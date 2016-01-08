Microsoft, yakında kendi "SIM" kartını duyurabilir

Yazılım devi Microsoft, resmi uygulama marketinde görünen uygulamasına göre Windows 10 cihazları dünya çağındaki hücresel ağlara bağlayacak kendi SIM kartını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten konu hakkında resmi bir açıklama yapılmıyor ancak " Cellular Data " isimli Windows 10 uygulamasının detaylarında açıkça "Microsoft SIM karta ihtiyaç duyar" ibaresi yer alıyor. Uygulama içerisinde Windows 10 işletim sistemli cihazların herhangi bir sabit kontrat ya da paket yapmadan dünya çapındaki güvenilir hücresel mobil bağlantılar aracılığıyla internete girebileceği söylenirken, kişilerin isteklerine bağlı olarak veri planları satın alabileceği ve herşeyin Microsoft hesabına bağlanacağı dikkat çeken detaylar arasından öne çıkıyor.

Şirketin kendi sanal ağı üzerinden diğer partner ağlara bağlanılabileceği yönünde bilgiler gelirken, kısa süre içerisinde çok daha fazla detayın ortaya çıkabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2016/01/08/microsoft-will-soon-launch-its-own-sim-cards-for-windows-10-devices/