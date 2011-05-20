Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft iki yıldan uzun bir süredir Windows 8 üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,2b
1
12
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in yazılım grubundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Renee J. James'in yaptığı açıklamalar, Windows 8'le ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Intel'in yatırımcılara yaptığı toplantıda söz olan James, ARM platformu için Windows 8 işletim sisteminin 4 farklı versiyonu olacağını ve bu versiyonların geriye dönük destek ile uyumluluk konusunda destek sunmayacaklarını belirtmişti. Aynı açıklamasında James, Intel'in birleşik mimari tasarımına sahip olduğunu ve bir jenerasyon için yazılan uygulamanın daha sonra çıkacak platformlarda da çalışabildiğini, aynı uygulamanın Xeon platformundan Atom işlemcilerine, netbook'lardan akıllı televizyonlara kadar pek çok alanda kullanılabildiğini söyledi.

Renee J. James, ARM'ı hedef alan açıklamaların yanında Windows 8'e dair önem ipuçları da verdi. Microsoft ile yaklaşık 20 yıldır sıkı bir işbirliği yürüttüklerini belirten James, Windows 8 için çok heyecanlı olduğunu ve uzunca bir süredir yeni işletim sistemi üzerine ciddi şekilde yoğunlaştıklarını ifade etti. Windows Vista'nın son kullanıcılar nezdinde beklentileri karşılayamamasının ardından Windows 7'ye yönelen Microsoft, 18 aylık sık bir çalışmanın sonucunda işletim sistemi için tüm çalışmalar 2009'un Temmuz ayında tamamlanmış ve son imza atıldıktan iki ay kadar sonra 22 Ekim 2009'da Windows 7 pazara sürülmüştü. Ancak işletim sistemi çıkmadan aylar önce Mart 2009 tarihinde, Microsoft'un Sunucu Grubu'nda Kıdemli Program Yöneticisi olarak çalışan Soni Meinke, Windows 8'le ilgili planlama çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Intel cephesinden gelen son bilgiler ve Microsoft'un daha önceki açıklamaları dikkate alındığında Windows 8 için en azından iki yıldır  çalışma yürütüldüğü görülmekte. Redmond merkezli yazılım devi, Windows işletim sisteminin her yeni sürümü için uzun bir programlama süreci geçiriyor ve bu dönemde endüstrinin beklentileri, kullanıcıların ihtiyaçları ve yeni teknolojileri masaya yatırarak işletim sisteminin genel çerçevesini oluşuturarak daha sonra yavaş yavaş programlama sürecine başlıyor. Bu konuda resmi bir bilgi olmasa da Windows 8 için kodlamanın 2010 ile birlikte başladığı belirtiliyor. Şu an birinci beta sürümüne oldukça yakın olan Windows 8'e ilişkin  daha fazla detayın Eylül ayında gerçekleşirilecek Profesyonel Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanması beklenirken, işletim sisteminin çıkışıyla ilgili en iyimse tahmin ise 2012'nin son çeyreği olarak gösteriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowosman 8 yıl
intel in karşısında en azından amd var microsoft karşısınada adam gibi bir işletim sistemi çıkartıcak olsalar da windows tahtından etseler çok isterdim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
bence erken çıkıyor 2012 son çeyreğe ne kaldıki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurbab 8 yıl
win 7 için 40-50 MİLYAR dolar harcanmış diye duydum
sizce ne kadar doğru??
vistayı modifiye ettikten sonra farklı bir isimle satışa sunmak bu kadar maliyetlimi yani
pehhhhh :) vista daha iyiydi
win 7 de hala şu masa üstü simgesinin sağda olmasına alışamadım beni deli ediyor
zaten
bunun yolunu ''gerçekten'' bilen biri varsa lütfen yardımcı olsun bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

gurbab

win 7 de hala şu masa üstü simgesinin sağda olmasına alışamadım beni deli ediyor

zaten

bunun yolunu ''gerçekten'' bilen biri varsa lütfen yardımcı olsun bana


sen emekli ol bence..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 8 yıl

gurbab

win 7 için 40-50 MİLYAR dolar harcanmış diye duydum



sizce ne kadar doğru??



vistayı modifiye ettikten sonra farklı bir isimle satışa sunmak bu kadar maliyetlimi yani



pehhhhh :) vista daha iyiydi



win 7 de hala şu masa üstü simgesinin sağda olmasına alışamadım beni deli ediyor


zaten

bunun yolunu ''gerçekten'' bilen biri varsa lütfen yardımcı olsun bana

windows 7'yi yaparken 3000 mühendis çalışmıştı. ortalama 5000 dolar maaş alsalar, ayda 15 milyon dolar eder. senede 180 milyon dolar eder. yaklaşık 3 yılda geliştirildiğini düşünürsek 540 milyon dolar yapıyor. pazarlama, reklamlar vs derken kafadan 700-750 milyon dolar tutmuştur minimum. 40-50 milyar dolar çok fazla. ırak savaşı 400 milyar dolar tuttu. anlayın işte 40-50 milyar doların büyüklüğünü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 8 yıl
İntel ve Microsoft ortaklığı yani eski adıyla WinTel ortaklığı geçtiğimiz yıllarda donanım tarafında ARM'i yazılım tarafındada Linux ve türevlerini umursamıyordu bile. Bu yazıdan sonra aslında çok ciddiye aldıkları hatta karşı savaşa başladıklarını anlıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HaCKeRBoY64 8 yıl
Win 7 gibi çığır açsın da varsın geriye dönük olmasın. Yazılım ve oyunlara bir iki güncelleme çıkar Win8 uyumlu olmuş olurlar. Eski programlar için de Windows'un içindeki Sanal İşletim Sistemi'ni kullanırız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
windows7den sonra daha kötü bir bir windows çıkacağını düşünmüyorum.. sistem kaynaklarını daha iyi kullansınlar ve özellikle gpu gücünden çok daha fazla ve verimli bir biçimde yararlansınlar.. geç olsun ama güzel olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 8 yıl
Her seferinde mükemmel dedikleri şeyi daha ne kadar mükemmel yapacaklarsa....
işin ucunda para olunca windows 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e kadar gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 8 yıl
Intel'in Windows 8 konusunda bu kadar bilgili olması ilginç. Gûyâ İntel&Microsoft ortaklığı bitmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 8 yıl
Başlığı yanlış yazmışsınız. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 8 yıl
Microsoft kafayı yedi galiba...win 7'ye geçmeyi düşünüyordum bu aralar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15234 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, microsoft ve
3 etiket daha geliştirme kodlama windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Motorola Xoom video inceleme 8 yıl HTC'nin ilk Tableti Flyer "bütün detaylarıyla bu video'da" video inceleme 8 yıl Navigasyon cihazları ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeler üzerine video 8 yıl Samsung Chat 322 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim