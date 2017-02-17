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Microsoft ve Media Markt’tan ücretsiz kodlama eğitimi

Microsoft ve Media Markt ortaklığıyla tüketen toplumdan üreten bir topluma geçişin desteklenmesi adına ücretsiz olarak verilen temel kodlama eğitimleri devam ediyor.
2 yıl
4,6b
1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gelecekte teknoloji üreten ve ihraç eden bir neslin yaratılması için Microsoft ve Media Markt iş birliği ile çocuklara yönelik sağlanan eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Tüketen bir toplumun önüne geçme hedefiyle yola çıkan iki dev marka, çocukların temel kodlamayı öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Media Markt mağazalarında gerçekleştirilecek eğitimlere 7-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak katılabiliyor. 18-19 Şubat tarihlerinde Marmara Forum ve Viaport, 25-26 Şubat tarihlerinde ise Bayrampaşa ve Ümraniye Media Markt mağazalarında gerçekleşecek olan 1 saatlik eğitimler için buradaki sayfadan kayıt yaptırmanız gerekiyor. Program sonrasında eğitime devam etmek isteyen çocuklar "Açık Akademi" sayfasından ücretsiz "KODU" eğitimi almaya devam edebiliyor.
Ayrıca Bkz. "BlackBerry Mercury'yi gösteren ilk video yayınlandı"

Kodlama eğitimlerinin yer ve saatleri şu şekilde:

18 Şubat Cumartesi ve 19 Şubat Pazar

Marmara Forum & Viaport Media Markt

11:00-12:00

14:00-15:00

25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat Pazar
Bayrampaşa & Ümraniye Media Markt

11:00-12:00

14:00-15:00

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ressi1 2 yıl en beğenilen
Bunu devletin yapması gerekiyor, öğrencilere tablet dağıtacağına. Raspberry, ardunio gibi mini pc ler dağıtılmalı. Kodlama dersi zorunlu olmalı.
1 Yanıt Yanıtla +22
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bkaakco 2 yıl
1 saatte ne gösterecekler acaba?
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
ahmetaksoy1985 2 yıl
Güzel haber.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
öğretin, öğretin ;
güzel ahlakı öğretin,
peygamber efendimizin hayatını öğretin !
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oktayakgoz 2 yıl
Hiç bir şey gostermeselerde en azından kodlama diye bir şeyin olduğunu öğrensin insanlar
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kadirirdem 2 yıl
güzel girişim umarım güzel sonuçlar çıkar.
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Batuist 2 yıl
media markt önce sattığı ürünlerin stoklarını yapsın. stoksuz satış mağazası yada diğer adıyla teşhir ürün satıcısı teknoloji mağazası...
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ressi1 2 yıl en beğenilen
Bunu devletin yapması gerekiyor, öğrencilere tablet dağıtacağına. Raspberry, ardunio gibi mini pc ler dağıtılmalı. Kodlama dersi zorunlu olmalı.
1 Yanıt Yanıtla +22
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serafon 2 yıl ressi1
ressi1

Bunu devletin yapması gerekiyor, öğrencilere tablet dağıtacağına. Raspberry, ardunio gibi mini pc ler dağıtılmalı. Kodlama dersi zorunlu olmalı.

aynen tablet tüketim demek, bilgisayar üretim demek.
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bkaakco 2 yıl
1 saatte ne gösterecekler acaba?
1 Yanıt Yanıtla +6
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kırılanhayaller 2 yıl bkaakco
bkaakco
1 saatte ne gösterecekler acaba?

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smart1978 2 yıl
Media Markt ile Surface ailesi satisi yapilsa keske ...
microsoft.com/...
Bir de HoloLens te gelse :
microsoft.com/...
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