek bir marka/model değil istediğimiz ürüne sahip olabiliriz.

"Turkiye'ye gelmez tribinden de Sıkıldım resmen. Biraz pahalı da olsa yurtdışından alınabilir pekala. Garanti vs evet problem ama bu bütün dünya için geçerli bur sorun olacak. Küçük bir pazar Türkiye nihayetinde.
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simbolmina 4 yıl
Yav tanıtım dün akşam yapıldı ve ben de izledim. Buradaki haber sanki ben anlatmisim editör yazmış modunda.
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Quichotte 4 yıl
Japonların 1-2 animesinde bu teknolojileri işliyorlardı. :D Kendime soruyordum böyle şeyler olabilirmi gittikce oluyor.
Anime İsimleri:Sword art online ve Accel World
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The-Engineer 4 yıl
Dün izlerken ağzım açık kalmıştı , ne zaman kullanılanılabilecek seviyeye gelir bilinmez ama yeni bir basamak taşı olduğu kesin.
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Technotronic 4 yıl
Heyecan verici bir gelişme artık filmlerde gördüğümüz teknolojiler hayatımıza yavaş yavaş giriyor.Şuan için fiyatı çok yüksek olur bu cihazın ama zamanla alınabilecek seviyelere iner.
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experienced 4 yıl
Arkadaşlar sanal gerçeklik ile hologram cihazlarını pek birbirine karıştırmamak lazım farklı aktivitelere yönelik cihazlar, biri sizi o sanal dünyanın içine sokuyor, diğer cihaz sanal dünyayı sizin gerçekliğinize getiriyor. film izlemek istediğimde or vr ı tercih ederim ama solidworks a uyumlu olursa bu holo cihazı tasarım için bunu kullanırım. iki cihazda başarılı duruyor ve alınası cihazlar.
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TeamAnimus 4 yıl
Konsepti, potansiyelleri çok güzel hatta harika, yalnız o videoda gösterdiği kalitenin kaçta kaçını gösterebilecek o gözlüğün ekranı? Bu önemli bir merak konusu. Gelişmesini heyecanla bekliyorum.
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