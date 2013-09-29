Microsoft, yeni Surface modellerine uyumlu Arc Touch Mouse ürününü tanıttı





Microsoft, Surface tablet serisini iki yeni model ile genişletirken, modellere uygun aksesuarlar da tanıttı. Firmanın dokunmatik yüzeye sahip fare ürünü Arc Touch Mouse bu kez Surface modellerine özel olarak geliyor.





Arc Touch Mouse Surface Edition modeli Surface 2 ürünlerini görünüş açısından tamamlayacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca Bluetooth 3.0 bağlantısı ile ek bir aparata gerek bırakmıyor.





Blue Track teknolojisi ile yüzey ayrımı yapmayan ürün, hassas bir kontrol de sunuyor. Yapısı gereği ele rahat oturuyor ve kolayca katlanıp saklanabiliyor.





Arc Touch Mouse Surface Edition modeli 70$ fiyat etiketi ile ABD ve Kanada'da satışa sunuldu. Önümüzdeki aylarda global pazara da çıkacak.

http://microsoft-news.com/microsoft-announces-arc-touch-mouse-surface-edition/