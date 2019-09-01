Microsoft'un katlanabilir cihazı 360 derece menteşe ve manyetik kapakla gelebilir

Teknoloji Editörü
Microsoft'un uzun bir süredir haberlerimize konu olan katlanabilir cihazı Centaurus kod adı ile geliştiriliyor. Şirket geliştirdiği bu katlanabilir cihazla ilgili çok fazla sır vermemiş olsa da, sızan yeni bilgiler merakımızı az da olsa giderebilecek ölçülerde.
2 Ekim'de tanıtılabilir
Centaurus kod adlı bu katlanabilir cihazın iki ekranlı olacağı artık kesinlik kazanmış durumda. Buna ek olarak ortaya çıkan yeni Microsoft patentlerine göre cihaz manyetik bir kapağa ve 360 derece dönebilen menteşelere sahip olabilir. Bu menteşenin, cihazın kullanımını kolaylaştıracağı ve daha esnek bir cihaz olmasını sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.Microsoft'un Windows Core işletim sistemi üzerinde çalışacak olan Centaurus kod adlı bu cihazı 2 Ekim tarihindeki Surface etkinliğinde su yüzüne çıkarması bekleniyor. Cihazın teknik detayları ve fiyatlandırması ile ilgili şimilik bir detay yok. Konuyla ilgili sızıntılar oldukça sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.
https://windowsunited.de/dual-screen-surface-neue-patente-fuer-360-grad-scharnier-und-magentverschluss-aufgetaucht/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tahminim inatla konmayan Thunderbolt 3.0 entegre destekli cihazlar yonunde.
Yani Intel 10. Nesil ile gelmesi. Iris Pro tumlesik grafik kartli urunler olacak yonunde .... AMD li modelleri de belki olabilir veya opsiyonlu bile olabilir ..
Microsoft esasli bir yenilikci oncu tasarimli urunlere muhtac. Beklenti bu yonde :) .