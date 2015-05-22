Microsoft şimdi de Wunderlist'in peşinde

İhtiyaçları doğrultusunda başarılı girişimleri satın almaktan çekinmeyen yazılım devi Microsoft, gelen son bilgilere göre bu sefer Berlin merkezli 6wunderkinder şirketinin peşinde.

6wunderkinder şirketi Mac, Windows, Windows Phone, Chromebook, Kindle Fire, Android ve iOS platformunda yer alan popüler yapılacak listesi oluşturma uygulaması Wunderlist'in arakasındaki geliştirici firma. Bu popüler servisi bünyesine katmak için yaklaşık 250 milyon doları gözden çıkarttığı belirtilen Microsoft, dün detaylarına burada yer verdiğimiz üzere yine satın aldığı Sunrise takvim uygulaması ile Wunderlist arasında etkili bir entegrasyonu da hayata geçirmişti.

Konu hakkında resmi ağızlardan gelen herhangi bir açıklama bulunmazken, Wunderlist sınıfının en iyi çözümlerinden birisi olarak uzun zamandır aktif olarak faaliyet gösteriyor ve Microsoft'a kullanıcı deneyimi açısından büyük değer katabileceği tahmin ediliyor.

http://venturebeat.com/2015/05/21/microsoft-is-almost-certainly-buying-6wunderkinder-the-company-behind-wunderlist-source-says/