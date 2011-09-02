Microsoft mobil cihaz kullanıcılarını izinsiz takip etmekle suçlanıyor

Teknoloji üreten firmalar hizmet verdiği ve ürün sunduğu kullanıcı kitlesi arttıkça özel hayatın ve gizliliğin ihlali davalarıyla daha sık karşılaşmak zorunda kalıyorlar.

Apple'a karşı iPhone kullanıcılarının lokasyon bilgilerini takip ettiği iddiasıyla sayısız dava açıldı ve bu davalar tazminatla sonuçlanmaya başladı. Şimdi ise Microsoft'un başı aynı konuda dertte.





ABD Seattle eyaletinde ismi açıklanmayan bir Windows Phone 7 kullanıcısı, Microsoft aleyhine yaptığı suç duyurusunda, kullanıcıların izni olmadan bulundukları konumun Windows Phone 7 akıllı telefonları tarafından takip edildiğini iddia etti.





Takip eylemi görünüşte akıllı telefonların kameraları için bulunan yazılım tarafından yapılıyor. Bu yazılım marka gözetmeksizin her Windows Phone 7 cihazında bulunuyor.





Kamera yazılımı periyodik olarak konum takibi yapıyor ve elde ettiği verileri izinsiz olarak sanki kullanıcının özel iznine sahipmiş gibi Microsoft'a gönderiyor. Microsoft geçmişte bu takip olayının sadece kullanıcının iznine bağlı olarak yapıldığını açıklamıştı.





Suç duyurusunda bulunan kullanıcının bizzat kendisinin bu gizlilik ihlalini ortaya çıkardığı belirtiliyor. Davanın içeriğiyle ilgili net bilgiler yok. Ancak daha önce Apple'ın karşılaştığı gibi bu tür ihlaller genelde tazminatla sonuçlanıyor ve Microsoft da büyük tazminatlar ödemekle karşı karşıya kalabilir.