Microsoft iki yıldan uzun bir süredir Windows 8 üzerinde çalışıyor

Intel'in yazılım grubundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Renee J. James'in yaptığı açıklamalar, Windows 8'le ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Intel'in yatırımcılara yaptığı toplantıda söz olan James, ARM platformu için Windows 8 işletim sisteminin 4 farklı versiyonu olacağını ve bu versiyonların geriye dönük destek ile uyumluluk konusunda destek sunmayacaklarını belirtmişti. Aynı açıklamasında James, Intel'in birleşik mimari tasarımına sahip olduğunu ve bir jenerasyon için yazılan uygulamanın daha sonra çıkacak platformlarda da çalışabildiğini, aynı uygulamanın Xeon platformundan Atom işlemcilerine, netbook'lardan akıllı televizyonlara kadar pek çok alanda kullanılabildiğini söyledi.

Renee J. James, ARM'ı hedef alan açıklamaların yanında Windows 8'e dair önem ipuçları da verdi. Microsoft ile yaklaşık 20 yıldır sıkı bir işbirliği yürüttüklerini belirten James, Windows 8 için çok heyecanlı olduğunu ve uzunca bir süredir yeni işletim sistemi üzerine ciddi şekilde yoğunlaştıklarını ifade etti. Windows Vista'nın son kullanıcılar nezdinde beklentileri karşılayamamasının ardından Windows 7'ye yönelen Microsoft, 18 aylık sık bir çalışmanın sonucunda işletim sistemi için tüm çalışmalar 2009'un Temmuz ayında tamamlanmış ve son imza atıldıktan iki ay kadar sonra 22 Ekim 2009'da Windows 7 pazara sürülmüştü. Ancak işletim sistemi çıkmadan aylar önce Mart 2009 tarihinde, Microsoft'un Sunucu Grubu'nda Kıdemli Program Yöneticisi olarak çalışan Soni Meinke, Windows 8'le ilgili planlama çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Intel cephesinden gelen son bilgiler ve Microsoft'un daha önceki açıklamaları dikkate alındığında Windows 8 için en azından iki yıldır çalışma yürütüldüğü görülmekte. Redmond merkezli yazılım devi, Windows işletim sisteminin her yeni sürümü için uzun bir programlama süreci geçiriyor ve bu dönemde endüstrinin beklentileri, kullanıcıların ihtiyaçları ve yeni teknolojileri masaya yatırarak işletim sisteminin genel çerçevesini oluşuturarak daha sonra yavaş yavaş programlama sürecine başlıyor. Bu konuda resmi bir bilgi olmasa da Windows 8 için kodlamanın 2010 ile birlikte başladığı belirtiliyor. Şu an birinci beta sürümüne oldukça yakın olan Windows 8'e ilişkin daha fazla detayın Eylül ayında gerçekleşirilecek Profesyonel Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanması beklenirken, işletim sisteminin çıkışıyla ilgili en iyimse tahmin ise 2012'nin son çeyreği olarak gösteriliyor.