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Youtube, Eylül ayında kanalların tam abone sayısını göstermeyi durduracak

Popüler video platformu Youtube, sosyal medya platformlarından aşina olduğumuz yeni bir uygulamaya geçiyor. Yapılan açıklamaya göre artık kanalların abone sayıları tam olarak gösterilmeyecek.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube geçtiğimiz aylarda duyurduğu bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket platformda yer alan kanalların abone sayısını tam olarak göstermeyecek ve belirlenen rakama yuvarlayacak.

Baskıyı azaltması hedefleniyor

Örneğin bir kanalın 111.018 abonesi varsa, kullanıcılar artık kanal 112.000 aboneye ulaşana kadar 111K olarak bildirilen abone sayısını görecekler. Bu durum Yotube API hizmetlerini kullananlar için de geçerli olacak. Buna ek olarak, platformdaki içerik oluşturucuları ve kanal sahipleri ise tam abone sayılarını kontrol panellerinden görebilecekler.
Youtube geçtiğimiz aylarda bu tür bir güncelleme yapacağını açıklamıştı. Şirket bunun sebebini ise kullanıcıların abone sayısına odaklanmalarını azaltmak ve daha az baskı yaşamalarına yardımcı olabilmek olarak gösteriyor. Bazı kullanıcılar ve kanal sahipleri buna tepki göstermiş olsalar da, değişikliklerin Eylül ayından itibaren kademeli olarak yapılacağı belirtiliyor.


https://www.androidpolice.com/2019/08/30/google-youtube-kills-exact-subscriber-count/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zafer Korkmaz 36 dk.
Bot atmayı kolaylaştırıyor
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taktaktakirdama 49 dk.
keşke şu youtube'a güzel bir alternatif çıksada tekel olmaktan çıksa. google egemonyası son bulsa.
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