Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor

Geçtiğimiz yıl teknoloji devi Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışmalara başlamıştı. Şirket, Windows 10 Home Edition'ın bir önizleme sürümünde bu tip bir özellik desteği sunmuştu ve gelen haberler Nisan ayına kadar tüm Windows 10 versiyonlarına geleceği yönünde.

Güvenlik düzeyini arttıracağı düşünülüyor

Microsoft'un geliştirdiği sistem iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğiyle benzerlik gösteriyor. Telefon numaranızı giriyorsunuz ve telefonunuza gelen doğrulama kodunu kullanarak Windows hesabınızda oturum açabiliyorsunuz. Buna ek olarak PIN, parmak izi ve hatta yüz tanıma sistemi desteklerinin de olacağı belirtiliyor.

Her ne kadar, bilgisayar korsanlarının SIM numaranız üzerinden telefonunuza erişebilmeleri mümkün olsa da, bu tip bir olayın, mevcut şifrenizi ele geçirmek kadar kolay olmadığını söyleyebiliriz. Yapay zeka ile parmak izi bile üretileceği iddialarının olduğu bu dönemde, Microsoft'un bu çözümünün güvenlik düzeyini yükselteceği ifade ediliyor.

https://www.mobilescout.com/security/news/n110456/microsoft-going-passwordless-with-windows-10.html