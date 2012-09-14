Microsoft, tüm çalışanlarına yeni ürünlerden hediye edecek

Haber Editörü
Uzun soluklu bir çalışma sürecini geride bırakarak aynı dönemde hem Windows 8 hem de Windows Phone 8 işletim sistemini pazara sunmaya hazırlanan Microsoft, sürece katkıda bulunan çalışanlarını ödüllendirmeye hazırlanıyor.
Firmanın özel düzenlediği çalışan toplantısında Steve Ballmer, sayısı 90 000'i geçen tam zamanlı çalışanlarına Windows 8 ve Windows Phone 8 cihazları hediye edeceğini duyurdu.
Windows 8 cihazı; masaüstü, dizüstü, Ultrabook veya tablet ürünleri arasından tercih edilecek. Yanında Surface for Windows RT modeli ve bir Windows Phone 8 akıllı telefonu da hediye edilecek. 2010 yılında WP7 cihazı çalışanlara iki yıl kontratlı olarak dağıtılmıştı.
Hediyelerin Aralık ayı sonlarında dağıtılacağı belirtiliyor.
Bu hamleyle Microsoft bir yandan çalışanlarını ödüllendirirken, diğer yandan 90 000'den fazla kişinin yeni ürünlerini tanıtmasını ve reklamını yapmasını sağlamış olacak.
http://www.forbes.com/sites/kellyclay/2012/09/13/all-microsoft-employees-to-get-new-surface-tablets-windows-8-phones-pcs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft'un tableti olmadığı için ellerinde ipad vardır. :) Windows Phone zaten türkiye'de henüz kullanımda yok. Eski windows mobile telefonları da hiç kimse tercih etmez. :) Anlatabildim mi? Karalamacı arkadaş.
hayır bugüne kadar ellerinde microsoft'un tableti vardı da ipad mı kullandılar. şu aleti elinde tutan kişi ipad'i ne yapsın. bilgisayarında ya da notebook'uda yapabileceği herşeyi sınırsızca yapabileceği bir tableti doyasıya kullanmak varken ios'un sınırlamalarıyla mı uğraşsın. işyerinden acilen istenilen excell dosyasını tabletinde hazırlayamadığı gibi üstüne üstlük atachment olarak yollayabilmek için internet cafe mi arasın? tablette ve mobil işletim sistemlerinde yeni bir dönem başlamak üzeredir. buna alışsanız iyi olur beyler.