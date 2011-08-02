Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için logo mu değiştiriyor?

Haber Editörü
Microsoft, son çeyrekte 1.5 milyon satış yapan ve pazarın ancak %1’lik gibi bir payını elde edebilen işletim sistemi Windows Phone 7 için son bir atakla 500’den fazla yenilik getiren Mango güncellemesini hazırladı ve Nokia ile kendi işletim sistemini kullanan cihazların üretimi için anlaşma masasına oturdu.
Microsoft tüm bu hazırlıkların yanında sonraki hizmetlerinin tamamını mobil işletim sisteminin arayüzü olan Metro ve Live Tile ile tasarlama kararı almıştı. Şimdi ise bu tasarım Windows Phone 7‘nin logosuna da geliyor olabilir.
WinRumors sitesinin elde ettiği bilgilere göre yeni Windows Phone 7 logosunun arayüzü 4 farklı rengi içeren Live Tile benzeri bir yapıda olacak.
Logo üzerinde kırmızı, mavi, turuncu ve yeşil renkli Windows simgeleri bulunuyor. Bu renklere kullanıcılar zaten Live Tile arayüzünden alışık durumda. Her birinin yanında ise yine Windows Phone yazısı bulunuyor.
Şu anda kullanılan logo ise tek bir Windows simgesinin yanında veya altında “Windows Phone 7 Series” ibaresini barındırıyordu.
İddia edildiği gibi Microsoft yeni Windows Phone 7 logosunu kullanmaya başlarsa cihaz satışlarına pozitif bir etki yapacak mı bilinmiyor.
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wp7 tamamen harika bir işletim sistemi olmayabilir ama arayüz olarak ios'tan daha şık olduğu kesin. evet satışlarda da insanlardaki önyargı etkili olduğu sırf burada yapılan yorumlardan bile belli. microsoft da bu önyargıları biraz olsun kırabilmek adına logo değişikliğe gitmesi akıllıca bir adım olarak görülebilir.
Arkadaşlar bir yanlış anlaşılma oldu :) Ben wp ios e benziyor çalıntı demedim, ana ekran yok eleştirilerine iphoneda da yok diyerek cevap verdim. :) Benden bir sonraki arkadaş benim söylediğimi yanlış anlayıp başka çıkarımlarda bulunmuş :)
Şimdi yazıcak birileri çekemiyorsun vs.. diye ama iphone 4 kullandığımı da belirteyim.
ulen harbi wpyi ios a benzettiyseniz bişey demiyorum.Nasıl bir mantık var bunlarda...
Markalar iphone un hep tasarımını çaldı...ancak wp7 nin bu yapısı ister iphone a özenme diyin ister demeyin çok güzel duruyor ve çalışma performansı da iyi...samsung gs2 5 milyon sattı ama iade oranı %30 yakınmış ve bunun nedeni de insanlar cihazı karmaşık ve kullanımı zor buluyorlarmış bence bunda haklılar her ne kadar iphone da duvar kağıdı koyabileceğimiz bir ana ekran istesekte androidin bu çok ekranlı yapısı ve sayısız widgetleri karmaşık bir yapıda ve wp7 iphone un o sadeliğini eksiklerini tamamlayarak sunuyor bize... wp7 de ana ekran var ama widget gibi karmaşıklık yok kısacası windows bu sefer güzel birşekilde geliyor ama önceki versiyonlar insanlarda olumsuz iz bıraktığı için satış rakamları çok yüksek değil nokıa cihazlarla artacaktır...
siz çok yanlış bir yerden ele almışsınız yazdığımı hocam :) ben windows phone'a olumsuz bir eleştiri getirmedim :)
Katiliyorum. WP'a sallayan insanlar iOS'a hayran. Bu nasil mantiktir anlamak guc. İkiside birbirine cok benzer sistemler.
Logo mango bunlarla windows phone kurtarılamaz.. daha köklü çözüm lazım özellikle işletim sisteminin ana ekranı
Hep bir menü açıkmış gibi bir ana ekran olurmu..
yok efendim çok iyimiş güzelmiş hızlıymış ondanmı satışlar sürünüyor ?
tabi hızlı olcak ana ekrana birşey koymuyorsun menü düzeninde akıcı olmazsa zaten hiç olmasın...