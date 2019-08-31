Youtube, Eylül ayında kanalların tam abone sayısını göstermeyi durduracak

Youtube geçtiğimiz aylarda duyurduğu bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket platformda yer alan kanalların abone sayısını tam olarak göstermeyecek ve belirlenen rakama yuvarlayacak.

Baskıyı azaltması hedefleniyor

Örneğin bir kanalın 111.018 abonesi varsa, kullanıcılar artık kanal 112.000 aboneye ulaşana kadar 111K olarak bildirilen abone sayısını görecekler. Bu durum Yotube API hizmetlerini kullananlar için de geçerli olacak. Buna ek olarak, platformdaki içerik oluşturucuları ve kanal sahipleri ise tam abone sayılarını kontrol panellerinden görebilecekler.

https://www.androidpolice.com/2019/08/30/google-youtube-kills-exact-subscriber-count/

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Youtube geçtiğimiz aylarda bu tür biryapacağını açıklamıştı. Şirket bunun sebebini ise kullanıcıların abone sayısınaazaltmak ve daha azyardımcı olabilmek olarak gösteriyor. Bazı kullanıcılar ve kanal sahipleri buna tepki göstermiş olsalar da, değişikliklerinayından itibaren kademeli olarak yapılacağı belirtiliyor.