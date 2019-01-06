HTC küçülmeye devam ediyor: Gelir yüzde 62 düştü

Teknoloji Editörü
2018 yılının HTC açısından oldukça kötü geçtiğini söylemek mümkün. Zira bir zamanlar ismi devlerle anılan şirket çarpıcı bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Şirket hala iyimser olsa da, açıklanan mali raporlar gidişatın ne denli kötü olduğunu ortaya koymaya yetiyor.
Yönetimde değişiklik olmuyorFinansal açıdan HTC'nin, üst üste yedinci yılda da gelirle düşmeye devam ediyor. Ancak geçen yıl yaşanan düşüş daha önce olmadığı kadar sert. Bloomberg analisti Tim Culpan'ın açıkladığı raporlara göre, HTC'nin bir önceki yıla kıyasla gelirleri %62 oranında düştü.
HTC yıllardır, özellikle akıllı telefon pazarındaki payı ve düşen satış rakamları ile mücadele ediyor. Bundan sonra ne kadar mücadele edeceği ise meçhul. Zira bu kötü gidişe rağmen şirketin yönetim katındaki kadrolarda değişiklik olmadı. Cher Wang, kocasıyla birlikte HTC'nin başkanlığını sürdürüyor ve yeni yıla da aynı kadroyla girdiklerini belirtelim. 2019 yılı HTC için en azından akıllı telefon pazarı için ya tamam ya devam yılı olabilir.
https://twitter.com/tculpan/status/1081091827963289602 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kasa tasarımı için uğraşmasınlar. Koysunlar eski M8 kasasının içine Snapdragon 855'i. Çeksinler 400 dolar. Hemen alalım. 300-350 dolara Snapdragon 845'e bile razıyım hala.
telefonu aldım 4 sene kullandım, 4 sene odamdan wifi ile bağlanamadım modeme. ne zaman araştırıp içindeki anten temasında problem olduğunu öğrendim açıp tekrar lehimledim. düzeldi.
bunun içinde rahat 3 4 kere servise yollamışımdır TEST OK yazıp geri yolluyorlardı.
KVK ya da burdan güzel sözler sölüyorum
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