Microsoft ve Amazon, Pentagon'un 10 milyar dolarlık bulut sözleşmesi için savaşıyor

Pentagon'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, modern bulut bilişimi Savunma Bakanlığı'na getirmek için ateşli bir şekilde yarışan Amazon ve Microsoft'un, 10 milyar dolarlık sözleşmenin son adayı oldukları belirtildi. IBM ve Oracle'ın da Project JEDI olarak adlandırılan bu bulut göçüne teklif verdikleri, ancak programın asgari şartlarını yerine getirmedikleri belirtiliyor.

Kazanan şirket Temmuz ayında belli olacak

JEDI projesi tarihteki en büyük federal bilgi teknolojisi sözleşmelerinden biri olarak gösteriliyor. Pentagon'un buluta geçişi, 2017'de ilan edildiği andan itibaren en büyük teknoloji şirketlerinin dikkatini çekmişti. Birçok büyük şirket birden fazla bulut sağlayıcısıyla çalışmayı tercih etse de, sözleşme yalnızca bir bulut satıcısına gidecek.

https://www.engadget.com/2019/04/11/microsoft-amazon-fight-pentagon-cloud-jedi/

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ABD'nin en büyük iki şirketive, 10 milyar dolarlık bu sözleşmeyi kapmak için kıyasıya bir yarış halinde. Bu sözleşmenin, şirketler için bir nimet olduğu ifade edilirken kazananın iseayında netleşeceği ön görülüyor.