Youtube, Eylül ayında kanalların tam abone sayısını göstermeyi durduracak

Teknoloji Editörü
Youtube geçtiğimiz aylarda duyurduğu bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket platformda yer alan kanalların abone sayısını tam olarak göstermeyecek ve belirlenen rakama yuvarlayacak.
Baskıyı azaltması hedefleniyor
Örneğin bir kanalın 111.018 abonesi varsa, kullanıcılar artık kanal 112.000 aboneye ulaşana kadar 111K olarak bildirilen abone sayısını görecekler. Bu durum Yotube API hizmetlerini kullananlar için de geçerli olacak. Buna ek olarak, platformdaki içerik oluşturucuları ve kanal sahipleri ise tam abone sayılarını kontrol panellerinden görebilecekler.Youtube geçtiğimiz aylarda bu tür bir güncelleme yapacağını açıklamıştı. Şirket bunun sebebini ise kullanıcıların abone sayısına odaklanmalarını azaltmak ve daha az baskı yaşamalarına yardımcı olabilmek olarak gösteriyor. Bazı kullanıcılar ve kanal sahipleri buna tepki göstermiş olsalar da, değişikliklerin Eylül ayından itibaren kademeli olarak yapılacağı belirtiliyor.
https://www.androidpolice.com/2019/08/30/google-youtube-kills-exact-subscriber-count/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle