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Microsoft ve GoPro lisans anlaşması imzaladı

İki önemli firma Microsoft ve GoPro lisans sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu. Sözleşmenin içeriği net olarak paylaşılmadı ancak dosyalama sistemleri ile ilgili olduğu düşünülüyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft ve GoPro lisans anlaşması imzaladı
 
GoPro ve Microsoft bulundukları sektörde lider şirketler arasında yer alıyorlar, ancak ikilinin ismi bugüne kadar hiç yan yana gelmemişti. Bu birlikteliğe ilk kez sebep olan durum ise kısa bir süre önce yapılan lisans anlaşması.
Anlaşmanın içeriği tam olarak paylaşılmasa da "dosyalama ve diğer sistem teknolojileri" olarak söz ediliyor. Bu durum ise ilk olarak akıllara GoPro'nun kullandığı exFAT dosyalama sisteminde değişiklik yapılacağını gösteriyor. exFAT sisteminde 64 GB boyutunda bir hafıza kartı kullanılsa da dosyalar maksimum 4GB'lık parçalarda tutulabiliyor, bu durumda uzun süreli videolar istemsizce parçalara ayrılmış oluyor. Anlaşmayla birlikte bu problemin aşılması bekleniyor.

Görünen o ki geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı modellerin fişini çeken GoPro yeni modellerde 4K kayıt desteğine daha büyük önem verecek. 4K kayıtların oldukça büyük yer kapladığını düşünürsek bu anlaşmanın ana sebebi olduğunu görebiliriz. Lisans anlaşmasıyla ilgili detaylı bilgilerin paylaşılmasıyla birlikte detayları sizlerle paylaşacağız.

http://www.engadget.com/2016/02/06/gopro-microsoft-patent-licensing-deal/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
GoPro dikkat et senide batırmasın...
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Fenomenon 3 yıl
Gopro uygun fiyatlı ürünlerin fişini mi çekti??? Tam tersi potansiyeli gördüğü için uygun fiyatlı modeller çıkardı (bu konuda sjcam ve Xiaomi'ye teşekkür borçluyuz)

Daha önce 350-450$'dan aşağı kamera satmayan gopro 130$'a hero modelini duyurdu. Ardından dokunmatik ekranlı hero+lcd modelini çıkardı ki hero3 siver bile dokunmatik değil. Keza uygun fiyatlı (200$) hero4 session 4k video çekebiliyorken 350$'lık üst model (hero4 silver) 4k çekemiyor.

Yani sonuç olarak gopro (bence) akıllıca hamle yaparak daha yeni yeni büyümeye başlayan pazarda liderlik konumundaki yerini sağlamlaştırdı.
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Okisht 3 yıl Fenomenon
Daha önce yapıyorlardı zaten, ancak geçtiğimiz günlerde artık uygun fiyatlı model çıkarmayacaklarını açıkladılar.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Nokia'nın telefon birimini aldığı gibi bununda yarısını alır
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Aman bu sozlesme satisa kadar ilerlemesin. Yoksa Microsoft GoPro'yu da batirir.
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