Microsoft holografik akıllı gözlüğünü tanıttı

Bir süredir kendi akıllı gözlüğü üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde olan Microsoft, Windows 10 etkinliğinde beklendiği gibi yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Ancak Microsoft işin içine hologram teknolojisini de ekleyerek sektörde bir devrim yapma niyetinde.





HoloLens adındaki akıllı gözlük aslında artırılmış gerçeklik gözlüğü olarak tanımlanabilir. Çeşitli Windows 10 uygulamaları ile sanki hemen karşınızda dev bir Windows menüsü kullanıyormuş gibi deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri ise Holografik İşlemci Birimi - HPU adı verilen bir yonga yürütüyor.





Microsoft'un sanal dünyaların daha da ilerisi şeklinde ifade ettiği HoloLens, Windows Holographic platformu ile desteklenecek. Holographic platformu gerçek dünya ve sanal dünya arasında bir köprü görevi görecek. Holographic platformunda uygulamaların Windows 10 evrensel uygulamaları temelinde geliştirileceği belirtiliyor.





Etkinlikte bir Windows çalışanının HoloLens gözlükleri ile 3 boyutlu olarak sanal ortamda bir 4 pervaneli hava aracı tasarladığı ve bu aracın 3 boyutlu yazıcı ile daha önceden basılmış prototipinin de katılımcılara sergilendiği belirtiliyor. Microsoft bu uygulamayı 3 boyutlu olarak yazdırmadan önce canlı bir önizleme yapabilme şeklinde tanımlıyor.





HoloLens ve Holographic platformunun neler sunacağına dair detaylı bilgiler yok. Ancak Windows 10 işletim sistemi ile birlikte pazara sunulacağı ve pek çok uyumlu uygulamanın da hazır olacağı belirtiliyor.



