Microsoft ve Media Markt’tan ücretsiz kodlama eğitimi

Gelecekte teknoloji üreten ve ihraç eden bir neslin yaratılması için Microsoft ve Media Markt iş birliği ile çocuklara yönelik sağlanan eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Tüketen bir toplumun önüne geçme hedefiyle yola çıkan iki dev marka, çocukların temel kodlamayı öğrenmelerine yardımcı oluyor.

7-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor. 18-19 Şubat tarihlerinde Marmara Forum ve Viaport, 25-26 Şubat tarihlerinde ise Bayrampaşa ve Ümraniye Media Markt mağazalarında gerçekleşecek olan 1 saatlik eğitimler için Media Markt mağazalarında gerçekleştirilecek eğitimlerearalığındaki tüm çocuklarolarak katılabiliyor.tarihlerinde Marmara Forum ve Viaport,tarihlerinde ise Bayrampaşa ve Ümraniye Media Markt mağazalarında gerçekleşecek olaneğitimler için buradaki sayfadan kayıt yaptırmanız gerekiyor. Program sonrasında eğitime devam etmek isteyen çocuklar "Açık Akademi" sayfasından ücretsiz "KODU" eğitimi almaya devam edebiliyor.

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Kodlama eğitimlerinin yer ve saatleri şu şekilde:

25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat Pazar

14:00-15:00

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Marmara Forum & Viaport Media Markt11:00-12:0014:00-15:00Bayrampaşa & Ümraniye Media Markt11:00-12:00