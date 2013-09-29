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Microsoft, yeni Surface modellerine uyumlu Arc Touch Mouse ürününü tanıttı

5 yıl
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8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, yeni Surface modellerine uyumlu Arc Touch Mouse ürününü tanıttı

Microsoft, Surface tablet serisini iki yeni model ile genişletirken, modellere uygun aksesuarlar da tanıttı. Firmanın dokunmatik yüzeye sahip fare ürünü Arc Touch Mouse bu kez Surface modellerine özel olarak geliyor.

Arc Touch Mouse Surface Edition modeli Surface 2 ürünlerini görünüş açısından tamamlayacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca Bluetooth 3.0 bağlantısı ile ek bir aparata gerek bırakmıyor.

Blue Track teknolojisi ile yüzey ayrımı yapmayan ürün, hassas bir kontrol de sunuyor. Yapısı gereği ele rahat oturuyor ve kolayca katlanıp saklanabiliyor.

Arc Touch Mouse Surface Edition modeli 70$ fiyat etiketi ile ABD ve Kanada'da satışa sunuldu. Önümüzdeki aylarda global pazara da çıkacak. 

http://microsoft-news.com/microsoft-announces-arc-touch-mouse-surface-edition/ Yorum Yaz
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SystemApps 5 yıl en beğenilen Zordion
Zordion

Tablet icin mouse tasarlayan MS, iste bu yuzden basarili olamiyorsun...

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tablet hibrit cihazların sadece bir özelliği.bu mause da hibrit cihaz için tasarlandı...
ZordionTablet icin mouse tasarlayan MS, iste bu yuzden basarili olamiyorsun...
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DH Misafiri 5 yıl
kalem gelistirmelerine agirlik verilse iyi olur
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seven44 5 yıl
eline aldınmı avcuna gelecek avcuna :)
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DonsuzBalık 5 yıl
bu şimdi boyunluk değilmi
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TheDcdy 5 yıl
Bu şekilde tasarıma sahip olan bir mouse kullanmıştım inanın kullanılabilirliği çok düşüktü. Umarım ms beni yanıltır.
Hatta buna benzeyen mouse hala piyasada satışta elinde olanlar yorum yapacaktır.
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Zordion 5 yıl
Tablet icin mouse tasarlayan MS, iste bu yuzden basarili olamiyorsun...
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SystemApps 5 yıl Zordion
Zordion

Tablet icin mouse tasarlayan MS, iste bu yuzden basarili olamiyorsun...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



tablet hibrit cihazların sadece bir özelliği.bu mause da hibrit cihaz için tasarlandı...
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Holk 5 yıl
Çok şık bide beyaz olsa tadından yenmez :)
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akbirkurt 5 yıl
Tasarım güzel.
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