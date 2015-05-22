Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft şimdi de Wunderlist'in peşinde

4 yıl
2b
1
5
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Microsoft şimdi de Wunderlist'in peşinde
İhtiyaçları doğrultusunda başarılı girişimleri satın almaktan çekinmeyen yazılım devi Microsoft, gelen son bilgilere göre bu sefer Berlin merkezli 6wunderkinder şirketinin peşinde.
6wunderkinder şirketi Mac, Windows, Windows Phone, Chromebook, Kindle Fire, Android ve iOS platformunda yer alan popüler yapılacak listesi oluşturma uygulaması Wunderlist'in arakasındaki geliştirici firma. Bu popüler servisi bünyesine katmak için yaklaşık 250 milyon doları gözden çıkarttığı belirtilen Microsoft, dün detaylarına burada yer verdiğimiz üzere yine satın aldığı Sunrise takvim uygulaması ile Wunderlist arasında etkili bir entegrasyonu da hayata geçirmişti.
Konu hakkında resmi ağızlardan gelen herhangi bir açıklama bulunmazken, Wunderlist sınıfının en iyi çözümlerinden birisi olarak uzun zamandır aktif olarak faaliyet gösteriyor ve Microsoft'a kullanıcı deneyimi açısından büyük değer katabileceği tahmin ediliyor.

http://venturebeat.com/2015/05/21/microsoft-is-almost-certainly-buying-6wunderkinder-the-company-behind-wunderlist-source-says/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TeamAnimus 4 yıl
İşte budur! Microsoft servisleri arasında göze çarpan tek eksik yapılacaklar listesiydi. En iyi çözümü bulmuşlar sanırsam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 4 yıl
bu uygulamayla microsoft çok şeyler başaracak eminim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Parayı bitirmeye çalışıyor galiba




Ama bunların parası asla bitmez, hatta ben bu yorumu yazarken adamlar babamın bir sene boyunca çalışıp kazanamayacağı kadar para kazandılar eminim ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
androtuna 4 yıl
Uygulama çok güzel gerçekten. Esimle ortak alışveriş listesi kullanıyoruz. Senkronize calsmasi iyi. Hayati kolaylaştıran bir uygulama
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGSalesB 4 yıl
O parayi bana verin android ve ios kullananlari orgutler wp aldiririm:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "konuk sunuculu" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl General Mobile 4G video inceleme "Android güncellemeleri Google'dan garantili Fiyat/Performans telefonu" 4 yıl McAfee, Intel Security oldu; Yeni güvenlik teknolojileri ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim