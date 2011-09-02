Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft mobil cihaz kullanıcılarını izinsiz takip etmekle suçlanıyor

7 yıl
2,9b
1
16
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji üreten firmalar hizmet verdiği ve ürün sunduğu kullanıcı kitlesi arttıkça özel hayatın ve gizliliğin ihlali davalarıyla daha sık karşılaşmak zorunda kalıyorlar.
Apple'a karşı iPhone kullanıcılarının lokasyon bilgilerini takip ettiği iddiasıyla sayısız dava açıldı ve bu davalar tazminatla sonuçlanmaya başladı. Şimdi ise Microsoft'un başı aynı konuda dertte.

ABD Seattle eyaletinde ismi açıklanmayan bir Windows Phone 7 kullanıcısı, Microsoft aleyhine yaptığı suç duyurusunda, kullanıcıların izni olmadan bulundukları konumun Windows Phone 7 akıllı telefonları tarafından takip edildiğini iddia etti. 

Takip eylemi görünüşte akıllı telefonların kameraları için bulunan yazılım tarafından yapılıyor. Bu yazılım marka gözetmeksizin her Windows Phone 7 cihazında bulunuyor.

Kamera yazılımı periyodik olarak konum takibi yapıyor ve elde ettiği verileri izinsiz olarak sanki kullanıcının özel iznine sahipmiş gibi Microsoft'a gönderiyor. Microsoft geçmişte bu takip olayının sadece kullanıcının iznine bağlı olarak yapıldığını açıklamıştı.

Suç duyurusunda bulunan kullanıcının bizzat kendisinin bu gizlilik ihlalini ortaya çıkardığı belirtiliyor. Davanın içeriğiyle ilgili net bilgiler yok. Ancak daha önce Apple'ın karşılaştığı gibi bu tür ihlaller genelde tazminatla sonuçlanıyor ve Microsoft da büyük tazminatlar ödemekle karşı karşıya kalabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thunderwatcher 7 yıl
Modern kölelik mi? Güldürmeyin... Kölelik sisteminin temel amacı "kârı maksimize etmektir". Adam zaten sizin sırtınızdan it gibi kâr ediyor. Sizi köle edip napacak? Gerçek köleler Tayvan'da Gigabyte fabrikasında çalışıyor. Baba parası yiyen ya da ayda 1500-2000$ maaş alan kölelikten konuşmamalı. Konuşuyorsa da bilerek, düşünerek konuşmalı.
Gelelim Microsoft'a. Deveye boynun eğri demişler nerem doğru ki demiş. Atalarımız da sen eşek olursan sırtına semer vuran çok olur demiş. Demek ki bunların hepsi önceden söylenmiş şeyler. Fazla söze gerek yok. Apple'dan girer Microsoft'tan çıkarım şimdi. Konuşmayayım daha fazla...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iDrum 7 yıl
@moondalina ticari oyunlar işte fazla irdelemye de gerek yok arkadaslar
@thunderwatcher Kölelik konusunda aynı fikirdeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl thunderwatcher
thunderwatcher

Modern kölelik mi? Güldürmeyin... Kölelik sisteminin temel amacı "kârı maksimize etmektir". Adam zaten sizin sırtınızdan it gibi kâr ediyor. Sizi köle edip napacak? Gerçek köleler Tayvan'da Gigabyte fabrikasında çalışıyor. Baba parası yiyen ya da ayda 1500-2000$ maaş alan kölelikten konuşmamalı. Konuşuyorsa da bilerek, düşünerek konuşmalı.

Gelelim Microsoft'a. Deveye boynun eğri demişler nerem doğru ki demiş. Atalarımız da sen eşek olursan sırtına semer vuran çok olur demiş. Demek ki bunların hepsi önceden söylenmiş şeyler. Fazla söze gerek yok. Apple'dan girer Microsoft'tan çıkarım şimdi. Konuşmayayım daha fazla...


modern kölelik kavramını ben dile getirdim, bence olaya da cuk diye oturuyor. Komik birşey yok. Baba parası yemiyorum. iktisat, sosyoloji, marksizm, kapitalizm, anapara, artı değer, merkez bankaları ve bankacılık sistemi vs vs istediğiniz konu hakkında tartışalım...

Tayvan'da insani koşullara yakışmayan durumlarda çalışan işçiler, benim gibi orta kademede burjuva hayatı sürer bir ülkenin vatandaşlarının kölelelişip köleleşmediğini değiştirmiyor. Senden daha bilerek konuştuğu mu tahmin ediyorum, yine de iddia etmeyeyim. Çünkü yaşını işini kimliğini bilmediğim insanları bilmemekle suçlamak hoş bir davranış değil.

Şunu da söyleyebiliriz : İphone ile ilgili apple'a dava açan insanlar sırf parası için açmadılar heralde. Yani bir insanın konum bilgileri kimlik bilgileri vb verilerin kendi rızası dışında paylaşılması hakkında o insanın endişe etmesi normal bir davranıştır. Burada anormal ya da komik görüncek bir durum yok. Kaldı ki insanların kişisel açıklarını kullanıp siyasi yaşamını yıpratmak için ortaya atılan bir dolu video ya şahit olduk.

Demek ki işin bir miktar kölelik durumuda varmış, modern kölelik öbeğindeki modern sıfatı ise işte köleliğin türünün tayvanda çalışandan farklı olduğunu anlatmak için söylemiş olabilirim.

Şunu da eklemek isterim, karı maximum noktaya getirmenin yolları doğrudan olmak zorunda değil, dolaylı olarak da başka argümanlara ihtiyaç duyulabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
Bir elektronik muhendisi olarak takip cihazi tasarliyacak olsam modern smartpholerdan daha mukemmelini dusunemezdim herhalde. on arka kameralar, sesi netlestirmek icin cift mikrofon, gps konum bilgisi, tum bilgileri almak icin wifi ve 3g data baglantisi ve takip edilen kisi tum iletisimini bu cihaz uzerinden gerceklestiriyor, hatta banka oslemlerini bile bu cihazla yapiyor. en guzelide insanlar bu cihazlari kendi istekleriyle surekli uzerlerinde tasiyorlar kendi elleriyle sarj edip calisir durumda tutuyorlar. modern kolelik diyen arkadaslar cok hakli. isteyen bir kurum hakkimizdaki tum bilgilere ulasabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aesahin 7 yıl

darkaura

Bir elektronik muhendisi olarak takip cihazi tasarliyacak olsam modern smartpholerdan daha mukemmelini dusunemezdim herhalde. on arka kameralar, sesi netlestirmek icin cift mikrofon, gps konum bilgisi, tum bilgileri almak icin wifi ve 3g data baglantisi ve takip edilen kisi tum iletisimini bu cihaz uzerinden gerceklestiriyor, hatta banka oslemlerini bile bu cihazla yapiyor. en guzelide insanlar bu cihazlari kendi istekleriyle surekli uzerlerinde tasiyorlar kendi elleriyle sarj edip calisir durumda tutuyorlar. modern kolelik diyen arkadaslar cok hakli. isteyen bir kurum hakkimizdaki tum bilgilere ulasabilir.


Çok iyimser bir akadaşsın ,kurumlar diyosun , asıl kimseye bağlı olmayan şahısların eline geçmesi daha kötü değil mi ? Teknoloji arttıkça insanların paranoyası da ben dahil artıyo tabii bu işin birazcık içinde olanlar. Senin de dediğin gibi nasıl olsa ortada vericiden bol bişey yok bitane alıcı mı tasarlayamıyacak. Bunun da pan zehiri vardır da fırsatını kolluyolardır büyük paralara satmak için , hep böyle oldu. Neyse sonumuz hayır olsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 7 yıl
Abicim bu kadar yatırım vs. ne için sanıyorsunuz. Modern kölelik diyor ya arkadaş, Bence aynen bunun için. Android dede aynı tartışma olmuştu, ios için davalar bile açıldı. Microsoft tada aynı haltlar ortaya çıkıyor. Aslında bir nevi kendimizi deşifre ve kontrol için cihaz satın alıyoruz. Bunlar tabiki TEORIi ve KURGU, ama bundan 50 yıl sonraki teknolojiyi ve bilginin nasıl kullanılacağını bilemeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
i3e 7 yıl
wp7 diyenlere gelsin... microsoftun masaüstü oslarda bize uyguladığı fantezileri mobil hayattada isteyenlere gelsin.
"wp7 merak ediyom" diyenlere gelsin. kendinizi ms şefkatli kucağına bırakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
ya delinin biri bi kuyuya taş atmış o kadar...
arada kullanıcı izni olduğu sürece adamın davayı kazanması imkansız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
telefonu kullanan çinlilerin haberi olur tazminat açarlarsa microsof harbiden micdı soft olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 7 yıl
modern köleliğin ilk adımları...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barbar20 7 yıl
sende mi brutus :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 7 yıl
android de aynı durumla karsı karsıya kalacak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2908 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim