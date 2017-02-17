Microsoft ve Media Markt’tan ücretsiz kodlama eğitimi

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Gelecekte teknoloji üreten ve ihraç eden bir neslin yaratılması için Microsoft ve Media Markt iş birliği ile çocuklara yönelik sağlanan eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Tüketen bir toplumun önüne geçme hedefiyle yola çıkan iki dev marka, çocukların temel kodlamayı öğrenmelerine yardımcı oluyor.
Media Markt mağazalarında gerçekleştirilecek eğitimlere 7-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor. 18-19 Şubat tarihlerinde Marmara Forum ve Viaport, 25-26 Şubat tarihlerinde ise Bayrampaşa ve Ümraniye Media Markt mağazalarında gerçekleşecek olan 1 saatlik eğitimler için buradaki sayfadan kayıt yaptırmanız gerekiyor. Program sonrasında eğitime devam etmek isteyen çocuklar "Açık Akademi" sayfasından ücretsiz "KODU" eğitimi almaya devam edebiliyor.Ayrıca Bkz. "BlackBerry Mercury'yi gösteren ilk video yayınlandı"
Kodlama eğitimlerinin yer ve saatleri şu şekilde:18 Şubat Cumartesi ve 19 Şubat Pazar
Marmara Forum & Viaport Media Markt
11:00-12:00
14:00-15:00
25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat PazarBayrampaşa & Ümraniye Media Markt
11:00-12:00
14:00-15:00
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güzel ahlakı öğretin,
peygamber efendimizin hayatını öğretin !
aynen tablet tüketim demek, bilgisayar üretim demek.
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microsoft.com/...
Bir de HoloLens te gelse :
microsoft.com/...
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microsoft, kodlama ve