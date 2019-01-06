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Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor

Yazılım devi Microsoft, şifrelerin kullanılmadığı bir bilgisayar dünyasının temellerini atmaya başladı. Şirket Windows 10'un cep telefonu doğrulama koduyla açılması için çalışmalar yapıyor.
4 ay
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor
Geçtiğimiz yıl teknoloji devi Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışmalara başlamıştı. Şirket, Windows 10 Home Edition'ın bir önizleme sürümünde bu tip bir özellik desteği sunmuştu ve gelen haberler Nisan ayına kadar tüm Windows 10 versiyonlarına geleceği yönünde.

Güvenlik düzeyini arttıracağı düşünülüyor

Microsoft'un geliştirdiği sistem iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğiyle benzerlik gösteriyor. Telefon numaranızı giriyorsunuz ve telefonunuza gelen doğrulama kodunu kullanarak Windows hesabınızda oturum açabiliyorsunuz. Buna ek olarak PIN, parmak izi ve hatta yüz tanıma sistemi desteklerinin de olacağı belirtiliyor.
Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor
Her ne kadar, bilgisayar korsanlarının SIM numaranız üzerinden telefonunuza erişebilmeleri mümkün olsa da, bu tip bir olayın, mevcut şifrenizi ele geçirmek kadar kolay olmadığını söyleyebiliriz. Yapay zeka ile parmak izi bile üretileceği iddialarının olduğu bu dönemde, Microsoft'un bu çözümünün güvenlik düzeyini yükselteceği ifade ediliyor.

https://www.mobilescout.com/security/news/n110456/microsoft-going-passwordless-with-windows-10.html Yorum Yaz
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Ussuz 4 ay en beğenilen
Microsoftun cep numaralarımızı öğrenme girişimi. Daha çok data, daha çok reklam, daha çok gelir
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fuckulteli 4 ay Tugrul_512bit
İmdb'de 3/10 olur daha fazlası olmaz.
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Amd64x2 2 ay
Ha şifre girmişim, ha kod (kod daha beter orası ayrı) şifresizlik/pratiklik neresinde?
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Celonfix 4 ay
"Şifre koymanıza gerek yok zaten hepsini biliyoruz,bizi uğraştırmayın boşuna. Verin telefonunuzu orayada reklam gönderelim ve verilerinizi çalalım." diyor Microsoft
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drjacob 4 ay
tüm şifreler sizde , her laptop'da kamera var zaten sistem görsün bizi açılsın hemen uğraştırmayın boşuna bizi
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SEO-Uzmanı 4 ay
the ekonomist 2019 kapak resmine göre
2019 yılı şifreleme algoritması için insan yüzü tanımlama yılı olacak gibi !
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serafon 4 ay
kanınıza kadar girecez, hepinizi kontrol edecez demiyor da, parolasız diyor!
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Seyrim 4 ay
Güvenlik mi kaldı. Herşeyimizi biliyorlar..
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DH Misafiri 4 ay
Şifre değildir o paroladır. Şifre olsa duramazsın.
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Ussuz 4 ay en beğenilen
Microsoftun cep numaralarımızı öğrenme girişimi. Daha çok data, daha çok reklam, daha çok gelir
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emre1393 4 ay
telefon işi sıkıntılı, reddit bile sıkıntı yaşadı ve kaldırdı sms doğrulamasını, google authenticator ile iki aşamalı doğrulama daha güvenli.
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Tugrul_512bit 4 ay
Evet troll.
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microsoft, şifre ve
5 etiket daha kimlik doğrulama windows 10 İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven
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