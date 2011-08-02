Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için logo mu değiştiriyor?

Microsoft, son çeyrekte 1.5 milyon satış yapan ve pazarın ancak %1’lik gibi bir payını elde edebilen işletim sistemi Windows Phone 7 için son bir atakla 500’den fazla yenilik getiren Mango güncellemesini hazırladı ve Nokia ile kendi işletim sistemini kullanan cihazların üretimi için anlaşma masasına oturdu.





Microsoft tüm bu hazırlıkların yanında sonraki hizmetlerinin tamamını mobil işletim sisteminin arayüzü olan Metro ve Live Tile ile tasarlama kararı almıştı. Şimdi ise bu tasarım Windows Phone 7‘nin logosuna da geliyor olabilir.





WinRumors sitesinin elde ettiği bilgilere göre yeni Windows Phone 7 logosunun arayüzü 4 farklı rengi içeren Live Tile benzeri bir yapıda olacak.





Logo üzerinde kırmızı, mavi, turuncu ve yeşil renkli Windows simgeleri bulunuyor. Bu renklere kullanıcılar zaten Live Tile arayüzünden alışık durumda. Her birinin yanında ise yine Windows Phone yazısı bulunuyor.





Şu anda kullanılan logo ise tek bir Windows simgesinin yanında veya altında “Windows Phone 7 Series” ibaresini barındırıyordu.





İddia edildiği gibi Microsoft yeni Windows Phone 7 logosunu kullanmaya başlarsa cihaz satışlarına pozitif bir etki yapacak mı bilinmiyor.