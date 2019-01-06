HTC küçülmeye devam ediyor: Gelir yüzde 62 düştü

2018 yılının HTC açısından oldukça kötü geçtiğini söylemek mümkün. Zira bir zamanlar ismi devlerle anılan şirket çarpıcı bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Şirket hala iyimser olsa da, açıklanan mali raporlar gidişatın ne denli kötü olduğunu ortaya koymaya yetiyor.

Yönetimde değişiklik olmuyor

https://twitter.com/tculpan/status/1081091827963289602

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Finansal açıdan'nin, üst üste yedinci yılda da gelirle düşmeye devam ediyor. Ancak geçen yıldaha önce olmadığı kadar. Bloomberg analisti'ın açıkladığı raporlara göre, HTC'nin bir önceki yıla kıyasla gelirleridüştü.HTC yıllardır, özellikle akıllı telefon pazarındakiile mücadele ediyor. Bundan sonra ne kadar mücadele edeceği ise meçhul. Zira bu kötü gidişe rağmen şirketin yönetim katındaki kadrolarda değişiklik olmadı., kocasıyla birlikte HTC'nin başkanlığını sürdürüyor ve yeni yıla dagirdiklerini belirtelim. 2019 yılı HTC için en azındanpazarı içinyılı olabilir.