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Microsoft ve Amazon, Pentagon'un 10 milyar dolarlık bulut sözleşmesi için savaşıyor

Pentagon'un Project JEDI olarak adlandırdığı 10 milyar dolarlık buluta göç projesi, birçok teknoloji şirketinin harekete geçirmiş durumda. Finale kalan son şirketler ise Microsoft ve Amazon.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Pentagon'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, modern bulut bilişimi Savunma Bakanlığı'na getirmek için ateşli bir şekilde yarışan Amazon ve Microsoft'un, 10 milyar dolarlık sözleşmenin son adayı oldukları belirtildi. IBM ve Oracle'ın da Project JEDI olarak adlandırılan bu bulut göçüne teklif verdikleri, ancak programın asgari şartlarını yerine getirmedikleri belirtiliyor.

Kazanan şirket Temmuz ayında belli olacak

JEDI projesi tarihteki en büyük federal bilgi teknolojisi sözleşmelerinden biri olarak gösteriliyor. Pentagon'un buluta geçişi, 2017'de ilan edildiği andan itibaren en büyük teknoloji şirketlerinin dikkatini çekmişti. Birçok büyük şirket birden fazla bulut sağlayıcısıyla çalışmayı tercih etse de, sözleşme yalnızca bir bulut satıcısına gidecek.
ABD'nin en büyük iki şirketi Microsoft ve Amazon, 10 milyar dolarlık bu sözleşmeyi kapmak için kıyasıya bir yarış halinde. Bu sözleşmenin, şirketler için bir nimet olduğu ifade edilirken kazananın ise Temmuz ayında netleşeceği ön görülüyor.

https://www.engadget.com/2019/04/11/microsoft-amazon-fight-pentagon-cloud-jedi/ Yorum Yaz
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redoano 1 ay
azure iyidir
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gs09gs09 1 ay
Amazonun aws servisi baya basarili :) microsoftunkini denemedim gerci varsada
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PAUL WALKER 1 ay
Sat discovery al
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canmania 1 ay
millet şimdi de Microsoft'cu Amazon'cu diye kapışacak
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Ohol Oula 1 ay
Bulutlara o kadar para verip ne yapacaklar acaba yağmur olup başımıza mı düşecekler?
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Milfka 1 ay
Kangal alır
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smart1978 1 ay
Microsoft Cin ile yakinlasmaktadir Amazon alir.
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