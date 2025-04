Microsoft, tartışmalı Recall'u ve yapay zekalı Windows aramayı kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör İlk duyurusundan neredeyse bir yıl sonra, Microsoft sonunda tartışmalı "Recall" özelliğini genel kullanıma sunuyor. Copilot Plus PC'lerde yaptığınız hemen her şeyin ekran görüntüsünü alan bir özellik olan Recall, bugün geliştirilmiş yapay zeka destekli Windows arama ve "Click to Do" özelliğiyle birlikte kullanıma sunulacak.

Microsoft, Recall'u geçen yıl Haziran ayında Copilot Plus PC'lerle aynı anda piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak güvenlik araştırmacıları tarafından dile getirilen endişeler nedeniyle özellik ertelendi.

Recall'a yeni güvenlik özellikleri eklendi

Şirket o zamandan beri PC'lerin Trust Platform Module'ünü kullanarak anlık görüntüleri şifreleme ve ayar değişiklikleri için Windows Hello doğrulamasının zorunlu hale getirme gibi yeni güvenlik özellikleri ekledi. Ayrıca, desteklenen tarayıcılarda belirli uygulamaları veya web sitelerini filtreleyebilir, Recall içeriğinin ne kadar süreyle saklanacağını kontrol edebilir ve belirli uygulamalara, web sitelerine veya zaman aralıklarına ait anlık görüntüleri silebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Recall'ı isteğe bağlı bir özellik haline getirdi. Dolayısıyla kurulum aşamasında etkinleştirmeyi seçmeniz gerekiyor. Ayrıca, görev çubuğunda "Windows özelliklerini aç veya kapat" araması yaparak Recall'ı cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

Güncellemeler, Nisan 2025 Windows önizleme güncelleştirmesinin bir parçası olarak geliyor ve zaman içinde "kontrollü özellik dağıtımı" yoluyla yayınlanacak. Recall ve Click to Do, her ikisi de "önizleme" deneyimleri olarak etiketleniyor. Yeni özellikleri ilk alanlardan olmak isteyenler Ayarlar > Windows Update'e giderek "En son güncellemeleri kullanılabilir olur olmaz al" seçeneğini etkinleştirebilir.

Windows arama akıllanıyor

Tam Boyutta Gör Recall özelliğine ek olarak, Windows arama işlevi de bugün itibarıyla Copilot Plus PC’lerde bazı yapay zeka geliştirmeleriyle güncelleniyor. Artık Dosya Gezgini, Windows arama kutusu veya Ayarlar bölümü üzerinden doğal dil sorguları kullanarak arama yapabileceksiniz. Bu da dosya adlarını ya da belirli ayarları bilmek zorunda kalmadan, görselleri veya belgeleri tarif ederek sonuçlara ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin, kahverengi bir köpeğin fotoğrafını arıyorsanız, dosya adını ya da ne zaman oluşturulduğunu bilmenize gerek olmadan yalnızca “kahverengi köpek” yazarak bulabileceksiniz.

Circle to Search'ün Microsoft yorumu: Click to Do

Tam Boyutta Gör Microsoft ayrıca bugün Click to Do özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu özellik, Google’ın “Circle to Search” özelliğine oldukça benziyor. Windows tuşu + sol tık kombinasyonunu kullanarak etkinleştirdiğinizde, ekranınızdaki metin veya görseller için çeşitli işlemler sunuyor. Bu işlemler arasında metni özetlemek ya da bir görseldeki nesneyi silmek gibi işlevler yer alıyor.

Anthropic, iki yıl içinde yapay zekanın kara kutusunu açacak 5 sa. önce eklendi

Recall, geliştirilmiş Windows arama özelliği ve Click to Do, bugünden itibaren tüm Copilot Plus PC’lerde kullanılabilir olacak. Ancak Click to Do’nun metinle ilgili işlemleri şu anda yalnızca Qualcomm işlemcili cihazlarla sınırlı. AMD ve Intel işlemcili Copilot Plus PC’ler ise bu özelliğe önümüzdeki birkaç ay içinde kavuşacak. Recall ve Click to Do, birçok dil ve bölgede sunulacak olsa da, bu iki özellik Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar kullanılamayacak.

