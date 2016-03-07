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Microsoft için Windows 10 RT iddiası

Teknoloji tarihinde, hayal kırıklıkları listesine adını yazdıran Windows RT işletim sistemi, yeniden gündeme gelmeye başladı. Bakalım Microsoft ne kadar ciddi?
3 yıl
2,9b
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Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows 8 ile hayata geçirdiği tabletlere özel işletim sistemi Windows RT, büyük bir hayal kırıklığı yaşatarak çekilmek zorunda kalmıştı. Artık tamamen iptal edildiği düşünülen RT sürümü, bazı dökümanlarda yeniden görünmeye başladı.

Windows RT nedir?


Windows 8 ile birlikte piyasaya çıkan Windows RT, aynı arayüzü taşıyan ancak biraz daha mobile odaklanan bir işletim sistemiydi zira ARM desteği de sunuyordu. Bu bakımdan uygulamaların da optimize edilmesi gerekiyordu. Örneğin Windows 8 için bulduğunuz klasik bir Norton antivirüs programını, optimize edilmemiş ise Windows RT'de kullanamıyordunuz. Sadece bazı Microsoft çekirdek uygulamaları bunun dışında kalıyordu.

Hem yapılan kısıtlamalar, hem de Microsoft'un çifte standart yaptığını düşünen geliştiricilerin ekosistemden uzak kalması, Windows RT için sonun başlangıcı oldu. Microsoft tarihinde rekor iade oranlarına ulaşan Windows RT, bir süre sonra da piyasadan çekildi.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor"
Gelen bilgilere göre, Windows 10 için hazırlanmış bir Cihaz Koruma sayfasında, Windows 10 RT izlerine rastlandı. Sayfada Windows 10 ve Windows 10 Server işletim sistemlerinin yanında, Windows 10 RT sürümüne de vurgu yapılıyor.

Microsoft, Windows 10 RT sürümü geliştirmeyeceğini daha önce gündeme getirmişti. Bu bakımdan görseller biraz kafa karıştırıyor. Muhtemelen Microsoft, kapalı kapılar ardında bir prototip geliştirdi ve sonra da kullanmaktan vazgeçti. Zaten Windows 10, hali hazırda tüm platformları kapsıyor ve bunun için geliştirildi. Ayrıca Windows 10 RT piyasaya çıksa bile, halen kötü imajını üzerinde taşımaya devam edecektir.
 

http://www.winbuzzer.com/2016/03/03/is-microsoft-really-working-on-windows-10-rt-xcxwbn/ Yorum Yaz
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CVenturas 3 yıl en beğenilen
Microsoft cok rezil bir imaj yapti kendine. Kimse ciddiye almiyor, adam yerine koymuyor. Buda buyuk bir basaridir. Kullanicilar cok severken kendini ortamin ciddiyetsizi, mali yapmak. Artik kimse bir halt basaracagini dusunmuyor. Var olan masaustunu bozmasin yeter diyor. Donanimhaberde tarihte ilk kez microsoftla dalga geciliyor. Eskiden kotu bir is yapsalar bile duzeltebilir soyle olabilir boyle olabilir microsoft bu derdi insanlar. En azından kimse dalga gecmezdi. Seveni, destekleyeni coktu. Senelerce insanlar verdigi paraya gördüğü destege sabretti, microsofta inandi, zaman verdi. Ama windows phonelarin hali ortada, xboxlarin hali ortada, tablet pazarindaki yeri ortada. Bunlarin hiçbiri yetmiyormus gibi kullanicilarinin ozel hayatina da burnunu sokmaya basladi. Bilgileri depolamalar, her işten kendi merkezine veri edinmeye calismalar. Xbox desen oturma odasindaki microsoft mobesesi. Ben de microsoftu severdim. Su anda nefret ediyorum. Mesela olsem windows phone almam. Iphone alirim yine windows phone telefon almam. Sadece masaustu windows. Ona da saglam alternatif ciksin direk terkederim. Bu sefer yemezler M$
Microsoft cok rezil bir imaj yapti kendine. Kimse ciddiye almiyor, adam yerine koymuyor. Buda buyuk bir basaridir. Kullanicilar cok severken kendini ortamin cid...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Whisper 3 yıl
Windows 10 RT = Recep Tayyip :)
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Guest-F8946C419 3 yıl
Windows 10 denince hep bu aklıma geliyor.

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Alper# 3 yıl
Virinom
metinolmetinPCyi multiboot yaptım. zorunlu olmadıkça winzort kullanmıyorum. Linux. Mint kullanıyorum, herkese tavsiye ederim.
İyi güzel diyorsun da en boktan oyunlar bile linuxta çalışmıyor. He diyeceksin senin işin gücün oyun olmuş hayır efendim yazılım sektöründeyim visual studio kullanmadan yazılım geliştirmeyi hayal bile edemiyorum.

VS'siz yazılım yazamıyorsan yazma zaten :D
Yanıtla +3
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Virinom 3 yıl
metinolmetin
PCyi multiboot yaptım. zorunlu olmadıkça winzort kullanmıyorum. Linux. Mint kullanıyorum, herkese tavsiye ederim.

İyi güzel diyorsun da en boktan oyunlar bile linuxta çalışmıyor. He diyeceksin senin işin gücün oyun olmuş hayır efendim yazılım sektöründeyim visual studio kullanmadan yazılım geliştirmeyi hayal bile edemiyorum.
Yanıtla +3
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fx3169 3 yıl
M$ iş yapacaksan Arm icin acik kaynak GUİ ye sahip Windows rt surumunu githuba yukle!En azindan raspberry odroid gibi cihazlara kendin ozel surum yayinla.Rabbena hep bana hep bana!!!Birazda kullanicilari dusun.
Edit:Grafik arayuzu olmayan windows iotu bana ornek vermeyin!
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FRAPS_TR 3 yıl
MS firması artık bitti , artık kimsenin ilgisini çekemeyen basit bir şirket haline geldi.Masaüstündeki tekelliği olmasa 2016 yılını bile göremezdi. Eski bir lumia kullanıcısı olarak paramın çöpe gittiğini söyleyebilirim.
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javaprof 3 yıl
eğer bu rt başarılı oldu oldu yoksa sonsuza kadar bilgisayar endüstrisi intelin eline bakacak adamlar x86 patentine sahip dünyada milyonlarca exe uygulaması var ve bunların çalışması için x86 lazım ya da linux mono projesi nin başarılı olması lazım intel bu alanda tek olduğu için insanlara kazık atmaya başladı allah rızası için bi 810 ile 820 arasındaki performans farkına bakın bi de i7 4500 ile i7 5500 arasındaki performans farkına bilgisayar teknolojisi intel yüzünden durmuş durumda aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar samsung amd yi almak istedi ama amd amerikan şirketi statüsünü kaybederse x86 yı kullanamayacak x64 de x86 ya bağlı aslında yani intelin hegemonyasından yazılım sektörü kurtulamazsa hep amerikanlara para kazandırıp duracağız.
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metinolmetin 3 yıl
PC'yi multiboot yaptım. zorunlu olmadıkça winzort kullanmıyorum. Linux. Mint kullanıyorum, herkese tavsiye ederim.
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Nazi Zombie Army 2 3 yıl metinolmetin
metinolmetin

PC'yi multiboot yaptım. zorunlu olmadıkça winzort kullanmıyorum. Linux. Mint kullanıyorum, herkese tavsiye ederim.

winzort nedir hiç öyle bir işletim sistemi duymadım, yeni bir linux versiyonu mu?
1 Yanıt Yanıtla
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Fenomenon 3 yıl
Günc alsa nolur almasa nolur. RT zaten çöp işletim sistemi. Altın semer bile vursan değişmez.
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CVenturas 3 yıl en beğenilen
Microsoft cok rezil bir imaj yapti kendine. Kimse ciddiye almiyor, adam yerine koymuyor. Buda buyuk bir basaridir. Kullanicilar cok severken kendini ortamin ciddiyetsizi, mali yapmak. Artik kimse bir halt basaracagini dusunmuyor. Var olan masaustunu bozmasin yeter diyor. Donanimhaberde tarihte ilk kez microsoftla dalga geciliyor. Eskiden kotu bir is yapsalar bile duzeltebilir soyle olabilir boyle olabilir microsoft bu derdi insanlar. En azından kimse dalga gecmezdi. Seveni, destekleyeni coktu. Senelerce insanlar verdigi paraya gördüğü destege sabretti, microsofta inandi, zaman verdi. Ama windows phonelarin hali ortada, xboxlarin hali ortada, tablet pazarindaki yeri ortada. Bunlarin hiçbiri yetmiyormus gibi kullanicilarinin ozel hayatina da burnunu sokmaya basladi. Bilgileri depolamalar, her işten kendi merkezine veri edinmeye calismalar. Xbox desen oturma odasindaki microsoft mobesesi. Ben de microsoftu severdim. Su anda nefret ediyorum. Mesela olsem windows phone almam. Iphone alirim yine windows phone telefon almam. Sadece masaustu windows. Ona da saglam alternatif ciksin direk terkederim. Bu sefer yemezler M$
1 Yanıt Yanıtla +9
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chtsydn 3 yıl CVenturas
Cidden ms artık hiçbir şeyi hakkıyla yapamayacakmış gibi bir imaja sahip. Belki eskiden de böyleydi ancak zamanın şartlarında farkına varamıyorduk.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Geçen Android haberini Windows'a bağlayana kızdım, şimdi buna ne demeli bilemedim.
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Whisper 3 yıl
Windows 10 RT = Recep Tayyip :)
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