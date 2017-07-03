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Microsoft şantaj yazılımlarına tedbir alıyor

Windows 10 beta sürecinde ortaya çıkan çözüm Kontrollü Klasörler adını taşıyor. Kontrollü Klasörler kullanıcı tarafından aktif ediliyor ve sistem hangi klasörlerin korunacağını belirliyor.
1 yıl
1,3b
1
8
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde en tehlikeli zararlı yazılım çeşidi haline gelen ransomware - şantaj yazılımları için teknoloji devlerinin çözüm aramaya başladığını görüyoruz. Güvenlik yazılımları farklı aksiyon seviyeleri belirlerken, Microsoft da kendi çözümünü geliştiriyor.

Klasör seviyesinde

Windows 10 beta sürecinde ortaya çıkan çözüm Kontrollü Klasörler adını taşıyor. Windows Defender içerisinde yer alacak bu çözüm, kendisine göre bir beyaz liste belirliyor ve bunun haricindeki yazılımların erişimini engelliyor. Sonra da kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcı isterse manuel olarak bu engel listesini düzenleyebiliyor.

Ayrıca Bkz. "En iyi süper bilgisayarlar Çinlilere ait"

Kontrollü Klasörler kullanıcı tarafından aktif ediliyor ve sistem hangi klasörlerin korunacağını belirliyor. Dökümanlar, Resimler, Filmler, Masaüstü gibi önemli klasörler bunlar arasında. Ayrıca kullanıcı buraya klasör ekleyebiliyor ancak sistemin belirlediği klasörleri çıkaramıyor. İstenirse konuma göre de koruma eklenebiliyor. Sonrasında çözüm otomatik olarak klasörlere erişen yazılımları taramaya başlıyor.

Kontrollü Klasör özelliği hali hazırda Fall Creators Update ön izleme sürümü içerisinde yer alıyor. Bu bakımdan sonbahar dönemine kadar bu yeni özelliğin kullanıma sunulması beklenmiyor. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/microsoft-experimenting-with-controlled-folders-in-windows-10-against-ransomware.html Yorum Yaz
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revealling 1 yıl
Peki ya linux kullananlar :/
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esthox 1 yıl
Atlatılabilen bir çözüm bu daha çok yol alması gerekiyor. Güvenliğin yapay zekaya bırakılması gerekiyor. windows 10 enterprise sürümünde gelen windows defender advanced threat protection da bunun başlangıcıdır. Keza MS, mail tarafında uzun zamandır atp'yi ek hizmet olarak sunuyor.
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SysEdit 1 yıl
Şimdiye kadar windowsun şifre ile korunan klasör yapmaması zaten en büyük eksiklerden biriydi...
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St Batuhan 1 yıl
İşte bu daha mantıklı bir hamle. Aslında antivirüs tarafında da benzer davranış en makulü. Adeta kendimizin şifrelediği ve şifre girmeden değişikliğe izin vermeyen bir yapı gibi olması.
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avci26 1 yıl
peki ya wind.7 kullananlar???
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Guest-F8946C419 1 yıl avci26
avci26
peki ya wind.7 kullananlar???

Windows 10'a güncelleyecek.
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