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Google'dan internet temizliği: 2 milyar URL kaldırıldı

Google temiz ve güvenli internet politikası doğrultusunda telif hakkı ihlali nedeniyle 2 milyardan fazla URL’yi ve 1 milyon web sitesini arama motorundan kaldırdığını duyurdu.
2 yıl
2,7b
1
5
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Google'dan internet temizliği: 2 milyar URL kaldırıldı
 

Google, 2014’ün mayıs ayından beri Avrupa Birliği tarafından arama motorundaki bazı sonuçları kaldırılması için pek çok talep almaktaydı. Arama motoru, bu talepler karşısında 2 milyona yakın URL’yi arama sonuçlarından kaldırırken ayrıca 2011’den beri telif hakkı nedeniyle URL’leri kaldırıyordu. Google dün yayınladığı Şeffaflık Raporuyla URL temizliğinde önemli bir mesafe katettiğini gösterdi.

Google'dan internet temizliği: 2 milyar URL kaldırıldı

Google yayınladığı son raporla 2011’den günümüze kadar toplamda 1 milyondan fazla web sitesini ve 2.1 milyar URL’yi arama motorundan kaldırdığını açıkladı. Kaldırılan URL’lerin büyük çoğunluğu prodüksiyon şirketleri ve çeşitli medya kuruluşlarının talepleri doğrultusunda, internet kullanıcılarının ücret ödemeden içeriği tüketmelerine izin veren korsan siteleri ve torrent sağlayıcıları olurken Google, bazı talepleri de yersiz bulduğunu söyleyerek web siteleri kaldırmadığını belirtti.

ABD’den İlginç Talepler

Kendisine gelen her talebi değerlendiren ve URL’nin kaldırılıp kaldırılmamasına karar veren Google, Beyaz Saray’dan ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan; Netflix, NASA, BBC ve The New York Times’a ait web sitelerinin telif ihlali yaptığı gerekçesiyle kaldırılması talebi gönderdiğini açıkladı. Şirket bu taleplerin gerçeği yansıtmadığı ve sansür amacıyla gönderildiğini düşünerek talep karşısında herhangi bir işlem yapmadı.


http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/google-reaches-one-million-website-takedown-requests/article/485841 Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
bizim dizi siteleri halen duruyor. he onlara göre telif hakkı ihlali yok çünkü başkasının yayınladığı dizileri yayınlıyorlar değil mi? :p
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xmen121 2 yıl
Temizleyin
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kadirirdem 2 yıl
güzel temizlik olmuş.
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carloska 2 yıl
ABD’den İlginç Talepler
Kendisine gelen her talebi değerlendiren ve URL’nin kaldırılıp kaldırılmamasına karar veren Google, Beyaz Saray’dan ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan; Netflix, NASA, BBC ve The New York Times’a ait web sitelerinin telif ihlali yaptığı gerekçesiyle kaldırılması talebi gönderdiğini açıkladı. Şirket bu taleplerin gerçeği yansıtmadığı ve sansür amacıyla gönderildiğini düşünerek talep karşısında herhangi bir işlem yapmadı.
bizde inandık..
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ardaq 2 yıl en beğenilen
bizim dizi siteleri halen duruyor. he onlara göre telif hakkı ihlali yok çünkü başkasının yayınladığı dizileri yayınlıyorlar değil mi? :p
1 Yanıt Yanıtla +4
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fotifoti 2 yıl ardaq
ardaq

bizim dizi siteleri halen duruyor. he onlara göre telif hakkı ihlali yok çünkü başkasının yayınladığı dizileri yayınlıyorlar değil mi? :p

Türkiye pilav üstü
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