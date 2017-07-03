Microsoft şantaj yazılımlarına tedbir alıyor

Son dönemde en tehlikeli zararlı yazılım çeşidi haline gelen ransomware - şantaj yazılımları için teknoloji devlerinin çözüm aramaya başladığını görüyoruz. Güvenlik yazılımları farklı aksiyon seviyeleri belirlerken, Microsoft da kendi çözümünü geliştiriyor.

Klasör seviyesinde

Windows 10 beta sürecinde ortaya çıkan çözüm Kontrollü Klasörler adını taşıyor. Windows Defender içerisinde yer alacak bu çözüm, kendisine göre bir beyaz liste belirliyor ve bunun haricindeki yazılımların erişimini engelliyor. Sonra da kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcı isterse manuel olarak bu engel listesini düzenleyebiliyor.

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Kontrollü Klasörler kullanıcı tarafından aktif ediliyor ve sistem hangi klasörlerin korunacağını belirliyor. Dökümanlar, Resimler, Filmler, Masaüstü gibi önemli klasörler bunlar arasında. Ayrıca kullanıcı buraya klasör ekleyebiliyor ancak sistemin belirlediği klasörleri çıkaramıyor. İstenirse konuma göre de koruma eklenebiliyor. Sonrasında çözüm otomatik olarak klasörlere erişen yazılımları taramaya başlıyor.

Kontrollü Klasör özelliği hali hazırda Fall Creators Update ön izleme sürümü içerisinde yer alıyor. Bu bakımdan sonbahar dönemine kadar bu yeni özelliğin kullanıma sunulması beklenmiyor.