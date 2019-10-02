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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft ilk gerçek kablosuz kulaklığını duyurdu

    Microsoft Surface Earbuds uzun kullanım süreleri ve üst seviye gürültü engelleme teknolojisiyle Apple AirPods’a rakip oluyor ancak fiyatı biraz sorun çıkarabilir.
    1 hf.
    4,9b
    1
    9
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bilgisayar ekipmanları sektöründe önemli bir oyuncu olan Microsoft, geçtiğimiz yıl Surface markasını kulaklık pazarına getirmişti. Firma bu yıl da gerçek kablosuz kulaklık olarak adlandırılan AirPods rakibi yeni ürününü duyurdu.

    Microsoft Surface Earbuds özellikleri ve fiyatı

    Microsoft Surface Earbuds olarak adlandırılan kablosuz kulaklık tarz ve konforu bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kutusu ile birlikte toplamda 24 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ses tarafında ise yüksek kalite vadediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda"

    Masa üstü ve mobil platformlar ile uyumlu olan Surface Earbuds modeli her parçada iki mikrofon ve özel filtreler ile üst seviye gürültü engelleme yapabiliyor. Böylece daha berrak ses iletebiliyor.

    Henüz teknik detayları açıklığa kavuşturulmadığı Surface Earbuds yıl sonuna doğru 249$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bununla birlikte rakibi Apple AirPods daha düşük bir fiyat etiketine sahip. Hatta Amazon Echo Buds modeli 129$ fiyat etiketiyle pazara giriş yaptı. Microsoft biraz risk aldı diyebiliriz.

     


    https://www.phonearena.com/news/microsoft-surface-earbuds-official-design-features-price_id119380 Yorum Yaz
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    hazarRS 1 hf. en beğenilen
    Surface Earbuds Seden Gürel Edition
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    çürükdiş 1 hf.
    Tasırımcının fantazisine bak😂
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    V4LKyR 1 hf.
    Yalancı kablosuz da mı var? Nedir bu GERÇEK kablosuz?
    SAŞLDkjasşlksowq;:WQE:WQ:WQEEWQ
    Vay arkadaş ya.
    1 Yanıt Yanıtla
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    kmlrzy 1 hf. V4LKyR
    birbirine kablo ile bağlı olanlar var ya, onlarla bunları gerçek kablosuz diye ayırıyorlar
    Yanıtla +1
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    Kerim5100 1 hf.
    Yeni bir fön makinası görmemek güzel oldu XD
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    hazarRS 1 hf. en beğenilen
    Surface Earbuds Seden Gürel Edition
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +13
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    alaz1903 1 hf.
    Tasarım harika! Kulaklardan sarkan diş fırçası başlıklarından gına gelmişti.
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    renega 1 hf.
    Fiyat kaynağımız? Diğer siteler fiyat bilinmiyor diyor
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    ekrem71 1 hf. renega
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    Ussuz 1 hf.
    O tasarım ne öyle ya :D
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