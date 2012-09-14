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Microsoft, tüm çalışanlarına yeni ürünlerden hediye edecek

6 yıl
2,2b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun soluklu bir çalışma sürecini geride bırakarak aynı dönemde hem Windows 8 hem de Windows Phone 8 işletim sistemini pazara sunmaya hazırlanan Microsoft, sürece katkıda bulunan çalışanlarını ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Firmanın özel düzenlediği çalışan toplantısında Steve Ballmer, sayısı 90 000'i geçen tam zamanlı çalışanlarına Windows 8 ve Windows Phone 8 cihazları hediye edeceğini duyurdu.

Windows 8 cihazı; masaüstü, dizüstü, Ultrabook veya tablet ürünleri arasından tercih edilecek. Yanında Surface for Windows RT modeli ve bir Windows Phone 8 akıllı telefonu da hediye edilecek. 2010 yılında WP7 cihazı çalışanlara iki yıl kontratlı olarak dağıtılmıştı. 

Hediyelerin Aralık ayı sonlarında dağıtılacağı belirtiliyor. 

Bu hamleyle Microsoft bir yandan çalışanlarını ödüllendirirken, diğer yandan 90 000'den fazla kişinin yeni ürünlerini tanıtmasını ve reklamını yapmasını sağlamış olacak. 

http://www.forbes.com/sites/kellyclay/2012/09/13/all-microsoft-employees-to-get-new-surface-tablets-windows-8-phones-pcs/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
ExpertDH
Firma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)

Microsoft'un tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiye'de henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.
ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)Microsoft'un tableti olmadığı için ellerinde ipa...
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alaz1903 6 yıl
ExpertDH

Firma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)


hayır bugüne kadar ellerinde microsoft'un tableti vardı da ipad mı kullandılar. şu aleti elinde tutan kişi ipad'i ne yapsın. bilgisayarında ya da notebook'uda yapabileceği herşeyi sınırsızca yapabileceği bir tableti doyasıya kullanmak varken ios'un sınırlamalarıyla mı uğraşsın. işyerinden acilen istenilen excell dosyasını tabletinde hazırlayamadığı gibi üstüne üstlük atachment olarak yollayabilmek için internet cafe mi arasın? tablette ve mobil işletim sistemlerinde yeni bir dönem başlamak üzeredir. buna alışsanız iyi olur beyler.

ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)hayır bugüne kadar ellerinde micro...
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dodomoco 6 yıl
Microsoft türkiyede tuvalet temizlige gidiyorum artık
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nurettinaz 6 yıl
Hacı microsoft ta çalışmak vardı, tamam kısıtlı donanım üretiliyor ama sonuçta microsoft üretiyor acer da çalışıp bütün ürünlerini bedavaya almaktansa microsoftta çalışıp iki üç ürün almayı tercih ederim.
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DH Misafiri 6 yıl
Mertcan.
DH Misafiri
ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)
Microsoftun tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiyede henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.
Aralık ayına kadar microsoft surface isimli tabletin satışa çıkacağından haberin var mı einstein arkadaş?

:) Kendinle çelişiyorsun karalamacı arkadaşım.
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Beybaba62 6 yıl
Mertcan.
DH Misafiri
ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)
Microsoftun tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiyede henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.
Aralık ayına kadar microsoft surface isimli tabletin satışa çıkacağından haberin var mı einstein arkadaş?

Tamam, zaman makinesiyle bi' aralığa kadar gidip, o tabletlerle gelirler sana.
1 Yanıt Yanıtla
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Mertcan. 6 yıl Beybaba62
Beybaba62

Mertcan.

DH Misafiri
ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)
Microsoftun tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiyede henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.
Aralık ayına kadar microsoft surface isimli tabletin satışa çıkacağından haberin var mı einstein arkadaş?


Tamam, zaman makinesiyle bi' aralığa kadar gidip, o tabletlerle gelirler sana.

Haberi okumuyor musun?

"Hediyelerin Aralık ayı sonlarında dağıtılacağı belirtiliyor. "

yanlış hatırlamıyorsam microsoft surface için verilen tarih 26 ekim idi.
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Mertcan. 6 yıl
DH Misafiri
ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)
Microsoftun tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiyede henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.

Aralık ayına kadar microsoft surface isimli tabletin satışa çıkacağından haberin var mı einstein arkadaş?
2 Yanıt Yanıtla
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SystemApps 6 yıl Mertcan.
Mertcan.

DH Misafiri

ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)
Microsoftun tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiyede henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.


Aralık ayına kadar microsoft surface isimli tabletin satışa çıkacağından haberin var mı einstein arkadaş?



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Tony 6 yıl Mertcan.
Mertcan.

DH Misafiri

ExpertDHFirma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)
Microsoftun tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiyede henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.


Aralık ayına kadar microsoft surface isimli tabletin satışa çıkacağından haberin var mı einstein arkadaş?

İroni mi, fail mi, çözemedim.
1 Yanıt Yanıtla
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alaz1903 6 yıl
ExpertDH

Firma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)


hayır bugüne kadar ellerinde microsoft'un tableti vardı da ipad mı kullandılar. şu aleti elinde tutan kişi ipad'i ne yapsın. bilgisayarında ya da notebook'uda yapabileceği herşeyi sınırsızca yapabileceği bir tableti doyasıya kullanmak varken ios'un sınırlamalarıyla mı uğraşsın. işyerinden acilen istenilen excell dosyasını tabletinde hazırlayamadığı gibi üstüne üstlük atachment olarak yollayabilmek için internet cafe mi arasın? tablette ve mobil işletim sistemlerinde yeni bir dönem başlamak üzeredir. buna alışsanız iyi olur beyler.

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almila1299 6 yıl
oha bütün çalışanlarına tablet ve tel. verirse pazar payında büyüme oluyor :)
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haymatloshan 6 yıl
Microsoft'ta çalışmak vardı.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
ExpertDH
Firma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)

Microsoft'un tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiye'de henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.
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ProfXavier 6 yıl
Firma çalışanları bize geldiğinde ellerinde iPhone ve iPad ile geliyorlar :)
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ceo-tr 6 yıl
ne güzel. büyük, küçük bütün firmalara örnek olması dileğiyle :)
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