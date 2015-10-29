Microsoft, yeni Chrome eklentisi Office Online'yı yayınladı

Yazılım devi Microsoft, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Chrome için yeni "Office Online" eklentisini yayınladı.

Office Online, kişilerin Microsoft'un bünyesinde Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Sway Online'ı barındıran ofis paketine Chrome tarayıcılar üzerinden ulaşılmasına imkan tanıyor. Kişiler sistemlerinde "Microsoft Office" yüklü olmasa dahi tarayıcıları üzerinden ofis dosyalarını açabiliyor, düzenleyebiliyor ve yeni içerikler / dokümanlar oluşturabiliyor. Ayrıca OneDrive ve OneDrive İş entegrasyonu sayesinde de bulut bünyeside depolanan dosyalara da hızlı erişim sağlanabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan "Office Online" Chrome eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/office-online-add-skype-integration-chrome-office-online-extension-launched?utm_source=wpc&utm_medium=twitter