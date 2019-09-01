Microsoft'un katlanabilir cihazı 360 derece menteşe ve manyetik kapakla gelebilir

Microsoft'un uzun bir süredir haberlerimize konu olan katlanabilir cihazı Centaurus kod adı ile geliştiriliyor. Şirket geliştirdiği bu katlanabilir cihazla ilgili çok fazla sır vermemiş olsa da, sızan yeni bilgiler merakımızı az da olsa giderebilecek ölçülerde.

2 Ekim'de tanıtılabilir

Centaurus kod adlı bu katlanabilir cihazın iki ekranlı olacağı artık kesinlik kazanmış durumda. Buna ek olarak ortaya çıkan yeni Microsoft patentlerine göre cihaz manyetik bir kapağa ve 360 derece dönebilen menteşelere sahip olabilir. Bu menteşenin, cihazın kullanımını kolaylaştıracağı ve daha esnek bir cihaz olmasını sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.

https://windowsunited.de/dual-screen-surface-neue-patente-fuer-360-grad-scharnier-und-magentverschluss-aufgetaucht/

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Microsoft'unişletim sistemi üzerinde çalışacak olan Centaurus kod adlı bu cihazıtarihindekietkinliğinde su yüzüne çıkarması bekleniyor. Cihazın teknik detayları veile ilgili şimilik bir detay yok. Konuyla ilgilioldukça sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.