Microsoft, tartışmalı Recall'u ve yapay zekalı Windows aramayı kullanıma sundu

Microsoft, Recall'u geçen yıl Haziran ayında Copilot Plus PC'lerle aynı anda piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak güvenlik araştırmacıları tarafından dile getirilen endişeler nedeniyle özellik ertelendi.
Recall'a yeni güvenlik özellikleri eklendi
Şirket o zamandan beri PC'lerin Trust Platform Module'ünü kullanarak anlık görüntüleri şifreleme ve ayar değişiklikleri için Windows Hello doğrulamasının zorunlu hale getirme gibi yeni güvenlik özellikleri ekledi. Ayrıca, desteklenen tarayıcılarda belirli uygulamaları veya web sitelerini filtreleyebilir, Recall içeriğinin ne kadar süreyle saklanacağını kontrol edebilir ve belirli uygulamalara, web sitelerine veya zaman aralıklarına ait anlık görüntüleri silebilirsiniz.
Güncellemeler, Nisan 2025 Windows önizleme güncelleştirmesinin bir parçası olarak geliyor ve zaman içinde "kontrollü özellik dağıtımı" yoluyla yayınlanacak. Recall ve Click to Do, her ikisi de "önizleme" deneyimleri olarak etiketleniyor. Yeni özellikleri ilk alanlardan olmak isteyenler Ayarlar > Windows Update'e giderek "En son güncellemeleri kullanılabilir olur olmaz al" seçeneğini etkinleştirebilir.
Windows arama akıllanıyor
Circle to Search'ün Microsoft yorumu: Click to Do
Recall, geliştirilmiş Windows arama özelliği ve Click to Do, bugünden itibaren tüm Copilot Plus PC’lerde kullanılabilir olacak. Ancak Click to Do’nun metinle ilgili işlemleri şu anda yalnızca Qualcomm işlemcili cihazlarla sınırlı. AMD ve Intel işlemcili Copilot Plus PC’ler ise bu özelliğe önümüzdeki birkaç ay içinde kavuşacak. Recall ve Click to Do, birçok dil ve bölgede sunulacak olsa da, bu iki özellik Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar kullanılamayacak.Kaynakça https://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/04/25/copilot-pcs-are-the-most-performant-windows-pcs-ever-built-now-with-more-ai-features-that-empower-you-every-day/ https://www.theverge.com/news/656106/microsoft-recall-copilot-plus-pc-available Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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