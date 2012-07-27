Microsoft, tablet planlarındaki riski kabul etti

Acer'ın bir süre önce paylaştığı Surface tablet konusunda, Microsoft'un donanım işini bırakıp yazılıma odaklanması gerektiği ile ilgili düşünceleri bugün Microsoft tarafından teyit edilmiş oldu.





Microsoft'un Güvenlik Komisyonu'na verdiği yıllık raporda ortaya çıkan ayrıntıya göre, Surface tableti ile Windows işletim sistemine OEM ortaklarının vereceği desteğin azalabileceği kabul ediliyor.





Surface cihazları bu ortaklar tarafından üretilecek tabletler ile doğrudan rekabet edecek ve bu da üreticilerin platforma bağımlılığını etkileyecek.





Surface tablet projesinin ortaya çıkardığı risk görülüyor ki Microsoft tarafından da kabul edilmiş. Ancak firma yine de geri adım atmıyor. İnceleyen otoriteler tarafından oldukça beğeni toplayan Surface tabletler, yüksek fiyatı nedeniyle rekabette biraz geride kalabilir.