Microsoft ilk gerçek kablosuz kulaklığını duyurdu

Bilgisayar ekipmanları sektöründe önemli bir oyuncu olan Microsoft, geçtiğimiz yıl Surface markasını kulaklık pazarına getirmişti. Firma bu yıl da gerçek kablosuz kulaklık olarak adlandırılan AirPods rakibi yeni ürününü duyurdu.

Microsoft Surface Earbuds özellikleri ve fiyatı

Microsoft Surface Earbuds olarak adlandırılan kablosuz kulaklık tarz ve konforu bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kutusu ile birlikte toplamda 24 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ses tarafında ise yüksek kalite vadediliyor.

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Masa üstü ve mobil platformlar ile uyumlu olan Surface Earbuds modeli her parçada iki mikrofon ve özel filtreler ile üst seviye gürültü engelleme yapabiliyor. Böylece daha berrak ses iletebiliyor.

Henüz teknik detayları açıklığa kavuşturulmadığı Surface Earbuds yıl sonuna doğru 249$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bununla birlikte rakibi Apple AirPods daha düşük bir fiyat etiketine sahip. Hatta Amazon Echo Buds modeli 129$ fiyat etiketiyle pazara giriş yaptı. Microsoft biraz risk aldı diyebiliriz.