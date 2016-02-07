Microsoft ve GoPro lisans anlaşması imzaladı

GoPro ve Microsoft bulundukları sektörde lider şirketler arasında yer alıyorlar, ancak ikilinin ismi bugüne kadar hiç yan yana gelmemişti. Bu birlikteliğe ilk kez sebep olan durum ise kısa bir süre önce yapılan lisans anlaşması.

Anlaşmanın içeriği tam olarak paylaşılmasa da "dosyalama ve diğer sistem teknolojileri" olarak söz ediliyor. Bu durum ise ilk olarak akıllara GoPro'nun kullandığı exFAT dosyalama sisteminde değişiklik yapılacağını gösteriyor. exFAT sisteminde 64 GB boyutunda bir hafıza kartı kullanılsa da dosyalar maksimum 4GB'lık parçalarda tutulabiliyor, bu durumda uzun süreli videolar istemsizce parçalara ayrılmış oluyor. Anlaşmayla birlikte bu problemin aşılması bekleniyor.



Görünen o ki geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı modellerin fişini çeken GoPro yeni modellerde 4K kayıt desteğine daha büyük önem verecek. 4K kayıtların oldukça büyük yer kapladığını düşünürsek bu anlaşmanın ana sebebi olduğunu görebiliriz. Lisans anlaşmasıyla ilgili detaylı bilgilerin paylaşılmasıyla birlikte detayları sizlerle paylaşacağız.

http://www.engadget.com/2016/02/06/gopro-microsoft-patent-licensing-deal/