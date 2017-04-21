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Microsoft, işletmeler için IoT hizmetlerini kullanıma sunuyor

Microsoft, IoT teknolojisinden yararlanmak isteyen işletmeler için IoT hizmetini kullanıma sunduğunu duyurdu. Hizmet, Azure Suite IoT ve Azure IoT Hub gibi birkaç platformla birlikte kullanılabilecek.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Microsoft IoT Central’ı kullanıma sundu. IoT (Internet of Things) teknolojilerinden yararlanmak isteyen ancak uzmanlığa sahip olmayan işletmeler için kullanıma sunulan hizmet, işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda IoT teknolojisinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak. Konu ile ilgili ZDNet’e açıklamalarda bulunan Microsoft sözcüsü, IoT sistemlerinin işletmelerin üretim hızını artırabileceğine ve hatta ürün kalitesini yükselterek müşteri memnuniyetini etkileyebileceğine değindi.

Microsoft IoT Central’ın yanı sıra Azure Suite IoT’yi ve Azure IoT Hub’ı da kullanıma sunacak. Azure Suite IoT uygulamalarının kontrolünü sağlamak ve özelleştirmeler yapmak amacıyla kullanılıyor. Öte yandan Azure IoT Hub, cihazların MQTT, HTTPS ve AMPQPS gibi yaygın olarak kullanılan IoT protokolleri üzerinden birbirleriyle haberleşebilmesini sağlayan altyapıyı kullanıma sunuyor.

Microsoft, tüm bunlara ek olarak Azure Stream Analytics’i ve Azure Time Series Insights’ı da kullanıma sunuyor. Analytics, eş zamanlı olarak IoT cihazlarının analitik verilerinin görüntülenmesini sağlıyor. Insights ise Microsoft’un milyarlarca durum kaydını Azure üzerinde toplamasından yola çıkarak işletmelere eğilimler ve anormallikler konusunda etkileşimli görselleştirme ve durum analizi hizmetleri sunuyor. Insights’ın şimdilik yalnızca deneme sürümü mevcut.


http://www.zdnet.com/article/microsoft-launches-iot-as-a-service-offering-for-enterprises/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl
Microsoft, Windows ve mobilde işinin bittiğinin farkında artık office 365 ve bulut hizmetlerine ağırlık veriyor. Ama bulutta mesela Amazon AWS bana göre daha tercih edilesi Microsoft'un kendine özgü bir ekosistem avantajı var sadece. Onda da Amazon'daki gibi sınırsız kurcalama imkanı yok MS'in istediği sınırlar içinde kalmak zorunda olmak bence mantıksız. IoT da Azure üzerinde olduğuna göre yine bir takım işleri kolaylaştıran araçlar ve bununla birlikte kısıtlamalar olur muhtemelen.
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Arkuy 2 yıl
Microsoft'u engellemek mümkün değil gibi gözüküyor
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