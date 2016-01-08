Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, yakında kendi "SIM" kartını duyurabilir

Microsoft, resmi uygulama marketi üzerinden yer alan Cellular Data uygulamasının gösterdiği kadarıyla Windows 10 cihazları WiFi'ın olmadığı noktalarda internete bağlayacak yeni bir yol geliştiriyor
3 yıl
3,3b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, yakında kendi

Yazılım devi Microsoft, resmi uygulama marketinde görünen uygulamasına göre Windows 10 cihazları dünya çağındaki hücresel ağlara bağlayacak kendi SIM kartını satışa sunmaya hazırlanıyor.
Şirketten konu hakkında resmi bir açıklama yapılmıyor ancak "Cellular Data" isimli Windows 10 uygulamasının detaylarında açıkça "Microsoft SIM karta ihtiyaç duyar" ibaresi yer alıyor. Uygulama içerisinde Windows 10 işletim sistemli cihazların herhangi bir sabit kontrat ya da paket yapmadan dünya çapındaki güvenilir hücresel mobil bağlantılar aracılığıyla internete girebileceği söylenirken, kişilerin isteklerine bağlı olarak veri planları satın alabileceği ve herşeyin Microsoft hesabına bağlanacağı dikkat çeken detaylar arasından öne çıkıyor.
Şirketin kendi sanal ağı üzerinden diğer partner ağlara bağlanılabileceği yönünde bilgiler gelirken, kısa süre içerisinde çok daha fazla detayın ortaya çıkabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2016/01/08/microsoft-will-soon-launch-its-own-sim-cards-for-windows-10-devices/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen yoksulseytan22
yoksulseytan22
Sen msn yi satın alıp batıran firmasın. Office programlarına devam et sen, başka bir şey gelmiyor senin elinden.

Sen neyin kafasındasın. MSN messenger başından beri Microsoft'undu.
yoksulseytan22Sen msn yi satın alıp batıran firmasın. Office programlarına devam et sen, başka bir şey gelmiyor senin elinden.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 3 yıl yoksulseytan22
Msn i bitiren Microsoft değil.

ICQ yu batıran MSN di Msn i batıran facebook twitter gibi anlık mesajlaşmanın daha kolay olduğu ağlar oldu. Çünkü msn de tanımadığınız kişileri ekleyemiyordunuz. Oysaki facebook insanlara sarkma yolunda çığır açarak MSN i yok etti resmen. SKYPE bile kurtaramadı.
Msn i bitiren Microsoft değil.ICQ yu batıran MSN di Msn i batıran facebook twitter gibi anlık mesajlaşmanın daha kolay olduğu ağlar oldu. Çünkü msn d...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pi 3 yıl
Ya o degil de. Sim karta ne gerek var gunumuzde. Sifreyle wifiye girer gibi baglansak ya baz istasyonuna? Neden olmasin? Yazilimsal olsa?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl Pi
Bende tam onu diycektim. Amerika'da bazı operatörler sim tray kullanmayıp embedded yani dahili sim kullanmayla ilgili haberler var. Bunu evrensel yaparlarsa sim karta gerek kalmaz. Apple'ın sim kartsız iphone modelleri var mı bilmiyorum tam ama sadece amerikada geçerlidir büyük ihtimal.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ataince 3 yıl
Aklına Kingsman Gizli Servis filmi gelenler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 3 yıl
Aslında mantıklı, ama önemli olan ücretlendirme nasıl olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
red01 3 yıl
Msni facebook bitirdi baska birsey degil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Dünya çağındaki hücresel ağ nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Google in yolunda gidiyor mantikli . Rekabet artmasi ozellikle yerel GSM firmalarini da zorlayacak hizmet artirmak icin yarisacaklar faydasi direk veya dolayli tuketiciye olacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 3 yıl
Bu çok iyi bir haber. Mobil operatör sektöründe yeni trend; roamingdeki aşırı fiyat farklarını ve pahalılığı ortadan kaldırıp tek hat ile dünyanın her yerinde standart fiyatlara hizmet alabilme modeli. Microsoft'ta bu gidişata göre bir proje geliştirmiş. Bu ona avantaj sağlıyacaktır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
millet ces 2016 neler tanıtıyor,Microsoft'un derdine bak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 3 yıl
Sen msn yi satın alıp batıran firmasın. Office programlarına devam et sen, başka bir şey gelmiyor senin elinden.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Sen msn yi satın alıp batıran firmasın. Office programlarına devam et sen, başka bir şey gelmiyor senin elinden.

Sen neyin kafasındasın. MSN messenger başından beri Microsoft'undu.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3320 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
SIM, Cep Tel Aksesuarları ve
4 etiket daha Mobil Teknolojiler Can Tunçer teknoloj microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung'un geçen yıl son çeyrek mali raporları beklentilerin altında 3 yıl SanDisk flash belleklere yeni kapasite seçenekleri 3 yıl Gigabyte Brix mini PC serisi, Thunderbolt 3 desteğine kavuştu 3 yıl CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor. 3 yıl İşçi çıkaran Foxconn'a devlet yardımı 3 yıl Apple hisseleri son 15 ayın en düşük rakamlarına geriledi 3 yıl MSI'dan grafik kartı dışarıda hepsi-bir-arada bilgisayar 3 yıl iPhone 7’nin kulaklığı profesyonel özellikler ile gelebilir 3 yıl DokiWatch ile çocukları takip etmek kolaylaşıyor 3 yıl GoPro'dan herkese hitap eden 360 derecelik kamera geliyor 3 yıl Aston Martin ve Letv ortaklığının ilk Meyvesi Ces 2016'da görücüye çıktı 3 yıl Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatıyor 3 yıl Oculus Rift'e sisteminiz hazır mı? 3 yıl Asus'un şık tasarımlı projektörü her yere götürülebiliyor 3 yıl Google, Project Tango için uygulama fikirleri arıyor 3 yıl İsviçreli bilim adamlarından cep telefonlarını ucuzlatacak teknoloji 3 yıl Autel Robotics'den gelişmiş drone: Kestrel 3 yıl Panasonic'ten ve Facebook'tan dev işbirliği 3 yıl Xiaomi Redmi 3, 12 Ocak'ta geliyor 3 yıl LockSmart Travel ile valiziniz güvende 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, yakında kendi "SIM" kartını duyurabilir Sonraki SanDisk Extreme 510 SSD, dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor 3 yıl YouTube'a "HDR" desteği geliyor 3 yıl Motorola markası tarihe gömülüyor 3 yıl Samsung Galaxy View maç keyfiyle piyasaya çıkıyor 3 yıl Airbus'dan "drone" önleme teknolojisi 3 yıl Candy Crush Jelly Saga ile bağımlılığa devam 3 yıl Facebook Messenger 800 milyonu geçti 3 yıl Samsung'dan dünyanın ilk çerçevesiz kavisli monitörü 3 yıl Korsan oyunlar için darağacı göründü 3 yıl Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor 3 yıl Amazon kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor 3 yıl Facebook, Android'den kopmanın planlarını yapıyor 3 yıl SanDisk'ten dünyanın en ince M.2 SSD sürücüsü 3 yıl Apple, "Emotient" şirketini satın aldı 3 yıl Fossil, akıllı saat pazarında vites artırıyor 3 yıl LeTv dünyanın en ince 65 inç televizyonunu duyurdu 3 yıl Şarjı 1 ay dayanabilecek akıllı saatler geliyor 3 yıl Snapdragon 820'li ilk akıllı telefonu inceledik 3 yıl Samsung Galaxy S7 ile ilgili microSD iddiaları güçleniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim