Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un katlanabilir cihazı 360 derece menteşe ve manyetik kapakla gelebilir

Teknoloji devi Microsoft'un uzun bir süredir katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Gelen haberlere göre Windows destekli bu cihazın su yüzüne çıkmasına az kaldı.
4 gün
2,3b
2
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un uzun bir süredir haberlerimize konu olan katlanabilir cihazı Centaurus kod adı ile geliştiriliyor. Şirket geliştirdiği bu katlanabilir cihazla ilgili çok fazla sır vermemiş olsa da, sızan yeni bilgiler merakımızı az da olsa giderebilecek ölçülerde.

2 Ekim'de tanıtılabilir

Centaurus kod adlı bu katlanabilir cihazın iki ekranlı olacağı artık kesinlik kazanmış durumda. Buna ek olarak ortaya çıkan yeni Microsoft patentlerine göre cihaz manyetik bir kapağa ve 360 derece dönebilen menteşelere sahip olabilir. Bu menteşenin, cihazın kullanımını kolaylaştıracağı ve daha esnek bir cihaz olmasını sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.
Microsoft'un Windows Core işletim sistemi üzerinde çalışacak olan Centaurus kod adlı bu cihazı 2 Ekim tarihindeki Surface etkinliğinde su yüzüne çıkarması bekleniyor. Cihazın teknik detayları ve fiyatlandırması ile ilgili şimilik bir detay yok. Konuyla ilgili sızıntılar oldukça sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.


https://windowsunited.de/dual-screen-surface-neue-patente-fuer-360-grad-scharnier-und-magentverschluss-aufgetaucht/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 4 gün
Sizdirma isinde en ketum olan Microsoft tur :) . Hic beklenmedik veya hayal edildigi gibi olmayan urunler cikartabilir.
Tahminim inatla konmayan Thunderbolt 3.0 entegre destekli cihazlar yonunde.
Yani Intel 10. Nesil ile gelmesi. Iris Pro tumlesik grafik kartli urunler olacak yonunde .... AMD li modelleri de belki olabilir veya opsiyonlu bile olabilir ..
Microsoft esasli bir yenilikci oncu tasarimli urunlere muhtac. Beklenti bu yonde :) .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 gün Microsoft hatalı olduğu bildirilen güncelleştirmeyi yayınladı 3 gün Netflix’e Eylül 2019’da eklenecek dizi ve filmler 3 gün Samsung Galaxy A90 5G resmi görsellerle karşınızda 3 gün TCL Movetime MT40 çocuk saati satışta 3 gün Lite-On SSD bölümü Toshiba tarafından satın alındı 3 gün Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite 3 gün Samsung Galaxy M30s için geri sayım başladı 3 gün Riptide GP: Renegade kısa süreliğine ücretsiz 3 gün Buz temizliği, çok hızlı ısı atımları sayesinde bir saniyenin altına iniyor 3 gün Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı 3 gün USD Tether kripto para şirketi varlığını genişletiyor 3 gün RetroArch, yapay zekâ sayesinde klasik oyunlara çeviri desteği sunmaya başladı 4 gün Tesla, Model 3’ün iç döşemelerinde deri kullanmayı bıraktı 4 gün Huawei, IFA'da FreeBuds ailesinin en yeni üyesini tanıtacak 4 gün Chang’e 4 uzay aracı, Ay’ın karanlık yüzeyinde tuhaf bir madde buldu 4 gün Google Play Store'daki tanıtım videoları otomatik olarak oynatılmaya başlanacak 4 gün Empagliflozin adlı diyabet ilacının kalp hastalığı riskini azalttığı düşünülüyor 4 gün Xiaomi Mi 9 5G en ucuz 5G özellikli akıllı telefon olacak 4 gün Xiaomi Mi A3 kutudan çıkıyor | Detaylar ve merak edilenler 4 gün Honor 20S'in 32 megapiksel ön kamera ile geleceği onaylandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'un katlanabilir cihazı 360 derece menteşe ve manyetik kapakla gelebilir Sonraki Athlon 300GE kameralara gülümsedi 4 gün Google, Chrome tarayıcısı için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı 4 gün Intel Retro oyunlar için Retro Scaling çözümünü duyurdu 4 gün Instagram'da artık size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz 4 gün Huami toplamda 100 milyon giyilebilir cihaz sattı 4 gün İki yıllık iOS açığı Google’ın uyarısıyla kapatıldı 4 gün Xiaomi Mi 9 Lite, Mi CC9’un farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir 4 gün Paris “gürültü radarı” ile araçlara ceza kesmeye hazırlanıyor 5 gün Samsung Galaxy M30s’ten yeni detaylar 5 gün Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu 5 gün Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde uçtu 5 gün CD Projekt Red, Witcher oyunları yapmaya devam edecek 5 gün Motorola One Zoom'un teknik özellikleri sızdırıldı 5 gün CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor 5 gün Mobil Renoir APU’lar 4266 MHz LPDDR4X bellekleri destekleyebilir 5 gün Nubia Red Magic 3S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 5 gün Intel Elkhart Lake işlemcileri Gen11 GPU ile geliyor 5 gün Otomobillerde emisyon değerlerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı 5 gün Youtube, Eylül ayında kanalların tam abone sayısını göstermeyi durduracak 5 gün Garmin güneş enerjisi ile çalışan Fenix 6 serisi akıllı saatini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Konya Devlet Hastanesinde 750 tl (250x3) Karşılığında İğne Yap...
DH Forum
Göz rengim nasıl ? SS'li
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim