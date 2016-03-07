Microsoft için Windows 10 RT iddiası

Windows RT nedir?

Ayrıca Bkz.

"Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor"

'unile hayata geçirdiği tabletlere özel işletim sistemi Windows RT, büyük bir hayal kırıklığı yaşatarak çekilmek zorunda kalmıştı. Artık tamamen iptal edildiği düşünülen RT sürümü, bazı dökümanlarda yeniden görünmeye başladı.Windows 8 ile birlikte piyasaya çıkan, aynı arayüzü taşıyan ancak biraz daha mobile odaklanan bir işletim sistemiydi zira ARM desteği de sunuyordu. Bu bakımdan uygulamaların da optimize edilmesi gerekiyordu. Örneğin Windows 8 için bulduğunuz klasik bir Norton antivirüs programını, optimize edilmemiş ise Windows RT'de kullanamıyordunuz. Sadece bazı Microsoft çekirdek uygulamaları bunun dışında kalıyordu.Hem yapılan kısıtlamalar, hem de Microsoft'un çifte standart yaptığını düşünen geliştiricilerin ekosistemden uzak kalması, Windows RT için sonun başlangıcı oldu. Microsoft tarihinde rekor iade oranlarına ulaşan Windows RT, bir süre sonra da piyasadan çekildi.Gelen bilgilere göre, Windows 10 için hazırlanmış bir Cihaz Koruma sayfasında, Windows 10 RT izlerine rastlandı. Sayfada Windows 10 ve Windows 10 Server işletim sistemlerinin yanında, Windows 10 RT sürümüne de vurgu yapılıyor., Windows 10 RT sürümü geliştirmeyeceğini daha önce gündeme getirmişti. Bu bakımdan görseller biraz kafa karıştırıyor. Muhtemelen Microsoft, kapalı kapılar ardında bir prototip geliştirdi ve sonra da kullanmaktan vazgeçti. Zaten Windows 10, hali hazırda tüm platformları kapsıyor ve bunun için geliştirildi. Ayrıcapiyasaya çıksa bile, halen kötü imajını üzerinde taşımaya devam edecektir.