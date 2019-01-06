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HTC küçülmeye devam ediyor: Gelir yüzde 62 düştü

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü yeni cihazlarla bekleneni veremeyen şirket %62'lik gelir kaybı yaşadı.
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2018 yılının HTC açısından oldukça kötü geçtiğini söylemek mümkün. Zira bir zamanlar ismi devlerle anılan şirket çarpıcı bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Şirket hala iyimser olsa da, açıklanan mali raporlar gidişatın ne denli kötü olduğunu ortaya koymaya yetiyor.

Yönetimde değişiklik olmuyor

Finansal açıdan HTC'nin, üst üste yedinci yılda da gelirle düşmeye devam ediyor. Ancak geçen yıl yaşanan düşüş daha önce olmadığı kadar sert. Bloomberg analisti Tim Culpan'ın açıkladığı raporlara göre, HTC'nin bir önceki yıla kıyasla gelirleri %62 oranında düştü.

HTC yıllardır, özellikle akıllı telefon pazarındaki payı ve düşen satış rakamları ile mücadele ediyor. Bundan sonra ne kadar mücadele edeceği ise meçhul. Zira bu kötü gidişe rağmen şirketin yönetim katındaki kadrolarda değişiklik olmadı. Cher Wang, kocasıyla birlikte HTC'nin başkanlığını sürdürüyor ve yeni yıla da aynı kadroyla girdiklerini belirtelim. 2019 yılı HTC için en azından akıllı telefon pazarı için ya tamam ya devam yılı olabilir.

https://twitter.com/tculpan/status/1081091827963289602 Yorum Yaz
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foreveriphone 4 ay en beğenilen
Bu sene 2500tl ye sd855 li cihaz sürsün biz tek başımıza ayağa kaldırırız onu
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mavi_dünya 4 ay Xrollann
Adamlar kaliteli iş yapıyor du, HTC sayesinde millet zamanında plastik tellerden kurtuldu,
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esmerbuyucu 4 ay
Google musallat olup arge takımının yarısını aldıktan sonra beli doğrulamadı şirketin, yazık oldu.
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Darkad 4 ay
Küçülmesin bence direk dükkanı kapatıp gitsin. Bu piyasada htcye yer yok.
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Saab9000 4 ay
Buradaki bazı yorumlara hayret ediyorum. 4 senedir HTC One M8 var 16gb versiyonu. Telefon hala taş gibi taş. 2 sene önce şarj soketi bozulmuştu. Onu da kendim değiştirmiştim hala kullanıyorum. Google Play Edition Romu yüklü. Anlık takılma bile yok cihazda. Sadece bataryasının artık eskidiğini hissettiriyor biraz. O da yaşına göre normal olduğunu düşünüyorum. Powerbank hep yanımdadır zaten. Hala kullanmaya devam ediyorum. Bu telefondaki ses performansı hala çoğu yeni telefonda yok. Hala kullanmaya devam ediyorum. Ekran boyutuna göre de çerçeveleri kalın ama bu çerçevelere çok kaliteli 2 hoparlör koyulmuş. Gayet işlevsel.
Kasa tasarımı için uğraşmasınlar. Koysunlar eski M8 kasasının içine Snapdragon 855'i. Çeksinler 400 dolar. Hemen alalım.
300-350 dolara Snapdragon 845'e bile razıyım hala.
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DH Misafiri 4 ay
Htc tlf aldım aldığıma pişmanım. Batarya sıfır, wifi bazan bağlanıyor bazen bağlanmıyor. Tlf kasası yılana döndü eğri büğrü oldu. Ve tlf titiz bakan biriyim hiç düşürmedim cebimde dahi taşımadım. Hızına gelince çok yavaş. Sadece benim model tlf değil htc lerin hiçbiri yaramaz. Kaliteden ödün veren kendi firmasının altını kazar bunu kimse unutmasın. Tüketici aptal değil. Bir kez aldım başkada almam...
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expressimo 4 ay
HTC KENDİNE GEL!!! Bizi bu pnelere bırakma, özünde dön Apple ve koreli cincon tasarımları da ne öyle ... Evo 3d ,Sensation,Hd 2,M7 ve M8,One s One x,Desire z ,Titan 1 ve 2 bu cihazları revize etsen bile kurtarırsın.
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kakarikikiri 4 ay
note 9 dan önce htc 10 kullandım. baya kronik sorunları olan bir telefondu, ucuza da almamıştım. bir daha bu markayı kullanmam.
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DH Misafiri 4 ay
Bu yıl bir HTC sahibi oldum. Tek sebebi daha önceden HTC one x kullanmam oldu. Ama memnun muyum? Değilim. Kamerası vasat, Telefon çok kaba, şarjı tatmin edici değil, arayüz iğrenç ötesi (ki daha önceki telefonumda samsungculara örnek olarak gösteriyordum), kablosuz sarj yok, sıvı geçirmeme yok, zil sesleri bile iğrenç. Bir daha almam ve kimseye de tavsiye etmem.
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bullx 4 ay DH Misafiri
one x lerde wifi sorunu ve pil problemide vardı,
telefonu aldım 4 sene kullandım, 4 sene odamdan wifi ile bağlanamadım modeme. ne zaman araştırıp içindeki anten temasında problem olduğunu öğrendim açıp tekrar lehimledim. düzeldi.
bunun içinde rahat 3 4 kere servise yollamışımdır TEST OK yazıp geri yolluyorlardı.
KVK ya da burdan güzel sözler sölüyorum
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OverClocK1ng 4 ay
HTC mutlu olmalı. İstedikleri buydu çünkü...
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ezicioyuncu 4 ay
ben de de m7 duruyor. şuan kullanmıyorum ama 5 yılda ne bataryasında sorun çıktı ne başka bir işlevinde, hala taş gibi telefon ha biraz yavaşlamış ancak olacak o kadar :) şimdi yine öyle cihaz çıkarsalar alırız
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:Fatih: 4 ay ezicioyuncu
çok kısa bir süre önce m7 yi duvardan duvara vurdum bana mısın demedi.. can çekişiyor halen :))
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sarge61 4 ay ezicioyuncu
Bende de 4 senedir E8 var, hem hala taş gibi hem de güncelleme yapmamama rağmen yağ gibi akıyor.
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Brky 4 ay
Küçüle küçüle, sonunda atomlarına ayrılıp aramızdan ayrılacaklar.
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WmGMD 4 ay
M7 ye güncel donanım koyup çıkarsınlar 2500 den ilk alıcılarından biri ben olurum.
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