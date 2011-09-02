Microsoft mobil cihaz kullanıcılarını izinsiz takip etmekle suçlanıyor

Haber Editörü
Teknoloji üreten firmalar hizmet verdiği ve ürün sunduğu kullanıcı kitlesi arttıkça özel hayatın ve gizliliğin ihlali davalarıyla daha sık karşılaşmak zorunda kalıyorlar.
Apple'a karşı iPhone kullanıcılarının lokasyon bilgilerini takip ettiği iddiasıyla sayısız dava açıldı ve bu davalar tazminatla sonuçlanmaya başladı. Şimdi ise Microsoft'un başı aynı konuda dertte.
ABD Seattle eyaletinde ismi açıklanmayan bir Windows Phone 7 kullanıcısı, Microsoft aleyhine yaptığı suç duyurusunda, kullanıcıların izni olmadan bulundukları konumun Windows Phone 7 akıllı telefonları tarafından takip edildiğini iddia etti.
Takip eylemi görünüşte akıllı telefonların kameraları için bulunan yazılım tarafından yapılıyor. Bu yazılım marka gözetmeksizin her Windows Phone 7 cihazında bulunuyor.
Kamera yazılımı periyodik olarak konum takibi yapıyor ve elde ettiği verileri izinsiz olarak sanki kullanıcının özel iznine sahipmiş gibi Microsoft'a gönderiyor. Microsoft geçmişte bu takip olayının sadece kullanıcının iznine bağlı olarak yapıldığını açıklamıştı.
Suç duyurusunda bulunan kullanıcının bizzat kendisinin bu gizlilik ihlalini ortaya çıkardığı belirtiliyor. Davanın içeriğiyle ilgili net bilgiler yok. Ancak daha önce Apple'ın karşılaştığı gibi bu tür ihlaller genelde tazminatla sonuçlanıyor ve Microsoft da büyük tazminatlar ödemekle karşı karşıya kalabilir.
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Gelelim Microsoft'a. Deveye boynun eğri demişler nerem doğru ki demiş. Atalarımız da sen eşek olursan sırtına semer vuran çok olur demiş. Demek ki bunların hepsi önceden söylenmiş şeyler. Fazla söze gerek yok. Apple'dan girer Microsoft'tan çıkarım şimdi. Konuşmayayım daha fazla...
@thunderwatcher Kölelik konusunda aynı fikirdeyiz.
modern kölelik kavramını ben dile getirdim, bence olaya da cuk diye oturuyor. Komik birşey yok. Baba parası yemiyorum. iktisat, sosyoloji, marksizm, kapitalizm, anapara, artı değer, merkez bankaları ve bankacılık sistemi vs vs istediğiniz konu hakkında tartışalım...
Tayvan'da insani koşullara yakışmayan durumlarda çalışan işçiler, benim gibi orta kademede burjuva hayatı sürer bir ülkenin vatandaşlarının kölelelişip köleleşmediğini değiştirmiyor. Senden daha bilerek konuştuğu mu tahmin ediyorum, yine de iddia etmeyeyim. Çünkü yaşını işini kimliğini bilmediğim insanları bilmemekle suçlamak hoş bir davranış değil.
Şunu da söyleyebiliriz : İphone ile ilgili apple'a dava açan insanlar sırf parası için açmadılar heralde. Yani bir insanın konum bilgileri kimlik bilgileri vb verilerin kendi rızası dışında paylaşılması hakkında o insanın endişe etmesi normal bir davranıştır. Burada anormal ya da komik görüncek bir durum yok. Kaldı ki insanların kişisel açıklarını kullanıp siyasi yaşamını yıpratmak için ortaya atılan bir dolu video ya şahit olduk.
Demek ki işin bir miktar kölelik durumuda varmış, modern kölelik öbeğindeki modern sıfatı ise işte köleliğin türünün tayvanda çalışandan farklı olduğunu anlatmak için söylemiş olabilirim.
Şunu da eklemek isterim, karı maximum noktaya getirmenin yolları doğrudan olmak zorunda değil, dolaylı olarak da başka argümanlara ihtiyaç duyulabilir.
Çok iyimser bir akadaşsın ,kurumlar diyosun , asıl kimseye bağlı olmayan şahısların eline geçmesi daha kötü değil mi ? Teknoloji arttıkça insanların paranoyası da ben dahil artıyo tabii bu işin birazcık içinde olanlar. Senin de dediğin gibi nasıl olsa ortada vericiden bol bişey yok bitane alıcı mı tasarlayamıyacak. Bunun da pan zehiri vardır da fırsatını kolluyolardır büyük paralara satmak için , hep böyle oldu. Neyse sonumuz hayır olsun.
"wp7 merak ediyom" diyenlere gelsin. kendinizi ms şefkatli kucağına bırakın.
arada kullanıcı izni olduğu sürece adamın davayı kazanması imkansız...