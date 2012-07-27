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Microsoft, tablet planlarındaki riski kabul etti

6 yıl
2,3b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'ın bir süre önce paylaştığı Surface tablet konusunda, Microsoft'un donanım işini bırakıp yazılıma odaklanması gerektiği ile ilgili düşünceleri bugün Microsoft tarafından teyit edilmiş oldu.

Microsoft'un Güvenlik Komisyonu'na verdiği yıllık raporda ortaya çıkan ayrıntıya göre, Surface tableti ile Windows işletim sistemine OEM ortaklarının vereceği desteğin azalabileceği kabul ediliyor.

Surface cihazları bu ortaklar tarafından üretilecek tabletler ile doğrudan rekabet edecek ve bu da üreticilerin platforma bağımlılığını etkileyecek.

Surface tablet projesinin ortaya çıkardığı risk görülüyor ki Microsoft tarafından da kabul edilmiş. Ancak firma yine de geri adım atmıyor. İnceleyen otoriteler tarafından oldukça beğeni toplayan Surface tabletler, yüksek fiyatı nedeniyle rekabette biraz geride kalabilir.

http://bits.blogs.nytimes.com/2012/07/26/microsoft-admits-risk-in-tablet-plans/ Yorum Yaz
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oktayakgoz 6 yıl en beğenilen
enver328
500tl ye kadar olursa almayı düşünürüm.

klavyesini mi ?
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smart1978 6 yıl
Acer kalitesiz tablet vizyonunu 1 yildan fazla goruyoruz. Surface ile kaliteli yenilikci iscilikten Acer neden rahatsiz oldugu anlasilmistir.
Android in yapamadigi bircok sey var.
Surface windows 8 pro satisa ciktigi gibi alacagim.
Biktim artik benzer modelli tabletlerden...
Acer kalitesiz tablet vizyonunu 1 yildan fazla goruyoruz. Surface ile kaliteli yenilikci iscilikten Acer neden rahatsiz oldugu anlasilmistir.Android in yap...
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E_Aydin35 6 yıl
Riskmi ? Bu sektörde riski almazsan başarıyı tutturma hedefin o denli düşük olur... Ancak bana göre Surface'ın şansının fazlasıyla olduğunu düşünüyorum.
Acer veya herhangi başka bir firmadan cazdırıcı kırıcı sözler gelmesi normaldir :)
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sdelta 6 yıl
Surface iyi olmasına iyi de hatta almayı da planlıyordum da 3G desteği yok sanırım. Bir tablete 3G yok ise pek fazla işe yaramaz diye düşünüyorum. Sonuçta her ortamda online olmak isteyebilirsiniz, bu tablette sürekli Wi-Fi arama zorunluluğu doğacak gibi görünüyor.
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oktayakgoz 6 yıl en beğenilen
enver328
500tl ye kadar olursa almayı düşünürüm.

klavyesini mi ?
1 Yanıt Yanıtla +7
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Amedra 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
enver328
500tl ye kadar olursa almayı düşünürüm.

klavyesini mi ?



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abrenax 6 yıl
500tl ye kadar olursa almayı düşünürüm.
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smart1978 6 yıl
Acer kalitesiz tablet vizyonunu 1 yildan fazla goruyoruz. Surface ile kaliteli yenilikci iscilikten Acer neden rahatsiz oldugu anlasilmistir.
Android in yapamadigi bircok sey var.
Surface windows 8 pro satisa ciktigi gibi alacagim.
Biktim artik benzer modelli tabletlerden...
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wustti 6 yıl
surface iyi bi ürün bence şu an piyasa da daha iyisi varsa yazın bilelim. asus yaptı bişeyler ama klavye olayı taşınabilir değil ekstra bi panel lazım normal konumda kullanmak için. ama surface öyle değil kitap gibi taşıyorsun bi anda masa üstü pc oluveriyor. en azından tablette vizyon için çok iyi. ben almayı düşünüyorum fiyatlar uygun olunca. ve surface i bekliyorum.
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savasserter 6 yıl
Denemekte fayda var. Ne kadar çok cihaz o kadar çok rekabet
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jovanovic 6 yıl
Surface cihazları bu ortaklar tarafından üretilecek tabletler ile doğrudan rekabet edecek ve bu da üreticilerin platforma bağımlılığını etkileyecek
.


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kımyasal 6 yıl
bu MS ne yapıyor ben anlamış değilim.
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