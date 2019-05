Google'dan internet temizliği: 2 milyar URL kaldırıldı

Google, 2014’ün mayıs ayından beri Avrupa Birliği tarafından arama motorundaki bazı sonuçları kaldırılması için pek çok talep almaktaydı. Arama motoru, bu talepler karşısında 2 milyona yakın URL’yi arama sonuçlarından kaldırırken ayrıca 2011’den beri telif hakkı nedeniyle URL’leri kaldırıyordu. Google dün yayınladığı Şeffaflık Raporuyla URL temizliğinde önemli bir mesafe katettiğini gösterdi.





Google yayınladığı son raporla 2011’den günümüze kadar toplamda 1 milyondan fazla web sitesini ve 2.1 milyar URL’yi arama motorundan kaldırdığını açıkladı. Kaldırılan URL’lerin büyük çoğunluğu prodüksiyon şirketleri ve çeşitli medya kuruluşlarının talepleri doğrultusunda, internet kullanıcılarının ücret ödemeden içeriği tüketmelerine izin veren korsan siteleri ve torrent sağlayıcıları olurken Google, bazı talepleri de yersiz bulduğunu söyleyerek web siteleri kaldırmadığını belirtti.

ABD’den İlginç Talepler

Kendisine gelen her talebi değerlendiren ve URL’nin kaldırılıp kaldırılmamasına karar veren Google, Beyaz Saray’dan ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan; Netflix, NASA, BBC ve The New York Times’a ait web sitelerinin telif ihlali yaptığı gerekçesiyle kaldırılması talebi gönderdiğini açıkladı. Şirket bu taleplerin gerçeği yansıtmadığı ve sansür amacıyla gönderildiğini düşünerek talep karşısında herhangi bir işlem yapmadı.

